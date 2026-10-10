Hřib ocenil dosavadní výsledky Pirátů v Liberci či Hradci i postup Šípové

Lídr Pirátů Zdeněk Hřib ocenil současné volební výsledky strany v Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Karlových Varech či Kladně. Doufá, že Piráti budou součástí většiny liberálních koalic. Pochválil také, že pirátská senátorka Adéla Sucharda Šípová se dle odhadů dostane do druhého kola senátních voleb v obvodu Kladno, podle něj je to vizitka její dosavadní práce v horní komoře. V Praze Hřib předpokládá výsledek nad deset procent, uvedl na večerní tiskové konferenci ve volebním štábu.
Ve jmenovaných městech jsou podle Hřiba kandidátky Pirátů na dobré cestě. „Naši kandidáti pochopitelně co nevidět zahájí jednání o vytvoření koalic,“ sdělil i k výsledkům v dalších městech. Vyzdvihl hlasování v tradiční vinařské obci Prušánky na Hodonínsku, kde pirátský starosta Zbyněk Němeček získal s kandidátkou Mladí pro Prušánky přes 50 procent. Hřib také připomněl, že Piráti se ve velké koalici demokratických stran v Ústí nad Labem podílejí na porážce tamního dlouholetého primátora za ANO. „Myslím si, že voliči tady vystavili jasný účet vládě a vládním stranám,“ řekl.
Předseda Pirátů uvedl už dříve, že by považoval za neúspěch, kdyby strana nezískala žádné senátní křeslo. Chce udržet přinejmenším mandát z Kladna. Za stranu nyní do horní komory parlamentu neúspěšně kandidovala v Karviné zubařka a básnířka Mariam Szyja (nezávislá) a v Příbrami středoškolská učitelka Simona Luftová (Piráti). Ta podle propočtů ČTK do druhého kola rovněž nepostoupila.
Grolich i Grulich
S podporou Pirátů usiluje o senátorský post dalších patnáct lidí. Hřib zrekapituloval, že dva z nich – tedy šéf lidovců Jan Grolich a Jan Grulich (TOP 09) – uspěli rovnou v prvním kole a dalších jedenáct zřejmě projde do kola druhého. Podle Hřiba jde o důležitý boj za zachování demokratické většiny v Senátu jako protiváhy sněmovny, kterou ovládá ANO, SPD a Motoristé.
V komunálních volbách Piráti kandidovali na 224 místech v Česku. Podle dřívějšího vyjádření Hřiba chtěli získat 250 zastupitelů, před čtyřmi lety jich měli 274. Největší ambice má strana v Praze, kde je součástí vedení města od roku 2018. Pirátskou kandidátkou na primátorku je ekonomka Tereza Nislerová. Předeslala, že chce jednat o koalici s Prahou sobě a STAN.
V předchozích volbách do pražského zastupitelstva skončili Piráti třetí se 13 zastupiteli z celkových 65. Volby tehdy s 19 mandáty vyhrála koalice SPOLU složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, druhé bylo ANO s 14 zastupiteli. Do zastupitelstva se dostaly ještě STAN s pěti a SPD se třemi mandáty. Po rekordně dlouhých vyjednáváních se pak Piráti domluvili na koalici se SPOLU a STAN a primátorem se stal v únoru 2023 Bohuslav Svoboda (ODS).