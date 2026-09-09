PŘEHLEDNĚ: Senátní volby krok za krokem

Souběžně s volbami do zastupitelstev obcí budou Češi v pátek 9. a v sobotu 10. října rozhodovat také o složení třetiny Senátu. O svých zástupcích do horní komory mohou hlasovat v 27 volebních obvodech. Voliči nikoho nekroužkují, každý kandidát bude mít vlastní hlasovací lístek, který bude mít v prvním kole žlutou barvu. Pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu, rozhodne se o vítězi mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem hlasů ve druhém kole o týden později.
Do Senátu se v České republice volí od roku 1996. Tehdy lidé na dva, čtyři a šest let zvolili všechny tři třetiny Senátu najednou. Od té doby už vybírají každé dva roky vždy jen jednu třetinu, tedy 27 z 81 senátorů. Od voleb v roce 1998 už senátorům platí mandát na šest let.
Jedná se o volby s většinovým systémem. Lidé budou z více kandidátů vybírat v prvním kole, pokud žádný z nich nezíská nadpoloviční většinu, bude se o týden později konat kolo druhé. Do něj postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
V případě, že jeden kandidát získá více než 50 procent hlasů už v prvním kole, je zvolen senátorem hned a v daném obvodu se druhé kolo už neorganizuje. „Daný jeden mandát vždy získává jen kandidát, který získá nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů voličů,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.
Termín a čas voleb
První kolo voleb do horní komory parlamentu se uskuteční současně s komunálními volbami v pátek 9. října 2026 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 10. října 2026 od 8:00 do 14:00 hodin. V případě druhého kola se volební místnosti znovu otevřou o týden později, tedy v pátek 16. října a v sobotu 17. října 2026.
Kdo může volit?
Volit může občan České republiky, který nejpozději v sobotu 10. října, tedy v druhý den voleb, dosáhne 18 let věku. V případném druhém kole mohou svůj hlas vhodit do volební urny i ti, kteří plnoletosti dosáhli nejpozději 17. října. Aby mohli lidé volit, musí zároveň mít trvalý pobyt v obci spadající pod jeden z 27 volebních obvodů.
V senátních volbách není možné volit ze zahraničí. Lidé, kteří v zahraničí žijí a chtějí volit, si musí na zastupitelském úřadě vyřídit voličský průkaz a s ním se dostavit k volební urně v Česku. Tito lidé pak mohou v Česku volit ve kterékoli volební místnosti. Pokud má Čech žijící v zahraničí trvalý pobyt i v Česku, může hlasovat stejně jako ostatní lidé z jeho volebního obvodu ve své volební místnosti. Pro hlasování v jiné volební místnosti ve svém volebním obvodu pak ale potřebuje voličský průkaz.
- Žádost o voličský průkaz elektronicky či poštou: do pátku 2. října do 16 hodin
- Žádost o voličský průkaz osobně: do středy 7. října
- První kolo voleb: pátek 9. října od 14 hodin do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
- Případné druhé kolo voleb: pátek 16. října od 14 hodin do 22 hodin a sobota 17. října: od 8 do 14 hodin
QR kódy a sada lístků
Oproti posledním volbám do Senátu se pro voliče téměř nic nemění. Na volebních lístcích tentokrát ale najdou QR kódy. Ty každého nasměrují na digitální náhled hlasovacího lístku, kde bude možné si text zvětšit či hlasově poslechnout. „Jde o opatření k lepší přístupnosti hlasování pro osoby se zdravotním znevýhodněním. V ostatních aspektech hlasování voliče jiné změny letos nečekají,“ uvedla Malá. QR kódy nebudou na lístcích pro komunální volby kvůli složitosti tohoto typu voleb.
Po novele zákona o správě voleb budou i letos voliči kandidáty na senátory vybírat ze samostatných hlasovacích lístků, nikoli z jednoho společného archu, jak s tím původně zákon počítal. „Z hlediska předkladatelů je vhodnější zachovat stabilní a pro voliče zažitý způsob hlasování ve volbách do Senátu,“ sdělila Malá.
Žádné kroužkování a žluté lístky
„Voliči vybírají ze sady hlasovacích lístků jeden hlasovací lístek, který dále nijak neupravují,“ popsala mluvčí ministerstva. Při volbách do Senátu tedy lidé nekroužkují či nekřížkují kandidáty.
Žluté hlasovací lístky do Senátu obdrží voliči nejpozději tři dny před konáním voleb. Lze o ně ale požádat také až ve volební místnosti. U případného druhého kola získají voliči lístky až právě u volební komise.
„Hlasovací lístky pro jednotlivé kandidáty do Senátu budou mít žlutou barvu a voliči jeden z nich za plentou vloží do žluté obálky,“ informují na svých webech Senát a ministerstvo vnitra s tím, že u komunálních voleb a u případného druhého kola voleb do Senátu budou lístky i obálka šedé barvy.
Kdy je hlas neplatný?
Hlasy se nezapočítají, pokud bude lístek ve špatné obálce, pokud bude v obálce více než jeden lístek nebo pokud lístek bude přetržený. Hlas se nezapočítá ani pokud lístek nebude na předepsaném tiskopise.
„Vzhledem k tomu, že voliči vybírají hlasovací lístek ze sady, tak standardně je třeba upozornit na to, že volič musí pečlivě zkontrolovat, zda do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnost, vkládá opravdu jen jeden jediný hlasovací lístek,“ upozornila Malá.
Co si vzít s sebou?
Kdo chce volit, musí se k volbám dostavit osobně. U volební komise pak musí prokázat, že je občanem České republiky, a to buď platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým či služebním pasem ČR. Svou totožnost může volič prokázat i e-dokladem.
Poté od komise obdrží prázdnou obálku s úředním razítkem, kterou si společně s lístky vezme za plentu. Tam lístek s vybraným kandidátem vloží do obálky, kterou následně před zraky členů volební komise vhodí do volební urny.
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Ta pak v rámci svého okrsku může vyslat své členy s přenosnou volební schránkou.
Voličský průkaz
O voličský průkaz lidé mohou zažádat na svém obecním úřadu, a to datovou schránkou či poštou do pátku 2. října do 16 hodin nebo osobně do středy 7. října. S voličským průkazem bude možné volit v jakémkoli okrsku v rámci voličova volebního obvodu. Pokud si člověk voličský průkaz nezařídí, může hlasovat pouze ve svém volebním okrsku.
„Pokud jsem oprávněn volit například v senátním volebním obvodu Strakonice, nemohu na voličský průkaz odhlasovat ve volební místnosti na Olomoucku,“ popsala Malá. Úřad zašle průkaz na adresu trvalého bydliště nebo si jej může vyzvednout na obecním úřadě sám volič nebo jiná zplnomocněná osoba.