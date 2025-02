Polsko čelí demografické krizi, dětí se narodilo nejmíň od druhé světové války

Porodnost v Polsku je jednou z nejnižších v celé Evropě. V roce 2024 klesla populace pod 37,5 milionu lidí a počet narozených byl nejnižší od konce druhé světové války. Jen loni ubylo 152 tisíc obyvatel země. „Je to číslo, které vystrašilo celou řadu Poláků a potvrdilo velmi negativní trend, který je patrný už někdy od roku 2012,“ popsal zpravodaj ČT v Polsku Andreas Papadopulos.

Polský statistický úřad vývoj vysvětluje dřívějšími demografickými krizemi Polska, zejména těmi z konce 90. let a přelomu tisíciletí. „Tehdy se rodilo rovněž poměrně málo dětí. Ty jsou dnes v reprodukčním věku a nemůžou dohnat propad živě narozených, protože jejich generace na to zkrátka nestačí,“ vysvětlil Papadopulos.

„Další příčinou, kterou uvádí polský statistický úřad, je emigrace mladých. I když tam se trend v posledních letech otáčí,“ zmínil dále zpravodaj ČT s odkazem zejména na brexit, který v důsledku ztížil odchody Poláků do Velké Británie. „Celá řada mladých lidí si emigraci buď rozmýšlí, nebo se do Polska vrací. Souvisí to taky s rapidním nárůstem životní úrovně, který Polsko v posledních letech zaznamenalo,“ podotkl.