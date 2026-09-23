Divadelní Letnice podle oceněného románu věří na zázraky

Městské divadlo Brno uvádí vůbec první adaptaci románu Letnice od Miroslava Hlauča. Příběh o střetu starého a nového světa se stal Knihou roku 2024 v cenách Magnesia Litera. Brněnské zpracování klade důraz na naději jako most do budoucnosti.
Inscenace se odehrává v roce 1903 ve fiktivní vsi Svatý Ján kdesi v Rakousku-Uhersku. Je místem, kde se dějí zázraky, které obyvatelé považují za přirozenou součást života. Po patnácti letech se tam vrací muž s příznačným jménem Odysseus Pastýř v podání Dušana Vitázka. Místní už ho považovali za mrtvého, a tak jeho návrat berou jako zmrtvýchvstání.
Autor předlohy Miroslav Hlaučo napsal v bezmála šedesáti letech debut, do něhož vložil mnohovrstevnatý příběh plný symbolů. Řadu z nich se podařilo autorské trojici Miroslav Ondra, Stanislav Slovák a Jan Šotkovský přenést i do divadelní podoby. A tak laně i sochy mluví, andělé po ránu vysedávají v kadibudce a lidé umějí chodit po vodě.
„Snažil jsem jim do toho nekecat, protože jsem viděl, s jakým nadšením, radostí a entuziasmem to všichni dělají a jak neskutečně krásný, profesionální a velkorysý přístup zvolili,“ říká Hlaučo.
Podle realizačního týmu je příběh pozváním k vnímání zázraků všedního dne. „Každý den nám může nějaký druh naděje, a tím pádem zázraku přinést,“ míní režisér Stanislav Slovák, který se ujal i režie. „Doba jde dál a my si buď můžeme vybrat, že zůstaneme v našem rybníčku, kde je nám dobře, nebo se posuneme taky,“ dodává svůj pohled herečka Alžběta Janíčková.
Letnice jsou první premiérou Městského divadla Brno v této sezoně.