PŘEHLEDNĚ: Senátní volby krok za krokem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Souběžně s volbami do zastupitelstev obcí budou Češi v pátek 9. a v sobotu 10. října rozhodovat také o složení třetiny Senátu. O svých zástupcích do horní komory mohou hlasovat v 27 volebních obvodech. Voliči nikoho nekroužkují, každý kandidát bude mít vlastní hlasovací lístek, který bude mít v prvním kole žlutou barvu. Pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu, rozhodne se o vítězi mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem hlasů ve druhém kole o týden později.

Do Senátu se v České republice volí od roku 1996. Tehdy lidé na dva, čtyři a šest let zvolili všechny tři třetiny Senátu najednou. Od té doby už vybírají každé dva roky vždy jen jednu třetinu, tedy 27 z 81 senátorů. Od voleb v roce 1998 už senátorům platí mandát na šest let.

Jedná se o volby s většinovým systémem. Lidé budou z více kandidátů vybírat v prvním kole, pokud žádný z nich nezíská nadpoloviční většinu, bude se o týden později konat kolo druhé. Do něj postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Podívejte se, kdo u vás kandiduje do Senátu
Volby - ilustrační foto

V případě, že jeden kandidát získá více než 50 procent hlasů už v prvním kole, je zvolen senátorem hned a v daném obvodu se druhé kolo už neorganizuje. „Daný jeden mandát vždy získává jen kandidát, který získá nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů voličů,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Kandidáti do Senátu 2026
Zdroj: ČSÚ, ČT24

Termín a čas voleb

První kolo voleb do horní komory parlamentu se uskuteční současně s komunálními volbami v pátek 9. října 2026 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 10. října 2026 od 8:00 do 14:00 hodin. V případě druhého kola se volební místnosti znovu otevřou o týden později, tedy v pátek 16. října a v sobotu 17. října 2026.

Kdo může volit?

Volit může občan České republiky, který nejpozději v sobotu 10. října, tedy v druhý den voleb, dosáhne 18 let věku. V případném druhém kole mohou svůj hlas vhodit do volební urny i ti, kteří plnoletosti dosáhli nejpozději 17. října. Aby mohli lidé volit, musí zároveň mít trvalý pobyt v obci spadající pod jeden z 27 volebních obvodů.

V senátních volbách není možné volit ze zahraničí. Lidé, kteří v zahraničí žijí a chtějí volit, si musí na zastupitelském úřadě vyřídit voličský průkaz a s ním se dostavit k volební urně v Česku. Tito lidé pak mohou v Česku volit ve kterékoli volební místnosti. Pokud má Čech žijící v zahraničí trvalý pobyt i v Česku, může hlasovat stejně jako ostatní lidé z jeho volebního obvodu ve své volební místnosti. Pro hlasování v jiné volební místnosti ve svém volebním obvodu pak ale potřebuje voličský průkaz.

  • Žádost o voličský průkaz elektronicky či poštou: do pátku 2. října do 16 hodin
  • Žádost o voličský průkaz osobně: do středy 7. října
  • První kolo voleb: pátek 9. října od 14 hodin do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
  • Případné druhé kolo voleb: pátek 16. října od 14 hodin do 22 hodin a sobota 17. října: od 8 do 14 hodin
PŘEHLEDNĚ: Voličský průkaz ve volbách 2026
Volební urna, ilustrační foto

QR kódy a sada lístků

Oproti posledním volbám do Senátu se pro voliče téměř nic nemění. Na volebních lístcích tentokrát ale najdou QR kódy. Ty každého nasměrují na digitální náhled hlasovacího lístku, kde bude možné si text zvětšit či hlasově poslechnout. „Jde o opatření k lepší přístupnosti hlasování pro osoby se zdravotním znevýhodněním. V ostatních aspektech hlasování voliče jiné změny letos nečekají,“ uvedla Malá. QR kódy nebudou na lístcích pro komunální volby kvůli složitosti tohoto typu voleb.

Po novele zákona o správě voleb budou i letos voliči kandidáty na senátory vybírat ze samostatných hlasovacích lístků, nikoli z jednoho společného archu, jak s tím původně zákon počítal. „Z hlediska předkladatelů je vhodnější zachovat stabilní a pro voliče zažitý způsob hlasování ve volbách do Senátu,“ sdělila Malá.

