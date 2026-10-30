Čtenáři mohou dopsat příběhy od známých autorů a podpořit tak ranou péči


před 56 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Společnost pro ranou péči spouští kampaň Přepiš příběh. Zapojilo se do ní pět autorů z tuzemska, kteří rozepsali své příběhy a nechali je otevřené. Jejich dokončení je na čtenářích, kteří chtějí nejen psát, ale také finančním darem přispět na podporu rodin dětí s postižením. Fiktivní příběhy tak mohou pomoci změnit skutečné osudy.

Kvůli komplikacím při porodu má dvouletá Danielka poruchu koordinace a s ní související zrakovou vadu. Pobočku Společnosti pro ranou péči navštěvuje s rodiči zhruba dvakrát do roka. „U dětí se zrakovými obtížemi využíváme toho, že v multismyslové místnosti můžeme zvýšit kontrast, použít světla, zatemnit a můžeme pracovat s podněty na jiné úrovni kontrastu,“ vysvětlila poradkyně Společnosti pro ranou péči Petra Hálková.

Služeb organizace ovšem rodiče Danielky využívají už od chvíle, kdy dívenka opustila porodnici. Poradkyně za nimi pravidelně jezdí domů. „Paní Hálková si se mnou popovídá a k tomu, co potřebuji, zodpoví otázky. Ale mezitím celou dobu Danielku pozoruje. Na co kouká, co chytá. Je skvělá pozorovatelka. Dá mi úplně jednoduchou radu, jak ty další dva měsíce s Danielkou pracovat,“ přiblížila matka Danielky Pavlína Krňávková.

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Speciální pomůcky a cesty ke klientům

„Princip rané péče je právě o tom, že učíme rodiče to, co mohou dělat s dítětem v přirozeném prostředí, v domácím režimu,“ poznamenala Hálková. Danielka začala chodit i do školky a poradkyně rodičům pomohla také s přípravami na její nástup. „Museli jsme absolvovat kolečko – speciálně-pedagogickou poradnu, různá vyšetření. A vždycky jsem se cítila taková ukotvená. Vím, proč tam jdu, co mám chtít a jak to má dopadnout,“ vyjmenovala Krňávková.

Společnost pro ranou péči, která má po celém Česku sedm poboček, zapůjčuje rodinám také speciální pomůcky pro domácí využití. „Ty pomůcky jsou poměrně finančně náročné. Poradkyně je půjčují a později vyměňují za nové, aby dětem nezevšedněly,“ řekla pracovnice oddělení PR Společnosti pro ranou péči Olomouc Helena Zedníčková. Poradkyně dle ní jezdí za klienty i sto kilometrů.

Pilátová nabádá: Buďte kreativní

S financováním cest za rodinami i pořizováním pomůcek má pomoci dárcovská kampaň spojená právě s literární výzvou Přepiš příběh. Zapojili se do ní Alena Mornštajnová, Petra Klabouchová, Dominik Landsman, básnířka Svojost a také autorka románů pro dospělé a dětských knih Markéta Pilátová. „To, že to pojímají literárním způsobem, mě okamžitě přesvědčilo. Líbilo se mi, že lidé mají kreativně dopisovat nějaký můj začátek textu. Je to skvělý nápad,“ ocenila Pilátová. Lidem, kteří se do výzvy zapojí, vzkazuje, aby byli kreativní.

Příběhy si zájemci odemknou na webových stránkách organizace za příspěvek od sta korun. Nejlepší texty odmění sami spisovatelé. „Ty odměny se různí – může to být osobní setkání se spisovatelem, může to být podepsaná kniha, ale třeba Petra Klabouchová nabídla, že výherce zařadí jako postavu do své další knihy,“ přiblížila Zedníčková. Kampaň začíná 1. listopadu a literární příspěvky mohou lidé posílat do konce měsíce. Finančně však mohou přispívat i později.

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Dlouhé pořadníky na ranou péči

Na odbornou ranou péči, díky níž mohou rodiny s dítětem s postižením svou situaci lépe zvládat, mohou čekat až rok. Kapacita poskytovatelů této péče, kterých je v Česku necelých pět desítek, totiž pokrývá potřeby pouze 14 procent dětí s handicapem, ukázal průzkum Společnosti pro ranou péči a Asociace rané péče ČR.

Více než 90 procent poskytovatelů rané péče v tuzemsku přitom tvoří nestátní neziskové organizace. „My jsme registrovaná sociální služba, takže máme podporu státu a krajů. Velká část je financovaná z dotací, nicméně pětinu peněz na provoz musíme získat od podporovatelů a dalších dárců. Proto organizujeme takové kampaně,“ vysvětlila Zedníčková.

Domácí péče má dle odborníků desetinové náklady oproti péči v ústavních zařízeních. Včasné poskytování služeb rané péče přitom podle nich může zlepšit zdravotní stav dítěte s postižením a podpořit jeho vývoj tak, aby dosáhlo svého maximálního potenciálu. Na význam včasné podpory rodin dětí se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem už 19 let pravidelně v květnu upozorňuje také Týden rané péče.

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