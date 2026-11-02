Většina krajských měst už zná nové koalice. Praha a České Budějovice dál jednají


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Tři týdny po letošních komunálních volbách má většina krajských měst jasno o nových koalicích. V Jihlavě a Plzni se už dokonce uskutečnila ustavující zasedání zastupitelstev, na kterých byli zvoleni primátoři. V Praze a Českých Budějovicích povolební vyjednávání stále pokračují. Ustavující zasedání zastupitelstev se ve většině krajských měst musí uskutečnit nejpozději v pondělí 9. listopadu. Termín se ale může posunout například kvůli soudnímu přezkumu voleb.

Dosluhující pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) svolal ustavující zasedání zastupitelstva na čtvrtek 5. listopadu, aby dodržel zákonnou lhůtu. Zastupitelé ale chtějí zasedání přerušit. „Určitě do té doby nebudeme mít koaliční smlouvu, čili musíme podle toho jednat a domluvit pokračování zastupitelstva na později,“ vysvětlil lídr Starostů Petr Hlaváček. „Zastupitelstvo posuneme o týden nebo o čtrnáct dnů, podle toho, jak půjdou ta jednání,“ dodal. Zastupitelé se tak sejdou, složí slib a následně zasedání přeruší.

Zástupci STAN, Spolu (ODS a TOP 09) a Prahy sobě, kteří se v pondělí sešli k dalšímu jednání o možné koalici, se zabývali především programovými otázkami v oblasti dopravy. Znovu se sejdou ve čtvrtek. STAN a Spolu mají také na úterý naplánované jednání s týmem Pirátů.

Povolební jednání o pražské koalici začala v týdnu po komunálních volbách a vede je vítězné hnutí STAN. Podle dosavadních vyjádření politiků by koalici měly tvořit STAN a Spolu. Obě uskupení zvažují přizvání třetího partnera, kterým může být Praha sobě, nebo Piráti. Spolupráci s hnutím ANO všechny subjekty vyloučily. „Jednáme s kolegy z Prahy sobě i s Piráty, což je myslím košer, každá ta verze má nějaké výhody i nevýhody,“ řekl Hlaváček.

„Pro nás je důležité debatovat nejen o tom, na čem se shodneme, ale i o tom, na čem se neshodneme. V minulém týdnu se poprvé sešly programové týmy, budou jednat do čtvrtka. Ve čtvrtek bychom si měli říct, kde ty neshody a bariéry máme a jak je odstranit,“ řekl lídr Spolu Tomáš Portlík (ODS).

Podle dosavadních informací by Praha sobě v případě účasti v koalici získala dvě místa v jedenáctičlenné radě, a to s gescemi dopravy a majetku. Předseda strany Adam Scheinherr potvrdil, že s takovým rozdělením křesel jeho zastupitelský klub souhlasí. „Tuto gesci jsme přijali, s tím počítáme a v tom nemáme další požadavky,“ řekl Scheinherr. Pokud by se součástí koalice stali Piráti, podle dřívějších vyjádření by získali v radě jedno místo s gescí bydlení.

Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, které získalo 17 mandátů. Druhé skončilo Spolu se stejným počtem zastupitelů. Praha sobě obsadí 13 křesel, ANO jedenáct a Piráti sedm. Do zastupitelstva se nedostali SPD ani Motoristé. V uplynulém volebním období Prahu vedla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.

V Českých Budějovicích jednají o koalici strany bez vítězného Našeho Česka
České Budějovice

V Českých Budějovicích jednají o koalici hnutí Občané pro Budějovice HOPB/STAN, ANO, Piráti a Společně pro Budějovice. V opozici by tak skončilo vítězné Naše Česko hejtmana Martina Kuby. Vznikající koalice by měla 26 ze 45 zastupitelů. Definitivní rozhodnutí by podle lídra HOPB/STAN Tomáše Chovance mohlo padnout na začátku tohoto týdne. Chovanec zároveň uvedl, že se osobně nebrání ani spolupráci s ODS.