PŘEHLEDNĚ: Senát má roli pojistky či „opraváře zmetků“
Budova Senátu České republiky

Žádné kroužkování a žluté lístky

„Voliči vybírají ze sady hlasovacích lístků jeden hlasovací lístek, který dále nijak neupravují,“ popsala mluvčí ministerstva. Při volbách do Senátu tedy lidé nekroužkují či nekřížkují kandidáty.

Žluté hlasovací lístky do Senátu obdrží voliči nejpozději tři dny před konáním voleb. Lze o ně ale požádat také až ve volební místnosti. U případného druhého kola získají voliči lístky až právě u volební komise.

„Hlasovací lístky pro jednotlivé kandidáty do Senátu budou mít žlutou barvu a voliči jeden z nich za plentou vloží do žluté obálky,“ informují na svých webech Senát a ministerstvo vnitra s tím, že u komunálních voleb a u případného druhého kola voleb do Senátu budou lístky i obálka šedé barvy.

PŘEHLEDNĚ: Co vše volby v Senátu mění
Jednání Senátu

Kdy je hlas neplatný?

Hlasy se nezapočítají, pokud bude lístek ve špatné obálce, pokud bude v obálce více než jeden lístek nebo pokud lístek bude přetržený. Hlas se nezapočítá ani pokud lístek nebude na předepsaném tiskopise.

„Vzhledem k tomu, že voliči vybírají hlasovací lístek ze sady, tak standardně je třeba upozornit na to, že volič musí pečlivě zkontrolovat, zda do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnost, vkládá opravdu jen jeden jediný hlasovací lístek,“ upozornila Malá.

Co si vzít s sebou?

Kdo chce volit, musí se k volbám dostavit osobně. U volební komise pak musí prokázat, že je občanem České republiky, a to buď platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým či služebním pasem ČR. Svou totožnost může volič prokázat i e-dokladem.

Poté od komise obdrží prázdnou obálku s úředním razítkem, kterou si společně s lístky vezme za plentu. Tam lístek s vybraným kandidátem vloží do obálky, kterou následně před zraky členů volební komise vhodí do volební urny.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Ta pak v rámci svého okrsku může vyslat své členy s přenosnou volební schránkou.

Voličský průkaz

O voličský průkaz lidé mohou zažádat na svém obecním úřadu, a to datovou schránkou či poštou do pátku 2. října do 16 hodin nebo osobně do středy 7. října. S voličským průkazem bude možné volit v jakémkoli okrsku v rámci voličova volebního obvodu. Pokud si člověk voličský průkaz nezařídí, může hlasovat pouze ve svém volebním okrsku.

„Pokud jsem oprávněn volit například v senátním volebním obvodu Strakonice, nemohu na voličský průkaz odhlasovat ve volební místnosti na Olomoucku,“ popsala Malá. Úřad zašle průkaz na adresu trvalého bydliště nebo si jej může vyzvednout na obecním úřadě sám volič nebo jiná zplnomocněná osoba.

Výběr redakce

Trojnásobná kandidatura v Pardubicích v různých obvodech je přípustná, rozhodl soud

Trojnásobná kandidatura v Pardubicích v různých obvodech je přípustná, rozhodl soud

11:27Aktualizovánopřed 29 mminutami
SZIF dál vyplácí podporu Agrofertu a zpracovává žádosti, píše iRozhlas

SZIF dál vyplácí podporu Agrofertu a zpracovává žádosti, píše iRozhlas

před 51 mminutami
Dekády starý matematický problém AI vyřešila za desítky hodin. Ale možná kradla

Dekády starý matematický problém AI vyřešila za desítky hodin. Ale možná kradla

před 1 hhodinou
Norsko pohřbívá krále Haralda V.

SledujteNorsko pohřbívá krále Haralda V.

12:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
PŘEHLEDNĚ: Zastupitelé obcí rozhodují o hazardu, některých školách či silnicích

PŘEHLEDNĚ: Zastupitelé obcí rozhodují o hazardu, některých školách či silnicích

před 1 hhodinou
PŘEHLEDNĚ: Co vše volby v Senátu mění

PŘEHLEDNĚ: Co vše volby v Senátu mění

před 1 hhodinou
PŘEHLEDNĚ: Obec, kraj i speciální zákon. Postavení Prahy se od ostatních obcí liší

