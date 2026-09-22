Meta zablokovala reklamu na divadlo o Woolfové. Vadil feminismus

Divadlo v Barceloně nemůže propagovat na svých sociálních sítích inscenace podle textu Virginie Woolfové. Společnost Meta upoutávky na představení zablokovala, protože téma feminismu porušuje nastavené zásady pro reklamu.
Teatre Raval je prostor, kam se vejde sotva dvě stě diváků. Nedávno znovu otevřelo a rozhodlo se sezonu zahájit inscenací Vlastní pokoj podle stejnojmenné eseje britské autorky Virginie Woolfové. „Fascinující, ironická a strhující klasika“, jak divadlo novinku avizuje, se hraje od 16. do 27. září.
Když ale Teatre Reval chtělo na novinku upozornit prostřednictvím Instagramu a Facebooku, byly reklamy zablokovány, upozornil španělský web El Diario.
Nadnárodní technický konglomerát Meta, pod níž tyto dvě sociální sítě patří, zákaz vysvětlila tím, že propagace porušuje reklamní zásady platné pro společenské otázky, volby nebo politiku v Evropské unii. Za jejich porušení se považuje propagace příspěvků „o společenských tématech, jako jsou občanská práva, ekonomické reformy nebo životní prostředí“, cituje divadlo ze zdůvodnění od Mety. V něm rovněž stojí, že příspěvek jako nevhodný k propagaci vyhodnocují „automatizované systémy“.
K vyřešení situace společnost Meta doporučila odstranit „klíčová slova“, aby text nepůsobil jako výzva k aktivismu, dodává britský list The Guardian.
Přednášky pro Cambridge
Divadelníci zablokování reklamy považují za „nespravedlnost“. Uvedli, že jsou zděšeni cenzurou, kdy k zamítnutí stačí pouhá zmínka o „feministické ikoně“ Virginii Woolfové, jejímž ústředními tématy byly „občanská práva, feminismus nebo společenské reformy“. Navíc je řeč o díle autorky narozené v roce 1882.
Pod názvem Vlastní pokoj vydala Woolfová rozsáhlou esej vycházející z přednášek, které před bezmála sto lety přednesla na jediných dvou kolejích na Cambridžské univerzitě, které tehdy přijímaly ke studiu i ženy. Woolfová uvedla, že k tvorbě kvalitní beletrie „musí mít žena peníze a vlastní pokoj“. Do svého deníku napsala, že očekává, že bude za to, co napsala, napadena jako feministka, připomíná The Guardian.
Španělská scéna upozorňuje, že esej vyšla v době, kdy probíhala největší společenská revoluce všech dob, protože ženy získávaly právo rozhodovat svým hlasem ve volbách.
Jediná herečka komorní inscenace Clara Sanchisová pro deník La Vanguardia podotkla, že není jisté, zda při posuzování reklamy vadilo přímo jméno Virginie Woolfové, nebo slovo feminismus, případně obojí. „Ale v konečném důsledku jde o způsob, jak postupně vymazávat z mapy pokroky, které stály staletí. Dali jsme sociálním sítím neomezenou moc (…) a čím dál jasněji vidíme nebezpečí, které v sobě skrývají. Zaujatost a manipulace,“ dodala.
Z Instagramu ani Facebooku ale divadlo neodchází, protože nechce a nemůže opustit platformy, na nichž může oslovit co nejvíce lidí a sdílet mimo jiné tento případ.