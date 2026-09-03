Nový seriál Filter turbulence dospívání nepřikrášluje

V iVysílání už je kompletně dostupný nový seriál Filter. Šestidílný příběh o dospívání o přechodu do nové životní etapy zároveň Česká televize vysílá každou středu, počínaje 2. zářím.
Podle kreativního producenta Jaroslava Sedláčka se Filter věnuje hrdinům, kteří v televizní tvorbě dosud příliš prostoru nedostávali. Přechod ze základní školy na střední bývá obdobím prvních životních turbulencí. „Dělali jsme obsáhlé rešerše, absolvovali bezpočet konzultací a setkání. Cítili jsme velkou zodpovědnost k tématu, k lidem, o kterých vyprávíme,“ zdůraznil Sedláček.
Seriál Filter, za nímž stojí scenárista a režisér David Semler, měl premiéru v sekci Zvláštní uvedení na letošním festivalu v Karlových Varech. Název odkazuje k seznamovací mobilní aplikaci, kterou postavy seriálu používají. „V symboličtější rovině se vztahuje ke způsobu vidění světa, kde hraje větší roli to, jak se prezentujeme okolí, než jací ve skutečnosti jsme,“ doplnil Semler.
Hlavním hrdinou je šestnáctiletý Matty v podání Antonia Šopoského. „Přál bych si, aby se ho diváci hlavně pokusili pochopit. Jako jsem se o to pokusil já,“ říká.
Introvertnímu seriálovému teenagerovi se i přes jeho váhavou povahu podařilo s nemalým přispěním podporující rodiny a kamarádů projít coming outem. „Jsou si asi dost podobní a Matty zrcadlí její vlastní zmatky a nejistoty, kterými sama prochází – a jak už to tak bývá, přenáší je na své dítě,“ prozradila představitelka Mattyho matky Martha Issová. Dominantní babičku, s níž žijí v jedné domácnosti, si zahrála Simona Peková.
První citové omyly
Když se Matty během přijímaček na střední výtvarnou školu zamiluje do stejně starého Radka (Adam Buš), tvrdě narazí na realitu prvních citových zmatení, omylů a selhání. V dobré víře udělá pár chyb, na které se ale začnou nabalovat další. Jeho dětsky naivní svět se během pár týdnů stává dospělým. Musí čelit nečekaným problémům a nepochopení.
„Chtěl bych, aby seriál ukázal mladým lidem nejen s odlišnou sexuální orientací, genderovou identitou, nebo třeba s psychickými problémy, že v tom nejsou sami. Že dospívání může být kruté, plné samoty, nepochopení a špatných rozhodnutí, ale nesmíme ztrácet naději, že se z toho jednou dostaneme,“ přeje si Semler.