PŘEHLEDNĚ: Obec, kraj i speciální zákon. Postavení Prahy se od ostatních obcí liší

před 1 hhodinou
PŘEHLEDNĚ: Křížkování kandidátů v komunálních volbách

PŘEHLEDNĚ: Křížkování kandidátů v komunálních volbách

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Kvůli požáru restaurace U Kojota půjdou dva lidé před soud

Státní zástupce obžaloval dva lidi v souvislosti s tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. České televizi to sdělil mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Požár způsobil pád plynového topidla loni v lednu, v souvislosti s ním zemřelo sedm lidí a deset se zranilo. Podle trestního zákoníku může obviněným v případě odsouzení hrozit až deset let za mřížemi.
před 40 mminutami

Stavba křižovatky komplikuje provoz u pražského letiště

Řidiči mířící na pražské letiště od Kladna nebo Slaného musí od 9. září počítat s omezením. U křižovatky ulic Aviatická a Lipská pokračuje přestavba a přímý sjezd z D7 k letišti je uzavřený. Omezení potrvá do 25. září. Podle policie se mohou na místě tvořit kolony.
před 40 mminutami

SZIF dál vyplácí podporu Agrofertu a zpracovává žádosti, píše iRozhlas

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dál vyplácí podporu holdingu Agrofert a nepřerušil ani zpracovávání dalších žádostí, informoval server iRozhlas.cz. Evropská komise (EK) přitom firmám z holdingu pozastavila proplácení části unijních dotací, jelikož premiér Andrej Babiš (ANO) se podle EK nachází v potenciálním střetu zájmů.
před 51 mminutami

PŘEHLEDNĚ: Zastupitelé obcí rozhodují o hazardu, některých školách či silnicích

Obce mají celou řadu pravomocí, kterými mohou ovlivňovat každodenní život svých obyvatel – starají se o školy, některé silnice nebo vydávají obecní vyhlášky, kterými mohou určovat různá místní pravidla. Pomocí vyhlášek například na území svých obcí zastupitelstva zakazují hazard nebo rozhodují o pravidlech pro pohyb psů. O čem všem zastupitelstva mohou rozhodovat a kde jejich možnosti končí?
před 1 hhodinou

PŘEHLEDNĚ: Senát má roli pojistky či „opraváře zmetků“

Odborníci Senát často označují jako demokratickou pojistku nebo strážce ústavy, který má vyvažovat moc Poslanecké sněmovny. Senát ale čelí i kritice, že jeho existence je zbytečná. Svou roli garanta politické stability horní komora zatím nemusela zcela naplnit, ale nejvíce se k ní přiblížila v roce 2013 po pádu vlády. Od prvních voleb do Senátu je to letos třicet let.
před 1 hhodinou

PŘEHLEDNĚ: Co vše volby v Senátu mění

Česko čekají 9. a 10. října senátní a komunální volby. V prvních jmenovaných budou voliči rozhodovat o složení třetiny jednaosmdesátičlenné horní komory parlamentu. Ačkoliv jednání Senátu zpravidla nebývají tak sledovaná jako schůze Poslanecké sněmovny, hraje i horní komora v tuzemském politickém systému významnou roli. Mezi její kompetence patří mimo jiné navrhování zákonů či přijímání zákonných opatření, je-li sněmovna rozpuštěna. Horní komora se ovšem od té dolní v mnoha ohledech liší. Jak Senát funguje i jaká má specifika, přibližuje tento článek.
před 1 hhodinou

PŘEHLEDNĚ: Obec, kraj i speciální zákon. Postavení Prahy se od ostatních obcí liší

Orientovat se ve struktuře, správě a postavení hlavního města Prahy může být komplikované i pro obyvatele metropole. Praha se dělí na 112 katastrálních území, 57 městských částí, 22 správních obvodů a deset obvodů. Toto členění do značné míry ovlivňuje i to, jakým způsobem je hlavní město řízeno. Praha je totiž zároveň obcí i krajem, což jí mezi ostatními tuzemskými sídly dává specifické postavení.
před 1 hhodinou

PŘEHLEDNĚ: Co se stane po volbách do zastupitelstev obcí

Voliči po čtyřech letech opět rozhodnou o složení zastupitelstev měst a obcí. Volební místnosti se uzavřou v sobotu 10. října ve 14 hodin. ČT přináší přehled toho, co se děje od skončení voleb do nástupu nového vedení měst a obcí.
před 1 hhodinou

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

před 20 hhodinami
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

před 22 hhodinami
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026