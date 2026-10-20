Některým krizovým linkám scházejí peníze na provoz. Ročně u nich přitom hledají pomoc desítky tisíc lidí. Třeba Linka seniorů ročně odbaví až dvacet tisíc telefonátů. Dvojnásobný počet se ale podle ředitelky nedovolá, a proto by chtěli kapacitu rozšířit. Chybí jim ovšem peníze. Nejisté financování letos řešily i další krizové linky. Organizaci Cesta z krize kvůli nižší dotaci hrozilo omezení provozu dvou linek. Pomohla jim veřejná sbírka a další peníze od ministerstva vnitra. I tak evidovali mnoho neúspěšných pokusů o spojení. Odborníci upozorňují, že právě dostupnost pomoci může být v krizové chvíli zásadní. Podle České asociace pracovišť linek důvěry ale nejde jen o problém jednotlivých organizací. Financování krizových linek je podle ní dlouhodobě nejisté a stát by měl nastavit předvídatelnější systém podpory.
VideoKrizové linky se potýkají s nejistým financováním i nedostatečnou kapacitou
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