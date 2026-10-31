VideoDva básníci, dva bohémové. Činoherní klub uvádí zpracování Úplného zatmění


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Jejich tvůrčí i milostný vztah trval necelé dva roky. Inspirovali se i táhli ke dnu. Řeč je o bouřlivém vztahu prokletých básníků Paula Verlaina a Arthura Rimbauda, který v divadelním zpracování představuje pražský Činoherní klub pod názvem Úplné zatmění. Hlavních rolí se chopili Viktor Zavadil a Jakub Burýšek, manželku Zavadila jako Verlaina hraje Marta Dancingerová. Součástí inscenace jsou texty inspirované poezií obou autorů, představení zobrazuje i jejich vnitřní světy. „Mísí se v něm surovost s úplnou něhou. Celé funguje ve výrazných kontrastech,“ přiblížila režisérka Anna Davidová.

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VideoDva básníci, dva bohémové. Činoherní klub uvádí zpracování Úplného zatmění

Jejich tvůrčí i milostný vztah trval necelé dva roky. Inspirovali se i táhli ke dnu. Řeč je o bouřlivém vztahu prokletých básníků Paula Verlaina a Arthura Rimbauda, který v divadelním zpracování představuje pražský Činoherní klub pod názvem Úplné zatmění. Hlavních rolí se chopili Viktor Zavadil a Jakub Burýšek, manželku Zavadila jako Verlaina hraje Marta Dancingerová. Součástí inscenace jsou texty inspirované poezií obou autorů, představení zobrazuje i jejich vnitřní světy. „Mísí se v něm surovost s úplnou něhou. Celé funguje ve výrazných kontrastech,“ přiblížila režisérka Anna Davidová.
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