Po volbách v roce 2022 koalici vytvořili ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a vedení města mělo menšinu. Zůstali v něm i členové hnutí Naše Česko, které vzniklo loni, přičemž původně byli tito politici zvoleni za ODS.

Koaliční smlouvu chtějí ve Zlíně podepsat za týden

Ve Zlíně se v neděli večer jako v jednom z posledních krajských měst dohodli zástupci politických uskupení na vytvoření koalice. Město povedou STAN, Zlín 21 a trojblok tvořený ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koaliční smlouvu chtějí podepsat za týden, uvedla po nedělním jednání lídryně STAN Věra Stojar.

Koalice bude mít 29 mandátů v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Post primátora připadne STAN, nebo Zlínu 21. O tom, zda jej obsadí lídryně STAN Věra Stojar, nebo lídr Zlína 21 Čestmír Vančura, chtějí uskupení rozhodnout během několika dnů. Na nedělní schůzce se řešilo také rozdělení gescí a personální obsazení. Jména členů rady ale chtějí koaliční partneři oznámit až při podpisu smlouvy.

Ve Zlíně se na koalici dohodli zastupitelé za STAN, Zlín 21 a trojblok menších uskupení
Zlín

Koalice Jedno Ústí, která zvítězila v komunálních volbách v Ústí nad Labem, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem se stane dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka (nestr.). Jedno Ústí spojilo před letošními volbami sedm ústeckých stran a hnutí (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko) a desítky nestraníků. Ve 37členném zastupitelstvu má většinu 22 mandátů. Ustavující zasedání nového zastupitelstva se uskuteční nejpozději 6. listopadu.

Ve většině krajských měst už mají koaliční smlouvy podepsané

V Karlových Varech podepsali zástupci vítězného hnutí ANO, hnutí Karlovaráci a ODS koaliční smlouvu na volební období 2026 až 2030 v úterý 27. října. ODS ale nebude mít v radě zastoupení. Primátorkou zůstane Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), která město vede posledních osm let.

Zástupci vítězné koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, koalice Pirátů a Starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL podepsali v Hradci Králové koaliční smlouvu v pondělí 2. listopadu. Trojkoalice má v zastupitelstvu 20 ze 37 mandátů. Primátorkou zůstane Pavlína Springerová (HDK), která stojí v čele města od listopadu 2022. Ustavující zasedání zastupitelstva s volbou vedení města se uskuteční v úterý 3. listopadu.

V Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu. Primátorkou bude dál Springerová
Zástupci koalice HDK a TOP 09, koalice Pirátů a Starostů, sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL podepsali koaliční smlouvu

V Pardubicích podepsali 29. října koaliční smlouvu zástupci ODS, STAN, Progresivních Pardubic (Piráti a TOP 09 s podporou Zelených a nezávislých kandidátů), Našich Pardubic a Nových lidovců. Koalice bude mít ve 39členném zastupitelstvu většinu 22 hlasů. Primátorem se stane Ondřej Tichý z ODS. On i jeho náměstci budou ve funkcích nováčky. Ve vedení města tak končí vítězné hnutí ANO, které Pardubicím společně s dalšími partnery vládlo od roku 2014.

Koaliční smlouvu v Brně podepsali v pátek 23. října zástupci vítězného uskupení lidovců a STAN, ODS, TOP 09 a nezávislých, Zeleného Brna, Pirátů a Fakt Brno TU! a hnutí Za Lužánky. V 55členném zastupitelstvu budou mít 44 mandátů. V opozici skončí hnutí ANO s jedenácti zastupiteli. Primátorem se stane dosavadní starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL). V čele města vystřídá po osmi letech Markétu Vaňkovou (ODS), která už letos nekandidovala.

Hnutí STAN podepsalo v Olomouci 19. října koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka. Dohodnutá pětikoalice bude mít v 45členném zastupitelstvu 25 mandátů. Vítězné ANO spolu s ODS a SPD zamíří do opozice. V uplynulých čtyřech letech Olomouc vedlo ANO společně s ProOlomouc, spOLečně a Piráty. Dosavadní primátorka Miroslava Ferancová (ANO) svolala ustavující zasedání zastupitelstva na pondělí 9. listopadu.

