Senátoři patrně projednají spor o změny v zákoně o podpoře bydlení

Senátory patrně čeká na středeční schůzi spor o změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela zejména převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoji k předloze se výbory horní komory neshodly a hrozí její zamítnutí. K novému projednání by Senát mohl poslat poslancům také novelu o řešení situace seniorů s penzijním spořením poté, co v minulém volebním období ztratili státní podporu.
Hladce by mohli senátoři schválit předlohu, podle níž budou moci investiční společnosti a fondy nabývat a spravovat pohledávky z nevýkonných a fondových úvěrů. Senát na schůzi také rozhodne o tom, zda pošle do schvalování dvě iniciativy svých členů. Podle jedné z nich by zákonné právo podílet se na rozvoji obce získali už šestnáctiletí lidé. Druhá novela ruší 70denní lhůtu pro výplatu nemocenské pracujícím invalidním důchodcům třetího stupně.
Předloha o podpoře bydlení také například rozšiřuje poradenská kontaktní místa z původních 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Její zamítnutí doporučil garanční správní výbor. Navrhované změny pokládají senátoři za nesystémové a finančně nezajištěné. Obávají se, že zákon v praxi nepřinese výsledky. Členové horní komory se pozastavovali nad tím, že původní vládní návrh měl jen zúžit pomoc lidem v bytové nouzi pouze na žadatele s vazbou na daný region. Sněmovna ale předlohu celkově upravila a změnu navrženou kabinetem vypustila. K poradenství má mít přístup kdokoli, jak to zákon předpokládá teď.
Novela o doplňkovém penzijním spoření umožní důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají podle předlohy náhradu. Senát by mohl z podnětu hospodářského výboru navrhnout prodloužení lhůty, v níž by důchodci mohli o státní příspěvek za zaniklé penzijní spoření požádat. Koaliční předloha se týká důchodců, kteří před koncem roku 2023 uzavřeli smlouvu o penzijním spoření, ale od poloviny roku 2024 přišli kvůli konsolidačnímu balíčku tehdejší vlády Petra Fialy (ODS) o státní příspěvek.