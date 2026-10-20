Příjmy z dobrovolné prostituce podléhají zdanění, potvrdil Ústavní soud

Příjmy z dobrovolně vykonávané prostituce podléhají zdanění stejně jako jiné formy samostatné výdělečné činnosti. Průlomový právní názor Nejvyššího správního soudu (NSS) ve dvou usneseních potvrdil Ústavní soud (ÚS), zjistila ČTK ze soudní databáze. Odmítl stížnosti ženy, jíž úřady zpětně vyměřily daň za roky 2013 a 2014. V obou případech daň činila více než 900 tisíc korun. Podle soudce zpravodaje Jiřího Přibáně zdanění není morálním schválením dané činnosti.
Soudy se kauzou zabývaly několik let, nyní definitivně končí. Jedna ústavní stížnost směřovala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, druhá proti následnému rozsudku NSS ze srpna 2026.
„Daňové právo je založeno na principu ekonomické podstaty. Zdaňuje se reálný ekonomický výnos a přírůstek na majetku, nikoliv právní či morální čistota titulu, na jehož základě byl získán. Zdanění není morální schválení ani státní akreditace dané činnosti,“ stojí v prvním z usnesení ÚS, které jako soudce zpravodaj připravil Přibáň.
Stát se stane kuplířem, tvrdila žena
Žena ve stížnosti tvrdila, že zdaňováním prostituce se stát sám stane kuplířem, a to za situace, kdy dobrovolné poskytování sexuálních služeb za úplatu sice není v tuzemsku trestným činem, avšak kuplířství trestné je. Podle ÚS však stát zdaněním nesleduje záměr obohacovat se na cizí práci. Cílem státu je pouze spravedlivé rozdělení daňového břemene a regulace trhu.
„ÚS se navíc domnívá, že situace, kdy jsou příjmy z dobrovolného podnikání v sex byznysu považovány za legitimní, a tudíž podrobeny zdanění, z dlouhodobého hlediska jedině posiluje společenské postavení těchto osob,“ rozhodl soud.
Druhé usnesení se zabývalo zejména problematikou legitimního očekávání. Žena poukazovala na opakovaná vyjádření politiků, podle kterých prostituce nepodléhá zdanění, a také na to, že dosud úřady podobné příjmy skutečně nedanily, respektive to nebyly schopny doložit. Podle ÚS však žena nepřinesla žádný důkaz, ze kterého by plynulo podobné legitimní očekávání.
„NSS v napadeném rozsudku také vysvětlil, že není významné, že je nějaká věc správním orgánem řešena poprvé (což navíc v nynějším řízení zůstává v rovině spekulace), neboť takové východisko by vedlo k absurdnímu závěru, že pokaždé, když správní orgán řeší nějakou problematiku poprvé, jedná protiústavně,“ stojí v usnesení soudkyně zpravodajky Veroniky Křesťanové.
Daňové úřady si před lety povšimly toho, že si žena pravidelně směňovala vyšší částky v eurech za koruny a ukládala peníze na bankovní účty, aniž podávala daňová přiznání. Ona sama uvedla, že šlo o příjmy z prostituce, které podle ní nepodléhaly zdanění.
Průlomový rozsudek NSS padl loni. Soud tehdy dospěl k závěru, že příjmy z dobrovolné prostituce podléhají dani z příjmu a že jejich zdanění nebrání ani mezinárodní úmluvy proti obchodu s lidmi a využívání prostituce, ani trestní postižitelnost kuplířství.