Státy EU se shodly na prodloužení sankcí proti Rusům. Dvě jména ze seznamu zmizela

Členské státy EU se shodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy tentokrát o tři roky, původně se sankce prodlužovaly vždy jen o šest měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byli zároveň ze seznamu vyškrtnuti dva ruští miliardáři – Michail Fridman a Ališer Usmanov. Potvrdily to diplomatické zdroje. Bez dohody by sankce přestaly platit v úterý 22. září.
Shody bylo dosaženo na pondělním jednání velvyslanců členských států při EU (Coreper) v Bruselu. Nyní bude ještě zahájena takzvaná písemná procedura, aby bylo vše formálně schváleno.
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