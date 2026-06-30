Ministr zažaloval soudkyni, která svěřila dítě nebezpečnému otci. Ten ho zabil

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) podal kárnou žalobu na soudkyni Sandru Kimmelovou. České televizi to sdělila mluvčí Vrchního soudu v Praze Sarah Pernecká. Soudkyně minulý rok v říjnu vydala z pěstounské péče tříletou dívku Viktorku biologickému otci. Věděla o něm přitom, že je závislý na drogách. Otec dítě letos v březnu zavraždil.
„Mohu potvrdit, že žaloba byla podána 26. června,“ uvedla Pernecká s tím, že jednání v případu zatím soudce nezařídil.
Na případ upozornil letos na jaře server Seznam Zprávy. Podle ministra Tejce tragédie odhalila mnohem širší problémy systému ochrany dětí. „Jsem blízko tomu – opravdu v řádu pár dnů – abych se rozhodl, že podám kárnou žalobu. Zjištění ministerského dohledu v této kauze jsou docela vážná a já je rozhodně nebudu bagatelizovat,“ oznámil Tejc minulý týden v pořadu Ve stínu.