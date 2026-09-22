Věci spojené s herečkou Bardotovou se v aukci prodaly za téměř milion eur


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Za téměř milion eur (skoro 25 milionů korun) se v pondělí v aukci prodalo 285 osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Brigitte Bardotovou, která zemřela loni 28. prosince ve věku 91 let. Podle agentury AFP se cena vyšplhala na téměř dvacetinásobek odhadované částky. Kupce našel každý z nabízených předmětů, napsala agentura DPA.

Slaměné klobouky, brýle, obrazy, noční košile či další oblečení, boty, šperky, kytary či kusy nábytku se v aukci, která trvala devět hodin, prodaly za celkem 953 531 eur, včetně poplatků. V předchozích pěti dnech si je přišlo na výstavu prohlédnout asi patnáct tisíc návštěvníků. K aukci se zaregistrovalo na tři tisíce zájemců z Francie i ze zahraničí.

„Brigitte Bardotová se opět ukázala jako pozoruhodná alchymistka: proměnila předměty s celkovým odhadem kolem 50 tisíc eur na téměř jeden milion eur, včetně poplatků,“ řekl AFP Alexandre Millon, šéf pařížské aukční síň Millon.

Například dva obojky pro psy, jejichž odhadní cena činila třicet eur, se prodaly ruskému zájemci za 9400 eur. Rovněž u tří plyšových hraček, mláďat tuleňů, se odhadovala cenu asi 30 eur, nakonec se prodaly za téměř 2200 eur.

Výtěžek z prodeje má podle AFP jít Nadaci Brigitte Bardotové a Nicolasi-Jacquesi Charrierovi, jedinému synovi zesnulé herečky.

Zemřela francouzská filmová legenda Brigitte Bardotová
Herečka Brigitte Bardotová na snímku z roku 2003

Pařížská rodačka Bardotová zahájila kariéru jako dívka z titulní strany módního časopisu Elle a stala se filmovou ikonou i sexuálním symbolem své doby. Zahrála si v téměř pěti desítkách filmů, mimo jiné s Jeanem Gabinem, Alainem Delonem, Marcellem Mastroiannim či Linem Venturou. Filmovou kariéru ukončila už v 39 letech a pak se věnovala zejména boji za práva zvířat.

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