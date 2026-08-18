Ve věku 77 let zemřel bubeník kapely ZZ Top Frank Beard


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, AP

Ve věku 77 let zemřel bubeník americké rockové skupiny ZZ Top Frank Beard. Hudebník, který byl členem slavného texaského tria téměř šedesát let, v úterý zemřel v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. V posledních chvílích života byl obklopen rodinou, uvedl jeho publicista Bob Merlis. Informovala o tom agentura AP.

Beard byl po téměř šest desetiletí neodmyslitelnou součástí zvuku kapely, která proslula hity jako Sharp Dressed Man, Legs nebo Gimme All Your Lovin. Se zakládajícím členem a kytaristou Billym Gibbonsem a baskytaristou Dustym Hillem, kterého po jeho smrti v roce 2021 nahradil Elwood Francis, tvořil jednu z nejvýraznějších sestav amerického rocku.

„Dnes jsme s Elwoodem přišli o skvělého přítele a spoluhráče a svět přišel o jednoho z nejpřirozeněji inovativních bubeníků a opravdového syna Texasu,“ uvedl Gibbons. Beardův charakteristický rytmus byl podle něj klíčovou součástí zvuku ZZ Top. Kapela podle něj bude pokračovat v koncertování, jak si Beard přál.

Zemřel baskytarista americké kapely ZZ Top Dusty Hill
Dusty Hill

ZZ Top vznikli v roce 1969 v texaském Houstonu a postupně se zařadili mezi nejúspěšnější představitele jižanského rocku a blues rocku. Skupina prodala více než 50 milionů desek a její tvorba šestkrát obsadila první místo amerického žebříčku Mainstream Rock Airplay. Sedm alb kapely se dostalo do první desítky Billboard 200 a ZZ Top získali tři nominace na hudební cenu Grammy.

„Našel jsem lidi, se kterými jsem měl hrát,“ řekl Beard v dokumentu ZZ Top: That Little Ol' Band from Texas z roku 2019. „Nikdy jsem nechtěl skončit a nikdy jsem nechtěl dostat výpověď.“

Při dopravní nehodě zemřel irský zpěvák Glen Hansard
Glen Hansard na fotografii z roku 2021

Výběr redakce

Zemědělství dostane o stovky milionů víc, řekl Šebestyán po schůzce se Schillerovou

Zemědělství dostane o stovky milionů víc, řekl Šebestyán po schůzce se Schillerovou

včeraAktualizovánopřed 45 mminutami
Délka období s nedostatkem půdní vláhy je rekordní, uvádí InterSucho

Délka období s nedostatkem půdní vláhy je rekordní, uvádí InterSucho

před 2 hhodinami
Ukrajinský exministr Fedorov vyzval k uspořádání voleb, kritizoval korupci

Ukrajinský exministr Fedorov vyzval k uspořádání voleb, kritizoval korupci

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump zveřejnil mapu, na níž je Hormuz součástí USA. Žije v bludu, zní z Íránu

Trump zveřejnil mapu, na níž je Hormuz součástí USA. Žije v bludu, zní z Íránu

před 3 hhodinami
Někde nepršelo dva měsíce, popisuje zpravodajka ČT extrémní sucho v Británii

Někde nepršelo dva měsíce, popisuje zpravodajka ČT extrémní sucho v Británii

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Problematiku sucha nevidíme komplexně, upozornil Pavel po debatě s odborníky

Problematiku sucha nevidíme komplexně, upozornil Pavel po debatě s odborníky

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Zažívací potíže návštěvníků jesenických lázní zřejmě vyvolaly noroviry

Zažívací potíže návštěvníků jesenických lázní zřejmě vyvolaly noroviry

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Rusové zabili deset lidí u Charkova, Ukrajinci poslali stovky dronů na Moskvu

Rusové zabili deset lidí u Charkova, Ukrajinci poslali stovky dronů na Moskvu

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Ve věku 77 let zemřel bubeník kapely ZZ Top Frank Beard

Ve věku 77 let zemřel bubeník americké rockové skupiny ZZ Top Frank Beard. Hudebník, který byl členem slavného texaského tria téměř šedesát let, v úterý zemřel v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. V posledních chvílích života byl obklopen rodinou, uvedl jeho publicista Bob Merlis. Informovala o tom agentura AP.
před 1 hhodinou

VideoZpěvačka Lenny dokončila nové album, vydá ho v září

Zpěvačka Lenka Filipová, známá jako Lenny, dokončila nové studiové album. Slibuje, že na něm bude rockovější. Vydá ho koncem září, ke třem skladbám už zveřejnila videoklipy. I nadále v textech zpívá anglicky o věcech odpozorovaných kolem sebe, je však znát odklon od popovějších písní. Dokládá to letní, rockově laděný song Casanova.
17. 8. 2026

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Ostrov svaté Anastázie by se mohl stát jedním z hlavních dějišť Eurovize 2027 v Burgasu. Jediný obydlený ostrov v Bulharsku se připravuje na účinkující i další hosty. Konat by se tam mohly tvůrčí dílny, setkání zaměřená na psaní písní nebo speciální večírek.
17. 8. 2026

Státní galerie i muzea budou pravidelně zdarma

Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku a s předpokladem stálého trvání, uvedl v pondělí ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Dříve ministerstvo oznámilo volné vstupy na všechny státní hrady a zámky 30. srpna a 27. září. Bezplatné zpřístupnění muzeí a galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, navazuje na jarní pilotní projekt. Seznam muzeí i galerií ministerstvo kultury zveřejnilo na facebooku.
17. 8. 2026

V 36 letech zemřela herečka Hayden Panettiereová. Proslavili ji Hrdinové

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom v pondělí s odvoláním na otce herečky informovala americká média včetně ABC News. Příčina smrti je dosud neznámá a aktuálně se vyšetřuje.
17. 8. 2026

Vedení Kennedyho centra chce navzdory soudu vrátit Trumpovo jméno do názvu

Vedení Kennedyho centra ve Washingtonu chce vrátit do názvu této významné kulturní instituce jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle agentur AP a Reuters to uvedla demokratická členka Sněmovny reprezentantů a správní rady centra Joyce Beattyová.
14. 8. 2026

Platforma Spotify označí AI profily

Švédská společnost Spotify, která je provozovatelem přední světové platformy pro streamování hudby, začne od podzimu označovat profily umělců vytvořených pomocí umělé inteligence. Označení AI Persona se vztahuje na profil, ne na samotnou hudbu.
13. 8. 2026

Jsou zaslepení, říká o krajanech ruský hudebník. V Kyjevě točí na podporu Ukrajiny

Ukrajina se dál snaží různými způsoby získávat peníze na obranu země. Třeba i za pomoci mezinárodních umělců. I proto do Kyjeva dorazila ve východní Evropě populární ruská kapela Nogu Svelo!, která pobývá a koncertuje v exilu.
13. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

před 6 hhodinami
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

před 6 hhodinami
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026