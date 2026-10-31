Vítězství v Ji.hlavě si vydobyly dokumenty Zářit či Land of Fire

Nejlepšími českými filmy se v sobotu na 30. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava staly snímek Zářit od režiséra Martina Páva, který nahlíží do soukromí lidí lapených v síti společenských očekávání a tlaku na dokonalost, a snímek Nikoly Klingera Land of Fire, jenž skládá vrstevnatý portrét krajiny Britské Kolumbie a vztahu lidí k divočině. Hlavní cenu za nejlepší mezinárodní dokumentární film v kategorii Opus Bonum získal James Longley za film Mohabat.
V sekci První světla uspěl Philipp Fröhlich se snímkem Po zkoušce, hlavní cenu soutěže Svědectví získala Brydie O’Connorová za film Barbara navždy a v soutěži Fascinace zvítězila Dominika Kováčová s filmem Nepolapitelný dnešek. Hlavní cenu sekce Exprmntl.cz si odnesly Klára Trsková a Anežka Horová za snímek Na vrcholcích všech bukových hor.
Cenu za nejlepší film ze střední a východní Evropy získala Nona Giunašviliová za Posvátné písně a ocenění za nejlepší film visegrádského regionu připadlo Filipu Remundovi za Expozici láskou. Zvláštní uznání získal Elvis A-Liang Lu za film Písně uvnitř nás, který si odnesl také cenu za nejlepší střih.
Další ocenění putovala například k Anie Winiarské za kameru filmu Vzorné dívky a Dianě Martínezové za zvukový design snímku 19. podlaží. V sekci První světla porotu zaujal také film Mobembo Eliho Maeneho, který získal zvláštní uznání i cenu FIPRESCI.
V soutěžní sekci Svědectví získala Markéta Ekrt Válková zvláštní uznání za nejlepší film o přírodě Hasit ohněm, Zainab Antazarová byla oceněna za politický dokument 771 dní a Sien Versteyheová za snímek o poznání Sezení. V kategorii Fascinace obdržel zvláštní uznání snímek Doklad totožnosti a tranzitu č. 4 režisérky Rocío Salimaové. Cenu diváků získal Aleš Pojar za film Vteřina houby a v kategorii Krátká radost uspěl Joseph Vitali se snímkem Jak se vymanit.
Festival také ocenil za mimořádný přínos světovému dokumentárnímu filmu režisérku T. Minh Trinh. Cenu za nejlepší dokumentární knihu získal titul Domů? Příběhy bývalých vězeňkyň od Kamily Hladké.
Přehlídka Ji.hlava letos slaví 30 let své existence. Festival, který začal 23. října, nabídl více než 350 filmů z Česka i zahraničí. Vedle soutěžních přehlídek připravil také retrospektivu americko-vietnamské filmařky a teoretičky T. Minh Trinh nebo tematickou sekci Filmy, které změnily svět, která představuje dokumenty s významným společenským dopadem. Cenu za přínos světové kinematografii v první den festivalu dokumentárních filmů převzala dokumentaristka Helena Třeštíková.
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