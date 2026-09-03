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Krávy, Jezero a Barva duše. Tři české romány vznikly pro Frankfurt


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Moravská zemská knihovna

Tři české autorky – Iva Hadj Moussa, Veronika Opatřilová a Ludmila Svozilová – mají šanci svými dosud nevydanými prózami zaujmout zahraniční čtenáře. Umožňuje jim to vítězství v soutěži Román pro Frankfurt, která provází tuzemskou účast na letošním Frankfurtském knižním veletrhu. Česko bude v říjnu čestným hostem této největší akce svého druhu na světě.

Porota vedená profesorem literárních studií univerzity v Padově Alessandrem Catalanem vybírala z téměř tří set rukopisů. „Tři stovky textů vám vyprodukují grafomani, ale vypovídající je množství textů, které splňují kvalitativní kritéria, podle nichž porota hodnotila. Mluví až o padesátce použitelných, samozřejmě velká řada z nich až po redakční práci,“ podotkl ředitel Moravské zemské knihovny a šéf projektu Czechia 2026 Tomáš Kubíček. 

Výběr vítězných rukopisů byl anonymní, jména autorů se posuzovatelé dozvěděli až po konečném rozhodnutí.

Oceněným literátkám náleží odměna 80 tisíc korun, vzniknou překlady úryvků jejich děl do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Své romány pak uvedou na veletrhu osobně.

Česko na knižním veletrhu ve Frankfurtu představí nové překlady i romány
Ilustrační foto

Černý humor, horor i vztahy

Spisovatelka, scenáristka a psycholožka Hadj Moussa zaujala černým humorem a cynismem, s nimiž v románu Krávy vypráví o ústřední trojici hrdinek. „Parta mladých holek kolem dvaceti let spolu sdílí hodně temné tajemství. Kniha pojednává o tíze viny a je také o ženském přátelství a solidaritě,“ nastínila autorka.

Psychologický román Jezero spisovatelky, výtvarnice, keramičky a ilustrátorky Svozilové porota označila za vyzrálý a strhující text. Sama prozaička mluví o mnohovrstevnatém textu s přesahem do hororu, thrilleru i magického realismu. „Odehrává se v ordinaci psychiatričky, která přijme ženu z ulice. Ne jako pacientku, ta dívka chce jen vyprávět svůj příběh a dozvědět se, jestli není blázen,“ prozradila Svozilová.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Třetí vítězný rukopis napsala překladatelka ze švédštiny a angličtiny Opatřilová. Nazvala ho Barva duše a popsala jako anatomii lidských vztahů. „Ve třech zdánlivě nesouvisejících příbězích sledujeme osudy tří lidí. Všechny se nakonec protnou. Příběh se odehrává na severu Švédska a je především o odpuštění a různých podobách lásky,“ upřesnila. Autorčin jazyk porotci označili za obrazný, poetický a expresivní.

Země na pobřeží

Letošní Frankfurtský knižní veletrh se uskuteční od středy 7. do neděle 11. října. Organizátoři tuzemské prezentace připravili kolem stovky akcí. Pod heslem Česko: Země na pobřeží (Czechia: A Country on the Coast) odkazuí na Zimní pohádku od Williama Shakespeara. Anglický dramatik v této divadelní hře umístil Bohemii, tedy Čechy, k moři. Název prý v Německu překvapil ironií a sebeironií.

Česko svou účast na knižních festivalech v Německu dlouhodobě staví na námořní tematice s barevnými vlajkami či sloganem Ahoj. Moře přitom využívá jako paralelu širokých literárních vod. 

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Czechia2026

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Krávy, Jezero a Barva duše. Tři české romány vznikly pro Frankfurt

Tři české autorky – Iva Hadj Moussa, Veronika Opatřilová a Ludmila Svozilová – mají šanci svými dosud nevydanými prózami zaujmout zahraniční čtenáře. Umožňuje jim to vítězství v soutěži Román pro Frankfurt, která provází tuzemskou účast na letošním Frankfurtském knižním veletrhu. Česko bude v říjnu čestným hostem této největší akce svého druhu na světě.
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