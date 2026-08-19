Proč budoucího filozofa vyloučili ze studií? Našel se sloh septimána Klímy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Filozof a spisovatel Ladislav Klíma se již stal dostatečně známým pojmem. Vycházejí jeho spisy, je studován, byl zhudebněn, a přesto se v jeho životě nachází bílá místa. Jedno bylo nasvíceno díky knize České úlohy, kterou k vydání připravil Matěj Klíma. Přibližuje, za jakých okolností budoucího myslitele vyloučili coby studenta ze všech rakouských škol.

Ladislav Klíma (1878–1928), filozof a básník, jak byl také nazýván, stál dlouhá desetiletí, a vlastně již za svého života, stranou kulturního i filozofického dění, dílem z vlastní vůle, dílem též naprostou nekompromisností svého uvažování, svých filozofických i literárních děl. A je nutné připočíst i poúnorové mlčení nad tímto myslitelem. Ne že by nebyl čten, jako jeden ze svých idolů jej označoval Bohumil Hrabal, celkem pochopitelně se k němu hlásil domácí underground (Plastici dokonce jeho texty zhudebnili na albu Jak bude po smrti, jež bylo nahráno v roce 1979, oficiálně vyšlo až v roce 1992), v roce 1967 také vyšel výbor z jeho textů Vteřiny věčnosti. To však bylo vše.

Po listopadu se Klímův odkaz dočkal nových vydání, především je třeba zmínit Sebrané spisy, přepečlivě editované Erikou Abramsovou a vydávané Torstem, a byl zdramatizován. Celovečerní verzi „groteskního romaneta“ Utrpení knížete Sternenhocha natočil v roce 1990 Jan Němec pod názvem V žáru královské lásky, na stejné téma vznikla v roce 2018 opera Ivana Achera Sternenhoch uváděná v Národním divadle.

Opera Sternenhoch podle romaneta Ladislava Klímy v Národním divadle
Zdroj: Národní divadlo/Patrik Borecký

Zdálo by se tedy, že kdo chce, má celého Klímu k dispozici, včetně jeho autobiografických textů – ovšem právě zde se nachází již zmíněné bílé místo. V Mé filosofické zpovědi Klíma v roce 1925 naznačil, že byl „na domažlickém gymnasiu, stále s vyznamenáním a s nejlepší známkou z mravů. V septimě vyloučen ze všech rakouských škol“.

Sdílnější pak byl ve Vlastním životopise, napsaném snad v roce 1924, ovšem vydaném až devět let po jeho smrti. Stojí zde doslova: „Během 8 měsíců zemřela má matka, babička, teta a zbylá sestra; já systematicky jsem hanobil kříže v okolí města, dělal skandály v kostele, rozhazoval v nedostatku pum anarchistické letáky atd. –, – až jsem byl vyhozen v 1. sem. septimy, ze všech cislajtanských učilišť – proto, že jsem nazval ve školní úloze, v neznalosti historie, Habsburgy – myslím – prasečí dynastií.“ A ještě typicky „klímovsky“ dodává: „Zesnulý p. ředitel gymnasia, který to energicky prosadil, stal se tím jedním z největších dobrodinců v mém životě.“

„Ferdinand, panovník cizí“

A tím informace o tomto – nejen dle Klímy samotného – rozhodujícím momentu v jeho životě, oné příslovečné výhybky, končí a v této podobě také byly stále opakovány. Až do té chvíle, kdy se Matěj Klíma ponořil do domažlických archívů a vykutal nejen Klímovy školní sešity, včetně oné „skandální“ školní práce, ale také celý protokol o Klímově vyloučení ze studia. A jak už to bývá, realita se od kodifikované verze klímografie dost liší.

Tak předně, ve školní práci z českého jazyka, vypracované 24. ledna 1895 na zadání Povaha Ferdinanda I. (Podle českých letopisců) – charakteristika popsal panovníka sice jako rázného, spravedlivého, ovšem dále píše: „Nebude však od místa, určíme-li blíže obojí toto charakteristikon tím, že vyšetříme, jakým řečištěm, za jakým cílem se bralo, jaká byla jejich účelnost, jaký duch je províval a je formoval. Byla to zbožnost, zbožnost katolická, španělská, nesnášenlivá, neústupná, pobožnůstkářská, slepá víra. Ta byla cílem jeho konání, vzpružinou jeho, jeho začátkem i koncem. […] Snaha jeho nesla ovoce. Pod jeho žezlem rozmohla se stará víra v Čechách úžasně na úkor věr domácích a stala se jednou z hlavních příčin úpadku národa pomáhajíc cizím živlům, které první Ferdinand do Čech zanášel. Zaveden byl sice pořádek, ale jen zdánlivý; jaký byl skutečně, vidíme na české revoluci z roku 1620. Ferdinand, panovník cizí, národu českému odlehlý, studený, zůstane u Čecha-vlastence vždy nenáviděným, již proto, že prvním členem nynější panující dynastie na trůně českém.“

Slova jistě ostrá, není tedy divu, že některé pány profesory pobouřil, jiní, ti rozumnější, tušili, s čím si student zahrává. Ovšem o „prasečí dynastii“ zde není ani zmínka, tu si Klíma autostylizačně přidal až o třicet let později.

