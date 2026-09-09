PŘEHLEDNĚ: Voličský průkaz ve volbách 2026


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

První kolo voleb do třetiny Senátu se uskuteční 9. a 10. října, případné druhé kolo bude následovat o týden později. Voliči, kteří nemohou hlasovat ve volební místnosti ve svém okrsku, mají i tentokrát možnost požádat o voličský průkaz. Oproti volbám do Poslanecké sněmovny nebo Evropského parlamentu ale s průkazem nelze volit kdekoliv v Česku. Držitelé průkazu mohou svůj hlas odevzdat jen v místnostech ve volebním obvodu, kde mají nahlášený trvalý pobyt. Pro volby do zastupitelstev obcí se průkaz nevydává.

Co umožňuje voličský průkaz?

Běžně mohou voliči v senátních volbách hlasovat jen v konkrétní volební místnosti ve svém okrsku, v místě trvalého pobytu. S voličským průkazem mají možnost svůj hlas odevzdat i jinde na území svého volebního obvodu.

Volič z Aše si například obstará voličský průkaz pro volby do Senátu. Podle územního vymezení volebních obvodů, které je dostupné na stránkách ministerstva vnitra, spadá Aš do třetího senátního obvodu (Cheb). Držitel průkazu z Aše tak může přijít volit do jiné volební místnosti, ale pouze v obvodu číslo tři.

Podívejte se, kdo kandiduje do obecních zastupitelstev
Hlavní zasedací sál zastupitelstva Jablonce nad Nisou

Jak o průkaz požádat?

Zájemci o voličský průkaz o dokument musí požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu. Na úřad se mohou dostavit osobně, žádost lze také zaslat poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Vedle toho mají možnost využít k podání žádosti Portál občana, kam se mohou přihlásit například pomocí bankovní identity nebo mobilním klíčem eGovernmentu. I při podání elektronickou cestou musí být adresátem opět příslušný obecní úřad.

Žádost lze sepsat vlastnoručně, nebo si stáhnout oficiální vzor. V žádosti musí volič uvést své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu. Dále by měl specifikovat, že se hodlá účastnit právě voleb do Senátu a upřesnit, zda si chce nechat hotový průkaz zaslat na adresu, nebo si jej vyzvedne na úřadě. V případě písemné žádosti zaslané poštou pak nesmí chybět ani úředně ověřený podpis.

Volič také může uvést, pro které kolo senátních voleb má být průkaz vydaný. Pokud to neudělá, obdrží dva voličské průkazy – pro první i druhé kolo voleb.

PŘEHLEDNĚ: Senátní volby krok za krokem
Parlamentní volby v České republice, 3. října 2025

Důležité termíny

O voličský průkaz je možné žádat už nyní. „Žádost lze podat po vyhlášení voleb prezidentem republiky, k čemuž došlo v pátek 26. 6.,“ vysvětluje Hana Malá z ministerstva vnitra. Čas na osobní podání žádosti na úřadě mají voliči až do středy 7. října do 16:00. „Písemně lze požádat o vydání voličského průkazu žádostí doručenou obecnímu úřadu do pátku 2. října do 16:00,“ doplňuje Malá. Nejpozději 2. října musí úřad dostat také žádosti podané přes datovou schránku nebo Portál občana.

U průkazu pro druhé kolo senátních voleb se nejzazší termíny o týden posouvají. Písemně nebo elektronicky lze požádat do pátku 9. října do 16:00. Osobně pak mohou žádost podat nejpozději ve středu 14. října ve čtyři hodiny odpoledne.

Hotové průkazy začnou úřady vydávat 15 dní před konáním voleb. „Obecní úřady budou moci vydávat voličské průkazy nejdříve 24. září,“ upřesňuje Malá. Zájemci mohou dokument vyzvednout osobně na úřadě, nebo si ho nechat zaslat na adresu, kterou uvedou v žádosti. Při osobním vyzvednutí se může volič nechat zastoupit jinou osobou, pokud jí poskytne plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

PŘEHLEDNĚ: Senát má roli pojistky či „opraváře zmetků“
Budova Senátu České republiky

Jak s průkazem hlasovat?

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, jej musí odevzdat okrskové volební komisi. Ta mu následně vydá prázdnou úřední obálku a hlasovací lístky. „Voličský průkaz je nutno komisi odevzdat i v případě, kdy volič nakonec hlasuje ve své domovské volební místnosti,“ upozorňuje Hana Malá z resortu vnitra.

Pokud volič průkaz ztratí nebo mu ho někdo odcizí, přichází o možnost hlasovat. Úřady totiž v praxi nedokážou ověřit, že volič dokument skutečně nemá. Proto mu nemohou vydat nový průkaz, aniž by hrozilo dvojí hlasování.

Na ambasádě volit nepůjde

Čeští občané žijící v zahraničí mohou volit kdekoliv v Česku, kde se volby do Senátu konají. „Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může dle volebního zákona hlasovat v senátních volbách na území České republiky v jakékoliv volební místnosti, kde se volby do Senátu budou konat,“ uvádí Malá.

PŘEHLEDNĚ: Co vše volby v Senátu mění
Jednání Senátu

Pro komunální volby se průkaz nevydává

Ve volbách do zastupitelstev obcí je nutné volit ve volební místnosti v místě trvalého bydliště. Voliči v nich rozhodují o lidech, kteří budou spravovat přímo jejich obec. V každé obci jsou tak jiné kandidátní listiny. Ve volbách do zastupitelstev obcí proto není možné hlasovat mimo svůj volební okrsek a voličský průkaz se pro ně nevydává.

