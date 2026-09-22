Město krve našli seriáloví upíři i v Česku

Politika, sociální téma, klimatická krize a upíři. To vše spojuje německý seriál Město krve. Vznikal na motivy komiksu a z velké části se točil v Česku. Teď je ke zhlédnutí na jedné ze streamovacích platforem.
V nepříliš vzdálené budoucnosti se z Berlína stal městský stát a v těch nejnižších společenských vrstvách se lidská krev stala platidlem. Místní podsvětí totiž ovládají upíři, kteří začnou usilovat i o politickou moc.
Dvě dávno odcizené sestry spiknutí postupně odhalují. Začínají se ale ptát, jestli skupina mocných upírů je skutečně to nejhorší, čemu musí čelit. „Všichni rovnou mluví o tom, že je potřeba s nimi bojovat: ‚Jsou to monstra, musíme se jich zbavit!‘ Takže boj začne, aniž by proběhl pokus o sblížení. Myslím, že to dobře vystihuje i náš dnešní svět,“ domnívá se herečka Soma Pysallová.
Město krve vzniklo na motivy komiksu Berlinoir. Odehrává se v alternativní verzi Berlína, kde proti fašistické nadvládě upírů bojuje hrstka odbojářů. „Je to vyprávěné ve stylu retrofuturismu. Vypadá to jako dvacátá léta minulého století, ale vlastně v budoucnosti. Trochu by to mohlo připomínat film Blade Runner,“ napovídá Pysallová.
Oproti sci-fi Ridleyho Scotta je seriál realističtější. Podílela se na něm produkční společnost stojící za oscarovým snímkem Na západní frontě klid a podobně jako toto válečné drama vznikal v Česku. Filmaři natáčeli v Brně nebo v Ústí nad Labem a titulní „město krve“ ztvárnila i Praha.