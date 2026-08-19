Brazilští indiáni v Liberci ukáží, jak vyrábí šperky z českých skleněných perliček

Letošní festival Crystal Valley Week v Liberci se zaměří na propojování kultur. Příkladem jsou české skleněné perličky, které k výrobě svých šperků využívá i brazilský domorodý kmen Panará. Jeho zástupci ukáží své šperkařské dovednosti i na festivalu.
Společnost Preciosa Ornela s továrnami v Desné a Zásadě ročně vyrobí tři a půl milionu kilogramu skleněných perliček. Na severu Čech zdomácnily v osmnáctém století, kdy je ze skleněných trubiček začali sekat a brousit skláři v Jizerských horách. Inspirací byly výrobky z benátského ostrova Murano.
Od devatenáctého století, s rozvojem evropského mořeplavectví, se vyvážejí do různých koutů Země, jak připomene i výstava Perlička pro celý svět. Perličky z Jablonecka se najdou na korálkových ozdobách v Africe, na suvenýrech pro poutníky do svatých míst islámu, na oděvech, bižuterii i v interiérech v zemích Asie. Na americkém kontinentě z perliček vznikají tradiční ozdoby nebo suvenýry původních kultur, využívají se i pro karnevalové kostýmy.
V brazilském kmeni Panará se perličky používají pro výrobu šperků po generace. Výrobu ozdob mají u Panaráů na starosti ženy, uvádí síť Origens Brasil, zaměřující se na etické obchodní vztahy v Amazonii.
„České perličky jsou pro ten kmen velmi důležité. Panará má velmi složitý příběh, málem vymřel, ale teď je zase silný. Ti starší trvají na tom, aby se kultura přenášela dál. Dělají šperky, ozdoby z českých perliček, ty jsou pro ně na stejné úrovni jako drahokamy,“ uvádí sklář a scénograf Ricardo Hoineff. Působí v Česku, ale původem je z Rio de Janeira.
Nebezpečná civilizace
Zdrcující dopad na kmen a jeho hmotnou kulturu mělo v sedmdesátých letech minulého století zabavení území, odříznutí od přírodních zdrojů a vysídlení. Vše začalo v roce 1967, kdy Panarové uviděli poprvé letadlo a stroj, který se pokusili sestřelit šípy, nazvali „falešnou padající hvězdou“. To – a stavba silnice přes kmenové území – vedlo k osudnému kontaktu, který mezi indiány zavlekl pro ně do té doby neznámé nemoci, jako je chřipka. Pro izolovaně žijící obyvatele Amazonie znamenala smrtelné nebezpečí. Na svou půdu se Panarové vrátili až v devadesátých letech, popsala brazilská nevládní nezisková organizace Instituto Socioambiental.
Zástupci kmene Panará přijedou i do Liberce a před místní radnicí předvedou svůj šperkařský um. Jejich techniku si mohou zájemci vyzkoušet při workshopech. „Panarové navíc ráno a večer zpestří program svým rituálním tancem, zpěvem a hrou na tradiční nástroje,“ upozornil Jan Šmíd, ředitel Křišťálového údolí, tedy značky sjednocující sklářský a šperkařský region v Libereckém kraji. Svou tradici, jak v podobě vzorů, tak tance, představí brazilští indiáni rovněž na módní přehlídce během závěrečného ceremoniálu festivalu.
Přehlídka skla, šperku a bižuterie Crystal Valley Week se koná pod záštitou UNESCO. Pátý ročník nabídne sto různých umělců, škol a subjektů na téměř čtyřicítce lokací v Liberci. Pátý ročník začne 24. srpna.