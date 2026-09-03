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Kocáb a Horáček ve své první opeře vyhání ďábly z Arezza


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Zpěvák a skladatel Michael Kocáb s textařem Michalem Horáčkem napsali svou první operu. V kusu Vyhnání ďáblů z Arezza se inspirovali antickou freskou i vlastní zkušeností s dohlížením na odsun sovětských vojsk z Československa.

Předlohou Horáčkova libreta se stal obraz Vyhnání ďáblů z Arezza z cyklu italského malíře Giotta di Bondone, který se nachází v horní bazilice sv. Františka v italském Assisi. Freska vypráví příběh z doby, kdy město Arezzo sužovaly krvavé občanské nepokoje. Svatý František z Assisi tehdy údajně zahlédl nad městem démony. Aby město osvobodil, vyzval svého bratra ze stejného řádu, Silvestra, aby zlé duchy vyhnal. Na malbě je tento moment zachycen. Svatý František klečí v hluboké modlitbě, zatímco Silvestr zvedá ruku a poroučí démonům, aby město opustili.

„Po dlouhých úvahách jsem vybral téma inspirované mým studiem dějin umění. Zaujalo mě, jak je ten obraz úžasným způsobem až moderní. Vlastně naznačuje celou scénografii,“ uvedl už dříve Horáček.

Vyhnání ďáblů z Arezza na fresce od Giotta di Bondone
Zdroj: Wikimedia Commons (public domain)

Motiv vyhnání zla nese i nová opera. „Jako čtrnáctiletý jsem prožil ‚osmašedesátý‘, kdy zlo přišlo ve velké míře. Pět set tisíc vojáků. A potom jsem stál na konci, když jsme je vyháněli. A pak jsme to zažili znova, a to je útok na Ukrajinu,“ popsal Kocáb. K odsunu sovětských vojsk došlo na počátku devadesátých let a tehdejší poslanec Kocáb na jeho průběh dohlížel coby předseda příslušné parlamentní komise.

Ďábel je tenor i rapper

Zakladatel rockového Pražského výběru před časem prohlásil, že se chce skladatelsky věnovat především klasické hudbě. K jejímu skládání dle svých slov dospěl postupně. S Horáčkem, jenž se proslavil jako textař písní populární hudby, už koncem osmdesátých let používali operní prvky v projektu Odysseus, jejich aktuální společný projekt je ale plnohodnotnou klasickou operou.

„Zorchestroval jsem to sám, úplně klasickým způsobem, ale je pravda, že například ďábel nemůže používat nějaké serenády, tak tam se objevují i rockové prvky,“ připustil Kocáb. Ďábel je v novince zároveň operní tenor, rapper i tanečník.

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Árie z dosud neuvedeného díla už zazněly koncertně v podání kontratenora Vojtěcha Pelky. Celou operu by chtěli autoři odpremiérovat v Národním divadle. Dramaturgie první scény se s dílem zatím seznamuje. „To se všechno uvidí. Realizace takhle velkých děl není druhý den,“ poznamenává Kocáb.

Libreto vznikalo dva roky, další dva pak hudba. K posouzení Kocáb s Horáčkem odevzdali svou operu Národnímu divadlu letos v červnu.

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