Zemřel básník, publicista a chartista Milan Ohnisko

Ve věku 61 let náhle zemřel básník, redaktor, publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Od roku 2012 žil v Praze, spojen je ale především s Brnem.
Ohnisko se narodil v roce 1965 v Brně. Na začátku omdesátých let minulého století předčasně opustil nejprve gymnázium a poté i střední knihovnickou školu. Živil se jako stavební dělník, kulisák, odečítač vody, skladník a hlídač staveniště. V roce 1987 podepsal Chartu 77.
„S Milanem jsme se znali od konce osmdesátých let, v těch devadesátých jsem vydal jeho básnickou prvotinu a šest let pracoval u mě v nakladatelství jako redaktor. Shodou okolností jsme spolu mluvili před třemi týdny. Vydal novou sbírku, na kterou jsem přispěl, a slíbil mi, že při mé příští cestě do Prahy mi ji předá s věnováním. To už se bohužel nestane,“ poznamenal brněnský básník a nakladatel Martin Reiner.
Kromě básnických sbírek vydal Ohnisko i čtyři knižní rozhovory. Jeho sbírka Světlo v ráně získala v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. Pracoval jako redaktor a publicista na volné noze. „Milan žil poezií, každé slovo pro něj mělo váhu, byl velice pečlivý. I jako redaktor a editor. Spolupracovali jsme spolu mnohokrát a vždycky byl v textu či básni upřímně a opravdově ponořen. Milanův odkaz, pokud ho mám teď shrnout, je občanská zodpovědnost a péče o svobodu – vlastní i ve společnosti. A to včetně respektu k síle slova,“ uvedl básník Karel Škrabal.