Šetření profesorského sboru

Pobouřený profesorský sbor podrobil Klímu 31. ledna 1895 společně s ředitelem ústavu Janem Matějčkem šetření, při němž student přiznal, že charakteristiku psal, zároveň tvrdil, že si práci pamatuje pouze „v hrubých rysech“, nepamatoval si prý ani na její zakončení. Poté, co mu bylo ředitelem přečteno, řekl, že k němu rozhodně nemohl dojít na základě výuky, ale nejspíš mu k „tomu výroku zavdalo podnět nahodilé čtení novin“, které odebíral jeho svobodomyslný otec.

„Nejsem si dobře vědom dosahu výroku toho,“ pokračoval ve výpovědi, „poněvadž se vůbec politikou nezabývám a reprodukoval jsem mimoděk to, co mi při čtení novin napadlo a v paměti utkvělo.“

Ovšem v závěru výslechu, na otázku, zda chce uvést něco na vysvětlení svého jednání, doznal: „Psal jsem školní práci pod vlivem mé vlastní rozrušenosti a zvláště při posledních slovech jsem si nerozvážil, jaký asi význam a následky míti mohou.“ Ještě dodal, že si je vědom nespravedlnosti svého výroku, učiněného „beze všeho odůvodnění“. A to nejlepší na konec – když byl vybídnout, nechce-li ještě něco připomenout, uvedl: „Lituji, že jsem nerozvážně a v slabé chvíli větu onu napsal, a prosím snažně, aby mně za vinu přičítána nebyla.“

Filozof Miroslav Petříček nutí k přemýšlení obrazem
Z výstavy Myšlení obrazem: Vizuální události Miroslava Petříčka

„Do žádné školy už nevkročím“

Vzdor, o němž psal Klíma ve Vlastním životopise i jinde, ve slovech plných poníženosti není k nalezení – což potvrzuje jisté ohýbání reality a stylizaci. Pikantní je, že češtinář Vojtěch Kebrle by nejspíš Klímovu práci ze sešitu vytrhl a spálil, ovšem shodou okolností došlo k neblahému „sběhu maloměstských událostí, jenž způsobil, že učitel neprozřetelného žáka i proti své vůli udati musel, ač původně měl úmysl věc utlumiti“. A nejspíše, podle dalších svědectví, mluvil opravdu.

Klímův otec ještě synovi vyjednal, že může studia dokončit v Záhřebu, na který se zákaz nevztahoval, ovšem zde Klíma přetrpěl pouze půl roku. Nikdy prý nebyl „smrti blíž“ než tam, napsal ve Vlastním životopise a pokračoval: „Po vysezení jednoho semestru odejel jsem rázem do Čech, rozhodnut, že do žádné školy už nevkročím, a žádnému povolání se nebudu věnovat. Stačily dvě minuty hovoru s mým moudrým otcem, a shodli jsme se na tom a nikdy později nebyla o tom mezi námi řeč.“

A bylo rozhodnuto. Jak řekl, tak také učinil. A takto svůj záměr popsal po letech: „Můj život karakterisuje – se zevní stránky: Neodvislost, žádné ­‚povolání‘, možnost žití pro sebe za všech okolností.“

Přesvědčení, že je mírou všeho

Přestože ještě pár povolání zastával (řidič lokomobily, hlídač malé, opuštěné továrny, s říšským Němcem Fr. Böhlerem založil podnik na výrobu tabákové náhražky), věnoval se hlavně a pouze filozofování a psaní, a to nejen próz, ale také početných dopisů, aforismů a dokonce i dramat.

Veškerému jeho uvažování a psaní dominovalo přesvědčení, že on, Ladislav Klíma, je mírou všeho, a tento radikální subjektivismus nalezl vyjádření v jeho systému egosolismu a deoesence, kdy se snažil dosáhnout absolutního poznání.

