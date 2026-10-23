Měli právo volit, komise to ale některým občanům EU neumožnila

Během komunálních voleb se objevila řada sporných případů týkajících se volebního práva občanů Evropské unie, kteří mají v České republice povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu. Někteří hlasovali bez problémů, jiní se museli svých práv domáhat nebo jim volební komise hlasování vůbec neumožnily. Týkalo se to především Slováků.
Právo volit v komunálních volbách mají v České republice také občané Evropské unie, kteří splňují zákonné podmínky pobytu. Bibiana Machková chtěla hlasovat v brněnských Řečkovicích. Volební komise jí to ale neumožnila. „V pátek dopoledne jsem byla na úřadu městské části a bylo mi řečeno, že mám přijít přímo do spádové hlasovací místnosti. V sobotu dopoledne jsem přišla a zjistila jsem, že nejsem na seznamu. Bylo mi řečeno, že jsem se měla na úřadu přihlásit do středy před volbami. Tak jsem odešla,“ popsala.
Volební komise odmítla ve stejném okrsku umožnit hlasování také Soně Krajňákové. Odkazovala přitom na informace zveřejněné na vládním webu.
„Komise vycházela ze skutečnosti, že občané EU s pobytem v České republice předem žádali o zápis do takzvaného dodatku k seznamu voličů. V seznamu, který měla k dispozici, jich takto několik bylo již zapsáno. Nutnost předchozího zápisu uvádí i oficiální informační zdroj,“ napsala České televizi tajemnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Simona Lederová.
Zákon umožňuje dopsání voliče ve volební místnosti
Na vládním webu se uvádí, že občané EU s registrovaným pobytem v České republice mají právo volit v komunálních volbách. Zároveň ale podle zveřejněných informací musí nejpozději dva dny před volbami požádat o zápis do takzvaného dodatku k seznamu voličů.
Zákon o správě voleb však umožňuje doplnit oprávněného voliče do výpisu voličů i přímo ve volební místnosti. Rozdílné informace tak vedly ve volebních místnostech ke sporným situacím.
Ministerstvo vnitra České televizi potvrdilo, že hlasovat bylo možné i bez předchozího zápisu. Registraci před volbami doporučovalo, nepovažovalo ji ale za nezbytnou podmínku.
„Předchozí zápis plnoletého občana státu EU, který má v obci přechodný nebo trvalý pobyt, není konstitutivní podmínkou pro realizaci samotného hlasování. Ministerstvo vnitra však zdůrazňovalo, že lze těmto voličům jednoznačně doporučit podání žádosti o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů u příslušného obecního úřadu, neboť provedení zápisu před samotným hlasováním zjednodušuje obsloužení voliče ve volební místnosti,“ uvedla Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra.
Proč možnost doplnění voliče přímo ve volební místnosti nebyla na vládním webu zmíněna, však resort nevysvětlil.
Druhý pokus vyšel
Krajňáková se pokusila hlasovat už v pátek. V sobotu se do volební místnosti vrátila se skupinou přátel, kteří s postupem komise nesouhlasili. Komise si proto možnost hlasování telefonicky ověřila a nakonec ženě volit umožnila.
Průběh událostí potvrdila městská část i Michal Ďurista, který Krajňákovou doprovodil společně se dvěma dalšími přáteli. „V sobotu jsme se už nenechali odbýt. Pan předseda řekl, že si zavolá, zjistil, že to jde, a odvolili jsme,“ podělil se o svou zkušenost Ďurista, který v Brně-Řečkovicích nakonec také hlasoval.
Bez problémů naopak hlasovali jiní slovenští voliči, například v brněnské městské části Maloměřice a Obřany. Mezi nimi byl i bratr Soni Krajňákové Michal.
Přístupy volebních komisí byly různé
Někteří voliči narazili na problémy také při snaze zapsat se do seznamu předem. „Já jsem žádost posílal v úterý 6. října večer. Nepřišla mi žádná odpověď, ale i tak jsem šel volit a paní předsedkyně říkala, že měli školení, že mě můžou zapsat až na místě,“ popsal Tomáš Franko, který hlasoval ve Frymburku na Klatovsku.
Michal Solár se dvakrát pokusil zapsat do seznamu voličů prostřednictvím datové schránky. „Tušil jsem, že se mi přihlášení nepodařilo, ale i tak jsem šel do volební místnosti, kde mi potvrdili, že na seznamu nejsem, i když jsem využil dvě ze tří možností přihlášení do seznamu. V sobotu už jsem přijít nemohl, protože jsme v pátek večer odjížděli mimo Česko,“ popisuje Solár.
Někteří voliči, kteří se redakci ozvali, nakonec k volbám vůbec nepřišli. Domnívali se totiž, že bez předchozího zápisu do seznamu hlasovat nemohou. „Když jsem se hodinu před odchodem do volební místnosti dozvěděla, že volit nemůžu, protože se musím zapsat, velmi mě to mrzelo. Když jsem se ještě potom dozvěděla, že jsem klidně mohla jít volit, tak mě to mrzelo ještě dvakrát tolik,“ přiblížila Helena Zubčeková.
Od příštího roku by měl fungovat jednotný seznam voličů
Ministerstvo vnitra plánuje v roce 2027 spustit jednotný seznam voličů. Občané Evropské unie, kteří splňují podmínky volebního práva, by v něm měli být evidováni automaticky. Podobným komplikacím by tak měl nový systém předcházet.
„V roce 2027 dojde ke spuštění jednotného seznamu voličů v rámci Informačního systému správy voleb, kde již budou občané EU s volebním právem automaticky propsáni do tohoto centralizovaného jednotného seznamu voličů, tedy obdobně jako čeští občané jsou na základě státního občanství automaticky evidováni ve stálých seznamech voličů,“ dodala Malá.