V Ostravě podepsali 22. října koaliční smlouvu zástupci vítězného hnutí ANO, Starostů pro Ostravu a hnutí Ostravak. Ještě 21. října večer se uskupení srdcOVA, tvořené ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníky, pokusilo dohodu zvrátit. Starostům pro Ostravu a Ostravaku nabídlo spolupráci bez ANO, včetně místa primátora pro Starosty. Oba možní koaliční partneři ale změnu odmítli. Novým primátorem se má stát lídr ostravského ANO Richard Vereš, jeho prvním náměstkem šéf ostravských Starostů Aleš Boháč.

Na vytvoření koalice v Liberci se dohodli vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec otevřený lidem (LOL) + Piráti. Ve 39členném zastupitelstvu budou mít výraznou většinu 31 mandátů. O dohodě informovali zástupci uskupení v pondělí. V opozici tak nejspíš zůstane pouze ANO, které bylo součástí radniční koalice posledních dvanáct let. Jeho lídr Tomáš Rec uvedl, že pro hnutí je neúčast v koalici zklamáním. Ustavující zasedání zastupitelstva se kvůli návrhu na neplatnost voleb uskuteční později, pravděpodobně 19. listopadu.

V Jihlavě a Plzni už zvolili primátory

Primátorem Jihlavy zůstává Petr Ryška (ODS), který v pondělí 2. listopadu obhájil funkci na ustavujícím zasedání zastupitelstva. Ve veřejné volbě získal 33 hlasů z 35 přítomných zastupitelů, dva se hlasování zdrželi.

Ryška vedl ve volbách vítězný Tým pro Jihlavu složený z ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Novou koalici toto uskupení vytvořilo se Starosty a nezávislými. Společně mají v 37členném zastupitelstvu 21 mandátů. Do opozice přešlo hnutí ANO, které má druhý nejvyšší počet zastupitelů. Pokračovat v ní budou Piráti s Fórem Jihlava a SPD.

Ve vedení Jihlavy budou dál čtyři náměstci primátora. Ve funkci pokračuje lidovec Petr Piáček. Dalšími náměstky se stali lídr kandidátky STAN Petr Kabátek, který dosud pracoval na krajském úřadě, architektka Barbora Zemanová Brossová za TOP 09 a Vojtěch Prchal z ODS, jenž byl poslední čtyři roky městským radním.

Městská rada bude mít stejně jako dosud jedenáct členů. Zastupitelský slib složilo 35 ze 37 zvolených zastupitelů, dva se z jednání omluvili. ANO vládlo na jihlavské radnici poslední čtyři roky s ODS a KDU-ČSL. V opozici byli Piráti s Fórem Jihlava, Starostové a SPD s podporou Trikolory.

Také v Plzni už zastupitelé zvolili vedení města. Primátorem zůstává devětačtyřicetiletý Roman Zarzycký (ANO), který stojí v čele západočeské metropole od podzimu 2022. Při ustavujícím zasedání zastupitelstva v pondělí 2. listopadu získal ve veřejném hlasování 33 hlasů. Proti bylo jedenáct opozičních zastupitelů z ODS a uskupení Chceme Plzeň, jeden se zdržel hlasování, jeden nehlasoval a jeden nebyl přítomen. Zarzycký povede čtvrté největší město Česka druhé volební období. Předtím byl v letech 2018 až 2022 prvním náměstkem primátora.

Koalici v Plzni tvoří ANO, STAN a PRO Plzeň s podporou lidovců. V devítičlenné radě města zasednou kromě primátora také náměstci Jiří Novák (ANO), Aleš Tolar (STAN) a Tomáš Morávek (PRO Plzeň). Dalšími uvolněnými radními budou Eliška Bartáková (ANO), Jiří Šrámek (ANO), Vlastimil Gola (ANO), Světlana Budková (STAN) a Libor Janíček (STAN). Zarzycký si ponechá odpovědnost za ekonomiku a finance města, které měl na starosti i v minulém volebním období. Nově převezme také oblast bezpečnosti, za niž dosud odpovídal samostatný radní.

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