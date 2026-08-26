Podívejte se, kdo u vás kandiduje do Senátu

VideoCelníci už letos evidují přes osm set zadržených zásilek nelegálních cigaret a tabáku
Do Prahy mířilo 330 tisíc pašovaných cigaret. Řidiče, který je vezl, ovšem na Novopacké ulici na okraji hlavního města zastavili celníci. Muž sice nejprve tvrdil, že neveze cigarety ani alkohol, avšak celníci uvnitř našli šestnáct set kartonů nekolkovaných cigaret. Letos už evidují více než osm set zadržených zásilek, které zahrnovaly celkem 4,5 milionu cigaret a 44 tun tabáku. Na cigaretách činil daňový únik skoro třináct milionů, na tabáku dokonce 160 milionů. Zadržené cigarety skončí v drtičce a bude z nich palivo. Jejich kurýr je ve vazbě. Hrozí mu pokuta, doplatek daně a případně i vězení. Generální ředitelství cel během prázdnin spustilo novou strategii, která právě na nelegální kuřivo a alkohol cílí.
před 46 mminutami