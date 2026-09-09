PŘEHLEDNĚ: Voličský průkaz ve volbách 2026

První kolo voleb do třetiny Senátu se uskuteční 9. a 10. října, případné druhé kolo bude následovat o týden později. Voliči, kteří nemohou hlasovat ve volební místnosti ve svém okrsku, mají i tentokrát možnost požádat o voličský průkaz. Oproti volbám do Poslanecké sněmovny nebo Evropského parlamentu ale s průkazem nelze volit kdekoliv v Česku. Držitelé průkazu mohou svůj hlas odevzdat jen v místnostech ve volebním obvodu, kde mají nahlášený trvalý pobyt. Pro volby do zastupitelstev obcí se průkaz nevydává.
Co umožňuje voličský průkaz?
Běžně mohou voliči v senátních volbách hlasovat jen v konkrétní volební místnosti ve svém okrsku, v místě trvalého pobytu. S voličským průkazem mají možnost svůj hlas odevzdat i jinde na území svého volebního obvodu.
Volič z Aše si například obstará voličský průkaz pro volby do Senátu. Podle územního vymezení volebních obvodů, které je dostupné na stránkách ministerstva vnitra, spadá Aš do třetího senátního obvodu (Cheb). Držitel průkazu z Aše tak může přijít volit do jiné volební místnosti, ale pouze v obvodu číslo tři.
Jak o průkaz požádat?
Zájemci o voličský průkaz o dokument musí požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu. Na úřad se mohou dostavit osobně, žádost lze také zaslat poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Vedle toho mají možnost využít k podání žádosti Portál občana, kam se mohou přihlásit například pomocí bankovní identity nebo mobilním klíčem eGovernmentu. I při podání elektronickou cestou musí být adresátem opět příslušný obecní úřad.
Žádost lze sepsat vlastnoručně, nebo si stáhnout oficiální vzor. V žádosti musí volič uvést své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu. Dále by měl specifikovat, že se hodlá účastnit právě voleb do Senátu a upřesnit, zda si chce nechat hotový průkaz zaslat na adresu, nebo si jej vyzvedne na úřadě. V případě písemné žádosti zaslané poštou pak nesmí chybět ani úředně ověřený podpis.
Volič také může uvést, pro které kolo senátních voleb má být průkaz vydaný. Pokud to neudělá, obdrží dva voličské průkazy – pro první i druhé kolo voleb.
Důležité termíny
O voličský průkaz je možné žádat už nyní. „Žádost lze podat po vyhlášení voleb prezidentem republiky, k čemuž došlo v pátek 26. 6.,“ vysvětluje Hana Malá z ministerstva vnitra. Čas na osobní podání žádosti na úřadě mají voliči až do středy 7. října do 16:00. „Písemně lze požádat o vydání voličského průkazu žádostí doručenou obecnímu úřadu do pátku 2. října do 16:00,“ doplňuje Malá. Nejpozději 2. října musí úřad dostat také žádosti podané přes datovou schránku nebo Portál občana.
U průkazu pro druhé kolo senátních voleb se nejzazší termíny o týden posouvají. Písemně nebo elektronicky lze požádat do pátku 9. října do 16:00. Osobně pak mohou žádost podat nejpozději ve středu 14. října ve čtyři hodiny odpoledne.
Hotové průkazy začnou úřady vydávat 15 dní před konáním voleb. „Obecní úřady budou moci vydávat voličské průkazy nejdříve 24. září,“ upřesňuje Malá. Zájemci mohou dokument vyzvednout osobně na úřadě, nebo si ho nechat zaslat na adresu, kterou uvedou v žádosti. Při osobním vyzvednutí se může volič nechat zastoupit jinou osobou, pokud jí poskytne plnou moc s úředně ověřeným podpisem.
Jak s průkazem hlasovat?
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, jej musí odevzdat okrskové volební komisi. Ta mu následně vydá prázdnou úřední obálku a hlasovací lístky. „Voličský průkaz je nutno komisi odevzdat i v případě, kdy volič nakonec hlasuje ve své domovské volební místnosti,“ upozorňuje Hana Malá z resortu vnitra.
Pokud volič průkaz ztratí nebo mu ho někdo odcizí, přichází o možnost hlasovat. Úřady totiž v praxi nedokážou ověřit, že volič dokument skutečně nemá. Proto mu nemohou vydat nový průkaz, aniž by hrozilo dvojí hlasování.
Na ambasádě volit nepůjde
Čeští občané žijící v zahraničí mohou volit kdekoliv v Česku, kde se volby do Senátu konají. „Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může dle volebního zákona hlasovat v senátních volbách na území České republiky v jakékoliv volební místnosti, kde se volby do Senátu budou konat,“ uvádí Malá.
Pro komunální volby se průkaz nevydává
Ve volbách do zastupitelstev obcí je nutné volit ve volební místnosti v místě trvalého bydliště. Voliči v nich rozhodují o lidech, kteří budou spravovat přímo jejich obec. V každé obci jsou tak jiné kandidátní listiny. Ve volbách do zastupitelstev obcí proto není možné hlasovat mimo svůj volební okrsek a voličský průkaz se pro ně nevydává.