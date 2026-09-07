Babiš chce drahá paliva řešit na evropské úrovni, marže zastropovat neplánuje

Vláda nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot, ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko, prohlásil po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce Babiš řešit na evropské úrovni.
Před jednáním vlády Babiš mluvil o možnosti znovu regulovat marže v distribučním řetězci. V pondělí ale uvedl, že u provozovatelů čerpacích stanic přehnané přirážky nevidí. „Marže, které ministerstvo financí kontroluje, jsou maximálně na třech korunách,“ řekl. „Bylo mi řečeno, že prostor v maržích není, že ty jsou nízké,“ dodal.
Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí premiér u rafinerií, problém je podle něj globální. V rámci rusko-ukrajinského konfliktu a v rámci války v Hormuzu dochází k postupné destrukci rafinerských kapacit, uvedl. Připomněl také, že kvůli konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem se zastavila nákladní doprava Hormuzským průlivem, kterým prochází hlavní trasa pro dopravu surovin z Perského zálivu.
Marže rafinerií v USA jsou podle Babiše na rekordních úrovních. V Evropě rafinerské kapacity chybí, protože se Evropská unie rozhodla odklonit od fosilních paliv, míní. V EU chce jednat o společném řešení současné situace.
Paliva budou dle analytiků dále zdražovat
Poslední dny ceny pohonných hmot rostou. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se v neděli u čerpacích stanic v Česku prodával v průměru za 43,62 koruny, před týdnem byl o 1,58 koruny levnější. Nafta je dražší o 1,45 koruny, za litr teď řidiči dají průměrně 47,21 koruny. Proti loňsku je Natural 95 o 9,28 koruny dražší, nafta je dražší o 14,16 koruny, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle analytiků přitom budou pohonné hmoty v Česku nadále zdražovat.
Česko kvůli vysokým cenám pohonných hmot letos už jednou přistoupilo k jejich regulaci, která trvala od dubna do poloviny července. Ministerstvo financí stanovilo maximální možnou marži prodejců a zároveň denně určovalo stropy na koncové ceny. U nafty současně snížilo spotřební daň. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) úleva na spotřební dani způsobila státnímu rozpočtu výpadek příjmů přibližně miliardu korun měsíčně.
Do cen paliv letos výrazně zasáhl konflikt na Blízkém východě. Írán v reakci na útoky Spojených států a Izraele uzavřel Hormuzský průliv, který je klíčovou dopravní cestou pro vývoz ropy z Perského zálivu. V důsledku toho zdražila ropa na světových trzích, což se promítá i do ceny pohonných hmot.