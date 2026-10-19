Neúspěšný kandidát do Senátu podá návrh na neplatnost hlasování, neprošel o jeden hlas

Neúspěšný kandidát do Senátu na Žďársku Radek Černý (ODS) podá k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na neplatnost hlasování. Do druhého kola voleb, které se konalo 16. a 17. října, neprošel o jediný hlas. Volby v obvodu Žďár vyhrál Josef Klement (KDU-ČSL), který mandát obhajoval. Do druhého kola voleb ho dostalo 11 373 hlasů, třetí Černý měl 11 372 hlasů.
Černý popsal, že podobu návrhu na neplatnost řeší s advokátem a společně našli důvody, kvůli kterým vidí šanci na to, aby soud podání neodmítl, podrobnosti k němu ale komentovat nechtěl. „Během deseti dnů podáme odvolání, ale teď prosím o respekt a nechci se k tomu víc vyjadřovat,“ sdělil Černý.
„Návrhem na přezkum volebního procesu se rozhodně nechci pokoušet zvrátit výsledek voleb. Mým cílem je toliko odstranit pochybnosti, aby se ještě více posílila důvěra voličů ve volby a v český volební systém. Voliči i demokracie sama si to zaslouží,“ uvedl v pondělí Černý na svém facebookovém profilu.
Státní volební komise průběh a výsledky druhého kola voleb do třetiny Senátu projednala rovněž v pondělí. Ve Sbírce zákonů mají být vyhlášeny v úterý, čímž získají oficiální podobu. Od středy pak bude možné senátní finále zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.
Klement ve druhém kole senátních voleb získal 54,08 procenta hlasů. Michal Šmarda (Volt), který do druhého kola postoupil jako vítěz kola prvního, dostal 45,91 procenta. Druhého kola voleb se zúčastnilo 23,16 procenta voličů, v prvním hlasovalo 50,14 procenta.