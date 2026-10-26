„Aleksandar je pryč“. V Srbsku po volební porážce Vučiče vypukly oslavy

V Bělehradě a dalších městech v Srbsku vypukly oslavy po volební prohře dlouholetého vůdce země Aleksandara Vučiče. Studentské hnutí, které v posledních bezmála dvou letech stálo v čele protivládních demonstrací, dosáhne podle projekcí na parlamentní většinu. Vučić již v neděli uznal, že byl v předčasných parlamentních volbách poražen.
Studentská kandidátka získala 52,61 procenta hlasů, zatímco koalice kolem Vučičovy Srbské pokrokové strany (SNS) 39,24 procenta. Práh pro vstup do parlamentu nepřekročilo žádné další politické uskupení, vyplývá z údajů volební komise po sečtení přibližně 97 procent volebních místností.
Podle projekce nevládní organizace CeSID a agentury IPSOS bude mít Studentská kandidátka ve 250členné skupštině 140 mandátů, zatímco Vučičovo volební uskupení Jednotné Srbsko jich bude mít 103. Zbylých sedm křesel si rozdělí strany zastupující maďarskou, bosňáckou a albánskou menšinu.
Již v neděli večer zaplavily davy lidí ulice hlavního města Bělehradu a dalších srbských měst v návalu euforických oslav, které podle srbských médií trvaly až do ranních hodin. Příznivci Studentské kandidátky projížděli Bělehradem v autech, troubili, zpívali, křičeli a skandovali „Aleksandar je pryč“, uvedla agentura AP.
Vučić před volbami rezignoval na funkci prezidenta
„Jsme všichni nesmírně šťastní, konečně se stáváme normální a svobodnou zemí,“ řekla obyvatelka srbské metropole Dragana Kovačevičová s odkazem na volební porážku Vučiče, který je v Srbsku u moci od roku 2012 a kterého kritici viní z autoritářství.
Davy rychle rozebraly ploty a stany v parku v centru Bělehradu, kde Vučičovi stoupenci tábořili více než rok. Byla vidět skupina mladých lidí, jak házejí kameny na ustupující kolonu policejních aut a vozidel určených k zásahům proti demonstracím.
Vučić se postavil do čela kandidátky své strany poté, co koncem září rezignoval na post prezidenta. Učinil tak několik měsíců předtím, než by mu vypršelo druhé prezidentské funkční období. Ucházet se o další mandát mu neumožňovala ústava.
Jeho pozicí otřáslo neštěstí z předloňského listopadu, kdy v Novém Sadu kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo šestnáct lidí. Tato událost vyvolala demonstrace vedené studenty, kteří požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí. Protesty přerostly v širší decentralizované hnutí požadující vyšetřování korupce, nezávislost státních institucí a konec toho, co organizátoři protestů označovali za Vučičův režim.