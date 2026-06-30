Ministr zažaloval soudkyni, která svěřila dítě nebezpečnému otci. Ten ho zabil


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) podal kárnou žalobu na soudkyni Sandru Kimmelovou. České televizi to sdělila mluvčí Vrchního soudu v Praze Sarah Pernecká. Soudkyně minulý rok v říjnu vydala z pěstounské péče tříletou dívku Viktorku biologickému otci. Věděla o něm přitom, že je závislý na drogách. Otec dítě letos v březnu zavraždil.

„Mohu potvrdit, že žaloba byla podána 26. června,“ uvedla Pernecká s tím, že jednání v případu zatím soudce nezařídil.

Na případ upozornil letos na jaře server Seznam Zprávy. Podle ministra Tejce tragédie odhalila mnohem širší problémy systému ochrany dětí. „Jsem blízko tomu – opravdu v řádu pár dnů – abych se rozhodl, že podám kárnou žalobu. Zjištění ministerského dohledu v této kauze jsou docela vážná a já je rozhodně nebudu bagatelizovat,“ oznámil Tejc minulý týden v pořadu Ve stínu.

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