Výběr redakce

Trojnásobná kandidatura v Pardubicích v různých obvodech je přípustná, rozhodl soud

Trojnásobná kandidatura v Pardubicích v různých obvodech je přípustná, rozhodl soud

11:27Aktualizovánopřed 29 mminutami
SZIF dál vyplácí podporu Agrofertu a zpracovává žádosti, píše iRozhlas

SZIF dál vyplácí podporu Agrofertu a zpracovává žádosti, píše iRozhlas

před 52 mminutami
Dekády starý matematický problém AI vyřešila za desítky hodin. Ale možná kradla

Dekády starý matematický problém AI vyřešila za desítky hodin. Ale možná kradla

před 1 hhodinou
Norsko pohřbívá krále Haralda V.

SledujteNorsko pohřbívá krále Haralda V.

12:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
PŘEHLEDNĚ: Zastupitelé obcí rozhodují o hazardu, některých školách či silnicích

PŘEHLEDNĚ: Zastupitelé obcí rozhodují o hazardu, některých školách či silnicích

před 1 hhodinou
PŘEHLEDNĚ: Co vše volby v Senátu mění

PŘEHLEDNĚ: Co vše volby v Senátu mění

před 1 hhodinou
PŘEHLEDNĚ: Obec, kraj i speciální zákon. Postavení Prahy se od ostatních obcí liší

PŘEHLEDNĚ: Obec, kraj i speciální zákon. Postavení Prahy se od ostatních obcí liší

před 1 hhodinou
PŘEHLEDNĚ: Křížkování kandidátů v komunálních volbách

PŘEHLEDNĚ: Křížkování kandidátů v komunálních volbách

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Kvůli požáru restaurace U Kojota půjdou dva lidé před soud

Státní zástupce obžaloval dva lidi v souvislosti s tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. České televizi to sdělil mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Požár způsobil pád plynového topidla loni v lednu, v souvislosti s ním zemřelo sedm lidí a deset se zranilo. Podle trestního zákoníku může obviněným v případě odsouzení hrozit až deset let za mřížemi.
před 40 mminutami

Stavba křižovatky komplikuje provoz u pražského letiště

Řidiči mířící na pražské letiště od Kladna nebo Slaného musí od 9. září počítat s omezením. U křižovatky ulic Aviatická a Lipská pokračuje přestavba a přímý sjezd z D7 k letišti je uzavřený. Omezení potrvá do 25. září. Podle policie se mohou na místě tvořit kolony.
před 41 mminutami

SZIF dál vyplácí podporu Agrofertu a zpracovává žádosti, píše iRozhlas

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dál vyplácí podporu holdingu Agrofert a nepřerušil ani zpracovávání dalších žádostí, informoval server iRozhlas.cz. Evropská komise (EK) přitom firmám z holdingu pozastavila proplácení části unijních dotací, jelikož premiér Andrej Babiš (ANO) se podle EK nachází v potenciálním střetu zájmů.
před 52 mminutami

PŘEHLEDNĚ: Zastupitelé obcí rozhodují o hazardu, některých školách či silnicích

Obce mají celou řadu pravomocí, kterými mohou ovlivňovat každodenní život svých obyvatel – starají se o školy, některé silnice nebo vydávají obecní vyhlášky, kterými mohou určovat různá místní pravidla. Pomocí vyhlášek například na území svých obcí zastupitelstva zakazují hazard nebo rozhodují o pravidlech pro pohyb psů. O čem všem zastupitelstva mohou rozhodovat a kde jejich možnosti končí?
před 1 hhodinou

PŘEHLEDNĚ: Senát má roli pojistky či „opraváře zmetků“

Odborníci Senát často označují jako demokratickou pojistku nebo strážce ústavy, který má vyvažovat moc Poslanecké sněmovny. Senát ale čelí i kritice, že jeho existence je zbytečná. Svou roli garanta politické stability horní komora zatím nemusela zcela naplnit, ale nejvíce se k ní přiblížila v roce 2013 po pádu vlády. Od prvních voleb do Senátu je to letos třicet let.
před 1 hhodinou

PŘEHLEDNĚ: Co vše volby v Senátu mění

Česko čekají 9. a 10. října senátní a komunální volby. V prvních jmenovaných budou voliči rozhodovat o složení třetiny jednaosmdesátičlenné horní komory parlamentu. Ačkoliv jednání Senátu zpravidla nebývají tak sledovaná jako schůze Poslanecké sněmovny, hraje i horní komora v tuzemském politickém systému významnou roli. Mezi její kompetence patří mimo jiné navrhování zákonů či přijímání zákonných opatření, je-li sněmovna rozpuštěna. Horní komora se ovšem od té dolní v mnoha ohledech liší. Jak Senát funguje i jaká má specifika, přibližuje tento článek.
před 1 hhodinou

PŘEHLEDNĚ: Obec, kraj i speciální zákon. Postavení Prahy se od ostatních obcí liší

Orientovat se ve struktuře, správě a postavení hlavního města Prahy může být komplikované i pro obyvatele metropole. Praha se dělí na 112 katastrálních území, 57 městských částí, 22 správních obvodů a deset obvodů. Toto členění do značné míry ovlivňuje i to, jakým způsobem je hlavní město řízeno. Praha je totiž zároveň obcí i krajem, což jí mezi ostatními tuzemskými sídly dává specifické postavení.
před 1 hhodinou

PŘEHLEDNĚ: Co se stane po volbách do zastupitelstev obcí

Voliči po čtyřech letech opět rozhodnou o složení zastupitelstev měst a obcí. Volební místnosti se uzavřou v sobotu 10. října ve 14 hodin. ČT přináší přehled toho, co se děje od skončení voleb do nástupu nového vedení měst a obcí.
před 1 hhodinou

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

před 20 hhodinami
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

před 22 hhodinami
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026