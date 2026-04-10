Nejsou to pěstouni, přesto mění dětem život. Hostitelů je málo


Události v regionech: Hostitelská péče o děti z dětských domovů
Nadační fond Spoluživot hledá nové hostitele pro děti z dětských domovů. Hostitelská péče je málo známou alternativou k náhradní rodinné péči. Na rozdíl od adopce či pěstounství dítě nepřichází do nového domova na každodenní bydlení. Hostitel se nestává náhradním rodičem, ale nabízí možnost trávit společný čas a navázat dlouhodobý vztah. V dětských domovech v Česku žije přes čtyři tisíce dětí.

Desetiletá Drahuška žije už několik let v transformované domácnosti Dětského domova Litovel. Ráda zpívá a v jejím zájmu ji podporuje její hostitelka Lucie. U ní oslavila Drahuška i narozeniny. „Slavili jsme, přišla celá rodina a bylo to dobré,“ řekla.

Takových hostitelů by ale potřebovali víc nejen v litovelském domově. „Děti mají možnost zažít, jak to funguje v rodině. Mají toho člověka – hostitele – pro sebe. Ve skupince v domově je šest dětí a jedna teta, takže se pozornost tříští mezi všechny,“ vysvětlila vedoucí vychovatelka Dětského domova Litovel Renata Doubravová.

V hostitelské rodině může dítě zažít rodinnou oslavu, Vánoce nebo letní prázdniny. „Hostitelská péče je navázání dlouhodobého vztahu s dítětem z dětského domova. Přechází do jeho života i po odchodu z domova,“ uvedla výkonná ředitelka nadačního fondu Spoluživot Šárka Nácovská.

V České republice je přes 130 dětských domovů, ve kterých žije přes čtyři tisíce dětí. „Když je vezmeme do rodiny, ukazujeme jim jiné modely a vzory chování. Vidí, že táta chodí do práce, máma se stará o domácnost. Jsou to jiné vzory, než jaké potkávají ve svých biologických rodinách – například jak vypadá vztah, že to není manipulace,“ popsala Nácovská.

Děti z dětských domovů si k Vánocům nejčastěji přejí být s rodinou
Hostitelská péče má odlišný průběh i pravidla než pěstounská péče. Děti v pěstounské péči žijí v nové rodině dlouhodobě, a pokud je to možné, zůstávají tam až do zletilosti. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud. Pěstouni dostávají odměnu i měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jehož výše závisí na jeho věku.

V hostitelské rodině pobývá dítě pouze krátkodobě a veškeré výdaje hradí hostitelé. Zapojit se mohou jen děti, které jsou schopné tuto změnu pochopit a přijmout – většinou jde o starší školní věk. Menší děti často nechápou nutnost návratu do dětského domova.

Kojenecké ústavy skončily. Další výzvy však zůstávají
Hostitelé s nimi jezdí na výlety, tráví spolu čas doma a vytvářejí vztah, který je pro ně nenahraditelný. Nadační fond Spoluživot už pomohl najít zhruba stovku hostitelů, převážně v Čechách. Nové dobrovolníky nyní hledá i v Olomouckém kraji, kde jich je nedostatek.

V bytě dětského domova v Litovli žije šest dívek, hostitelku má pouze jedna z nich. „Teta Lucinka si domluvila, že pro mě přijede 17. dubna. Já mám koncert v Uničově. Odzpívám to všechno a potom mě vyzvedne,“ těší se Drahuška.

I když hostitelská péče není přesně ukotvena v zákoně, musí každý zájemce projít schvalovacím procesem orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Zahrnuje přípravu, psychologický pohovor i návštěvu sociální pracovnice v domácnosti. Spoluživot následně nabízí propojení s dětským domovem, školení i dlouhodobou podporu.

