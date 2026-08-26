Podívejte se, kdo u vás kandiduje do Senátu


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK, ČSÚ

Do Senátu letos kandiduje 154 lidí. Je to nejméně od roku 1998. Níže si můžete projít kandidátní listiny ve všech obvodech, v nichž se letos volí.

Kandidáti do Senátu 2026
Zdroj: ČSÚ, ČT24
Vše o volbách do Senátu 2026
Valdštejnský palác

Výběr redakce

„Obrovské ztráty.“ Masivní povodně v Nepálu a Tibetu zabily přes sto padesát lidí

„Obrovské ztráty.“ Masivní povodně v Nepálu a Tibetu zabily přes sto padesát lidí

12:53Aktualizovánopřed 6 mminutami
V zámeckém areálu na Třeboňsku řeší nelegální zásahy do chráněné oblasti

V zámeckém areálu na Třeboňsku řeší nelegální zásahy do chráněné oblasti

před 16 mminutami
Podívejte se, kdo kandiduje do obecních zastupitelstev

Podívejte se, kdo kandiduje do obecních zastupitelstev

před 36 mminutami
Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely

Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely

03:22Aktualizovánopřed 47 mminutami
Podívejte se, kdo u vás kandiduje do Senátu

Podívejte se, kdo u vás kandiduje do Senátu

před 50 mminutami
Ministerstvo porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu, rozhodl soud

Ministerstvo porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu, rozhodl soud

11:51Aktualizovánopřed 55 mminutami
Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích

Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích

15:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

10:36Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

V zámeckém areálu na Třeboňsku řeší nelegální zásahy do chráněné oblasti

Dvoumilionová pokuta hrozí za nepovolené kácení a nelegální ukládání odpadu v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně. Případ už řeší inspekce životního prostředí i správa tamní chráněné krajinné oblasti. Místo navíc není pouze přírodní rezervací, ale i kulturní památkou. Areál je nicméně v soukromých rukách.
před 16 mminutami

Podívejte se, kdo kandiduje do obecních zastupitelstev

Do zastupitelstev obcí v letošních volbách kandidují desítky tisíc lidí. Níže si můžete projít kandidátní listiny ve všech obcích či městských částech.
před 36 mminutami

VideoCelníci už letos evidují přes osm set zadržených zásilek nelegálních cigaret a tabáku

Do Prahy mířilo 330 tisíc pašovaných cigaret. Řidiče, který je vezl, ovšem na Novopacké ulici na okraji hlavního města zastavili celníci. Muž sice nejprve tvrdil, že neveze cigarety ani alkohol, avšak celníci uvnitř našli šestnáct set kartonů nekolkovaných cigaret. Letos už evidují více než osm set zadržených zásilek, které zahrnovaly celkem 4,5 milionu cigaret a 44 tun tabáku. Na cigaretách činil daňový únik skoro třináct milionů, na tabáku dokonce 160 milionů. Zadržené cigarety skončí v drtičce a bude z nich palivo. Jejich kurýr je ve vazbě. Hrozí mu pokuta, doplatek daně a případně i vězení. Generální ředitelství cel během prázdnin spustilo novou strategii, která právě na nelegální kuřivo a alkohol cílí.
před 46 mminutami

Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely

Poslanci definitivně schválili vládní novelu k veřejným rozpočtům. Zvrátili tak veto prezidenta Petra Pavla, podle nějž ohrožuje udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu. Vládní koalice nevyslyšela obavy opozice z přehnaného utrácení a růstu státního dluhu. Opoziční lídři následně potvrdili, že hodlají napadnout novelu u Ústavního soudu. Pavel v reakci uvedl, že ačkoli ho výsledek nepřekvapil, tak rozhodnutí respektuje.
03:22Aktualizovánopřed 47 mminutami

Podívejte se, kdo u vás kandiduje do Senátu

Do Senátu letos kandiduje 154 lidí. Je to nejméně od roku 1998. Níže si můžete projít kandidátní listiny ve všech obvodech, v nichž se letos volí.
před 50 mminutami

Ministerstvo porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu, rozhodl soud

Zařazením do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022 ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7. Rozsudek není pravomocný. Omluvu hnutí soud nepřiznal. Ministerstvo vnitra rozsudek nebude komentovat, dokud neobdrží jeho písemné odůvodnění. Soud původně žalobu zamítl, rozsudek však loni v říjnu zrušil odvolací senát Městského soudu v Praze, který zároveň nařídil, aby věc projednal jiný soudce.
11:51Aktualizovánopřed 55 mminutami

VideoBudeme investovat do armádní infrastruktury i protivzdušné obrany, avizoval Zůna

Ministerstvo obrany příští rok pravděpodobně dostane 191 miliard korun, což je o 36 miliard více než letos. Kam přesně peníze půjdou? „Je to do našich priorit. Tou první je samozřejmě personál. To znamená, že můžeme pokračovat v současném tempu doplňování personálu do Armády České republiky (AČR). Dále budeme pokračovat ve velkých modernizačních projektech. Chceme také silně posílit výstavbu a investice do infrastruktury AČR,“ vyjmenoval v Interview ČT24 vicepremiér a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Resort podle něj bude chtít investovat i do další priority, kterou je podle ministra protivzdušná obrana státu. „To znamená do dalších systémů, které zajistí naplnění této bezpečnostní potřeby České republiky,“ dodal. Zůna v pořadu moderovaném Terezou Kručinskou hovořil také o výdajích na obranu v dalších letech, o nové armádní koncepci nebo o tom, jak nalákat nové vojáky.
před 1 hhodinou

O bezplatné nedělní prohlídky na hradech je velký zájem, rezervace rychle mizí

Více než šedesát hradů a zámků ze 105 zapojených do nedělních bezplatných prohlídek už má plno, vyplývá z aktuálních údajů na webu Národního památkového ústavu (NPÚ) a jednotlivých památek. Na dalších objektech zbývají poslední volné termíny k rezervaci. V neděli 30. srpna se státní památky mimořádně poprvé otevřou zdarma v rámci projektu Dostupná kultura pro všechny, který vyhlásilo ministerstvo kultury.
před 2 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

před 4 hhodinami
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

před 4 hhodinami
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

včera v 17:55
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

včera v 17:18
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

včera v 10:19
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026