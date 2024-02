Evropská směrnice počítá se třetinou žen ve vedení velkých firem. V Česku se to má týkat jen pěti společností

V Evropské unii je Česko v obsazování žen do vedení jednou z nejslabších zemí. V průměru jich vedoucí místa zastává 23 procent. Například ve Francii je to 46 procent. Lépe než Česká republika jsou na tom třeba i Slovensko a Polsko.

Jednou z nich je Moneta Money Bank, která má v pětičlenném představenstvu jednu ženu a v dozorčí radě čtyři ženy z devíti členů. Evropské kvóty tak plní už teď. „Naši akcionáři to sledují. Pokud se podíváme na všechny manažerské pozice, tak je to 43 procent, náš cíl je do roku 2026 mít padesát procent,“ říká ředitelka lidských zdrojů a členka dozorčí rady banky Klára Escobar.

„Pokud jde o pozice v kontrolních funkcích, tedy v dozorčích radách, tak je zastoupení žen o něco vyšší. Když jsou to výkonné, řídicí funkce v pozici jednatelek nebo členek představenstva, tak je nižší,“ nastiňuje vedoucí týmu Business Integrity v Deloitte Legal Jaroslava Kračúnová.

Zásah státu do personálních otázek podniků nemá ale velkou podporu vládních ani opozičních politiků. „Osobně jsem nikdy nehoroval pro kvóty, ale znovu opakuji, tohle je jen tranzice již přijaté směrnice Evropské unie a asi s tím v tuhle chvíli nemůžeme dělat mnoho,“ upozorňuje ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

„Pokud jsou schopné, pracovité, tak se ženy prostě prosadí i bez povinných kvót,“ je přesvědčená předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

Minimálně třetinu žen ve vedení by podle vládních materiálů měly mít společnosti ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank, Phillip Morris a Kofola. Evropskou směrnici musí Česko přijmout ještě letos – do 28. prosince. Předepsaný podíl žen ve vedení by měly firmy zavést do půlky roku 2026.