Anomálií v součtech hlasů je letos poměrně hodně, zjistila ČT

Od středy je možné napadnout výsledky voleb. Už nyní je jasné, že někde budou soudy řešit správnost čísel. Na řadě míst panují pochyby o správném součtu hlasů, jinde zase kandidáti hlásí podivnosti, kdy jim v některých okrscích komise nezapočítaly hlasy žádné.
O správnosti součtu hlasů nejsou přesvědčeni kupříkladu v uskupení Kladeňáci z největšího středočeského města. Pochyby mají konkrétně u dvou okrsků – zejména v tom s číslem 29 byl propad jejich hlasů nápadný.
„Oficiálně pro nás v tom okrsku hlasovalo nějakých devět lidí, ale my už teď v e-mailu máme přes padesát informací o osobách, které zde hlasovaly pro nás,“ uvedla lídryně kandidátky Kladeňáci Anna Gamanová (STAN).
Obrátí se proto na soud. Pokud by uspěli, může to ve městě změnit vítěze voleb – na to, aby se jím na úkor Volby pro Kladno stali právě Kladeňáci, stačí hlasy pouhých 115 voličů.
Výsledky bude zkoumat také soud v Karviné. Obrátí se na něj hnutí SPD, které se do zastupitelstva nedostalo, když mu chyběly pouhé dva hlasy. „Je celkem pravděpodobné, že pokud o přepočítání požádají, že se tam ty dva hlasy mohou najít,“ míní místopředseda SPD Radim Fiala.
Další nepřesnosti
Nepřesností ve výsledcích je víc – včetně překlepů. Příkladem je třeba zisk SPD v Brně-středu. V jednom z okrsků mají téměř všichni kandidáti devět hlasů, jen ten poslední jich má 99.
V pražském okrsku 7032 zase vyčnívá zápis u Pirátů. Místo předpokládaných 32 hlasů započítala komise desetkrát tolik. Takto výrazně odlišné výsledky jsou zhruba u 140 jmen v republice.
Opačný problém mají zase v okrsku 50 ve Frýdku-Místku, kde mají kandidáti Našeho města kolem sta hlasů, „trojka“ z listiny však jen jedenáct.
Sami kandidáti pak hlásí ještě jeden druh chyby ve volebních výsledcích. V některých okrscích jim komise nezapočítaly hlasy vůbec žádné. Takových případů je v podrobných okrskových datech více než pět set. Bránit u soudu se chtějí třeba v Chomutově.
„Jednou z těch chyb je třeba stoprocentní účast, případně podezřele vysoký počet neplatných hlasů. To jsou přesně ty potenciální chyby. To znamená, a opravdu se může stát, že je někde stoprocentní účast, opravdu se může stát, že je někde velká chybovost, ale je třeba toto prověřit,“ uvedl mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar.
Jednoznačné chyby obvykle automaticky označí program, který volebním komisím poskytl právě statistický úřad. Správnost čísel ale garantují sami komisaři. „Dalo by se říct, že okrsková volební komise je v případě voleb suverénem. Komise sečte hlasy, hlasovací lístky a o té volbě provede zápis,“ vyjmenoval Cieslar.
Na část chyb se přijde i tím, že volební data jsou naprosto otevřená. Komise mají také 24hodinovou lhůtu, kdy můžou hlasy přepočítat samy.