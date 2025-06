Hromadné žaloby mají posílit práva spotřebitelů. Soud řeší první případ

Nový právní institut hromadného občanského soudního řízení má posílit práva spotřebitelů, kteří se tak mohou kolektivně bránit, aniž by museli cokoliv platit nebo se účastnit samotného soudního jednání. Zastupovat stěžovatele mohou při soudním řízení zatím dvě akreditované spotřebitelské společnosti. První případ takzvané hromadné žaloby ve středu projednával Městský soud v Praze.

Pro formální přihlášení do hromadného řízení je potřeba vyplnit formulář vypracovaný ministerstvem spravedlnosti. Pokud jde například o dodání vadného zboží, je pak nutné doložit kupní smlouvu, fakturu nebo objednávku, tedy nějaký doklad, který potvrzuje nákup, a dále například pokus o reklamaci daného zboží, aby bylo možné prokázat, že podnikatel nereagoval, vysvětluje Sůra. Spotřebitelské společnosti pak zjišťují, zda se případ týká většího množství lidí.

„Pokud spotřebitelé třeba naletěli nějakému podnikateli nebo se setkali s vadným výrobkem a mají důvodné obavy, že to mohlo potkat větší množství spotřebitelů, tak se na nás mohou obrátit a my můžeme hromadnou žalobu zvážit,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Jan Sůra.

Zákon o hromadném občanském soudním řízení v tuzemsku platí od loňského července, Česko ho zavedlo podle evropské směrnice. Nejméně deset stěžovatelů, ať už spotřebitelů, nebo drobných živnostníků, mohou v soudním sporu zastupovat pouze akreditované spotřebitelské společnosti. Ty jsou prozatím pouze dvě – dTest a OnlineADR. Právě na ně se poškození musejí obrátit, pokud by chtěli hromadnou žalobu podat.

Desítky zákazníků žalované firmy předem zaplatily zálohu, a to i ve výši sta procent objednávky. Dosahovala například 34 tisíc za lůžko. Jenže firma postele neposlala a peníze nevrátila. „Jelikož jsme odstoupili od smlouvy v září, tak jsem čekala vrácení peněz, ale k tomu také nedošlo,“ popisuje svou zkušenost Dita Kudějová, jedna ze zákaznic firmy.

Místopředseda Městského soudu v Praze Pavel Pražák oponoval: „Když si pro dítě, kterému jsou tři roky, objednám postel určité velikosti, tak asi nepředpokládám, že mi přijde v době, kdy mu bude sedm, protože se do ní už nevejde.“ Po necelých pěti hodinách se soud zabýval teprve zhruba třicátou přihláškou, jelikož zástupce žalované firmy všechny zpochybňoval.

Proto OnlineMediator podal hromadnou žalobu. Žalující společnost se podle Večla snaží o to, aby spotřebitelé dostali celé své zaplacené zálohy zpět. Soud nakonec na středečním jednání spor odročil.

Na původní adrese v Chrasti u Chrudimi už firma není. Na sítích tvrdí, že zakázky od loňského léta nepřijímá a má dočasně zavřeno. Na aktuální žádosti o vyjádření nereaguje. „Děláme opravdu vše, co je v našich silách. Splácíme dle kalendáře a tak, jak je to v rámci zachování provozu možné, abychom dostáli všemu, co jsme slíbili,“ uvedla jednatelka firmy Postýlkov Romana Marvanová již dříve pro ČT.