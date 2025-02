V sociálních službách chybí tři tisíce pracovníků

V sociálních službách chybí přes tři tisíce pracovníků, přičemž za poslední dva roky se stav mírně zhoršil. Ukázal to průzkum, který ve druhé polovině ledna se zapojením 625 zařízení krajů, obcí, neziskových organizací či církví provedla Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS). Nedostatek je hlavně pečovatelek, pečovatelů a zdravotních sester. Odrazují je nízké výdělky i náročná práce.

Podle výsledků si poskytovatelé služeb stěžují nejen na nedostatek kvalifikovaného personálu a jeho nízké odměňování, ale i na jeho stárnutí a malý zájem mladých o práci v sektoru sociálních služeb. Dopadá to na kvalitu péče, informovala asociace.

Podle kvalifikovaných odhadů nejvíce scházeli pracovníci ve Středočeském kraji. Celkem by jich bylo potřeba získat téměř 450. Následovala Praha, kde chybělo 360 lidí. Po třech stovkách zaměstnanců to pak bylo v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Společnost stárne

Podle informačního systému o průměrném výdělku loni v prvním pololetí polovina ošetřovatelek a ošetřovatelů v neziskových, církevních či soukromých domovech vydělávala méně než 34 413 korun hrubého a v terénních a ambulantních službách méně než 32 240 korun. V krajských domovech činil platový medián 37 221 korun hrubého, v terénních a ambulantních službách 33 565 korun.

Česká společnost stárne a poptávka po péči roste. Podle studie poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG) pro ministerstvo práce by k zajištění potřebné péče v seniorských domovech bylo do roku 2035 potřeba zvýšit počet lůžek o 28 tisíc na 83 tisíc a počet pečujících pracovníků z 98 tisíc na 143 tisíc. Při zachování současného tempa rozvoje služeb bude za deset let chybět v zařízeních pro seniory asi patnáct tisíc míst a šestnáct tisíc pečovatelů.