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

Přemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

Soud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

S přípravou na krizové události záchranářům pomáhají předchozí zkušenosti i speciální technika

Sníh komplikoval dopravu na Karlovarsku, k nehodám došlo i v Plzeňském kraji

Sněžení v Karlovarském kraji zkomplikovalo dopravu, především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů blokovala kolona vozidel průjezd, silnice byla několik desítek minut neprůjezdná. Sníh napadl také v Plzeňském kraji, na mokrých vozovkách se stalo několik nehod. Podle policie jich ale nebylo nijak výrazně vyšší množství.
Žalobce podal návrh na vzetí do vazby u tří obviněných v podvodu s dotacemi

Pověřený evropský žalobce Radek Mezlík podal návrh na vzetí do vazby u tří obviněných v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem, zjistila ČT. V pátek odpoledne o jeho návrhu rozhodne brněnský městský soud. Policie v kauze obvinila sedm lidí a dvě právnické osoby. Mezi stíhanými jsou tři veřejní činitelé.
Líhniště komárů hledají vědci v lužních lesích jižní Moravy. Pomocí letadla a dronů chtějí zmapovat tůně, kde se hmyz líhne. Na pozoru se mají i před nenápadnými sníženinami. Stačí trocha vody a půda ožije. „Na jeden metr čtvereční tam může být až několik tisíc vajíček. Ona samozřejmě laickým okem nejsou vidět,“ sdělil geoinformatik Jan Brus z Univerzity Palackého v Olomouci. V CHKO Soutok jsou komáří kalamity obvyklé v létě, při hrozícím přemnožení pak vědci zakročí postřikem. „Nechceme ty komáry zničit, ale limitovat je na únosnou mez,“ dodal Brus.
VideoItálie zapůjčila muzeu v Mladé Boleslavi výjimečný motocykl z roku 1905

Italský prezident Sergio Mattarella ve čtvrtek navštívil Prahu a se svým českým protějškem Petrem Pavlem se shodl na tom, že vzájemné vztahy obou států jsou na velmi dobré úrovni. To může dokládat i zápůjčka motocyklu Laurin a Klement z roku 1905, o kterou se zasadila také česká hlava státu. Je to vůbec první motocykl na světě se čtyřválcovým řadovým motorem. Ve své době motorka představovala technologický vrchol. Stroj na sklonku první světové války z fronty odvezli italští vojáci, když zabavovali vše, co zůstalo po rakousko-uherské armádě. Pavel si motorku prohlédl vloni v létě v muzeu v Římě. Itálie teď výjimečný motocykl zapůjčila muzeu Škody Auto v Mladé Boleslavi. O možnosti vyrobit jeho repliku se stále jedná.
Zhruba dvě stě záchranářů z Evropy a Izraele debatovalo v Praze o tom, jak zvládnout krizové události, jako jsou teroristické útoky, střelba v budovách či dopady extrémního počasí. Připravenost na mimořádné události vyhodnocovali po zkušenostech z uplynulých let. Při práci jim výrazně pomáhají i unikátní velkokapacitní vozy, se kterými zasahovali třeba u požáru v Hřensku, po tornádu na Moravě nebo u střelby na filozofické fakultě v Praze.
Na Semilsku shořel průmyslový areál. Předběžné škody činí tři sta milionů

U obce Horka u Staré Paky na Semilsku shořel průmyslový areál s kovovýrobou. Předběžnou škodu po rozsáhlém požáru odhadli hasiči na tři sta milionů korun. Událost se obešla bez zranění. Ve 20:00 vyhlásil velitel zásahu lokalizaci, oheň dostali hasiči pod kontrolu a dál se nešíří. Zásah ale potrvá ještě dlouho.
Pravidla první pomoci se mění. Zdůrazňují včasné volání záchranky

Evropská resuscitační rada vydala nová evropská doporučení pro lidi vyškolené v poskytování první pomoci. Ta kladou důraz na jednodušší a rychlejší pomoc v laických podmínkách. Zdůrazňují včasné volání záchranné služby, zahájení srdeční masáže a použití externího defibrilátoru. Školitelé je postupně zavádějí do kurzů.