Ozvěny tohoto uvažování, v počátku inspirovanými Friedrichem Nietzschem, Arthurem Schopenhauerem, Georgem Berkeleyem, ale i starými Řeky, se prolínají i jeho prózami, plnými nečekaných zvratů a bořícími veškerá tabu, které jsou „desetkrát realističtější a hnusnější než Zola, 10krát fantastičtější než Hoffmann, 10krát obscénnější než Casanova, 10 x perversnější než Baudelaire, 10 x cyničtější než Grabbe, 10 x paradoxnější než Wilde, 10 x hrubší než Havlíček, 10 x účinnější prostředek k zvracení než Labyr. světa a r. s., krátce non plus ultra nemravnosti, zlotřilosti a bláznovství“.

Busta Ladislava Klímy v pražských Modřanech
Zdroj: J.Broukal/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0/podrobnosti licence níže

Pokud jde o Klímovu filozofickou praxi, ve Vlastním životopise k tomu píše doslova: „Předsevzetí: absolutním ovládnutím intellektu docílit plně Nejvyššího… 2 léta neslýchaného znásilňování myslecích procedur – mnohé hodiny ležel jsem např. zkřehlý na sněhu v křečích – Cíl tak zdánlivě blízký, jen po něm sáhnout – stál za riziko každé katastrofy. Nedosažen; za to sestoupil jsem tenkrát, hl. fysicky, nejhloub v dosavadním životě. Zachránil mne alkohol, rum a nerozředěný líh; až do dneška zůstal jsem zachráncům věren.“

Ovšem s alkoholem začaly být problémy: „Chlastání dostoupilo, bohům díky! vrchole. Koncem roku 22. poprvé boj proti tomu – bylo to hrozivé. Smysl roku 23 boj proti zachránci života alkoholu, který hrozí jej pak zničit. Jde to, třeba stěží.“ Do deníku z té doby si například s jistou hrdostí zapsal „dnes jen 4 piva!“, ovšem boj s alkoholem již do konce svého života zcela nevyhrál.

„Můj celý život,“ shrnul, „byl takové důsledné odchýlení se od všeho lidského, žití, od prvních počátků jen pro sebe a od 31. roku jen pro Sebe, že, nevím, najde-li se v dějinách (ne u velkých zapadlých) příkladu. Šel jsem vždy po jedné cestě – a můj život má naprosto jedinečný ráz. Nemohu se odchýlit, i kdybych chtěl.“

Výběr redakce

Při nehodě na Chomutovsku zemřeli tři lidé

Při nehodě na Chomutovsku zemřeli tři lidé

před 5 mminutami
Sesuv ve zlatém dole ve Středoafrické republice si vyžádal nejméně sto obětí

Sesuv ve zlatém dole ve Středoafrické republice si vyžádal nejméně sto obětí

před 13 mminutami
Na nový centrální stavební úřad půjde 1,7 miliardy, sdělila Mrázová

Na nový centrální stavební úřad půjde 1,7 miliardy, sdělila Mrázová

14:13Aktualizovánopřed 30 mminutami
Senát vrátil znovuzavedení EET i zákon o státních zaměstnancích sněmovně

Senát vrátil znovuzavedení EET i zákon o státních zaměstnancích sněmovně

09:02Aktualizovánopřed 52 mminutami
KLDR chce přesunout část jaderných sil na moře

KLDR chce přesunout část jaderných sil na moře

před 1 hhodinou
Mezi lázeňskými hosty v Luhačovicích se několik týdnů šíří střevní infekce

Mezi lázeňskými hosty v Luhačovicích se několik týdnů šíří střevní infekce

před 1 hhodinou
O Oscara pro Česko bude usilovat osobní dokument o závislosti

O Oscara pro Česko bude usilovat osobní dokument o závislosti

08:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Výbuch urval víko průmyslové nádrže v Otrokovicích, událost se obešla bez zranění

Výbuch urval víko průmyslové nádrže v Otrokovicích, událost se obešla bez zranění

12:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Na nový centrální stavební úřad půjde 1,7 miliardy, sdělila Mrázová

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pokračuje v jednání s dalšími členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jako první dorazil ve středu na schůzku ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Po něm byla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Už v úterý jednala Schillerová se sedmi ministry. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval, není tedy ani jasné, jaké bude celkové saldo. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že by schodek příští rok měl být významně pod 400 miliardami korun.
14:13Aktualizovánopřed 30 mminutami

Proč budoucího filozofa vyloučili ze studií? Našel se sloh septimána Klímy

Filozof a spisovatel Ladislav Klíma se již stal dostatečně známým pojmem. Vycházejí jeho spisy, je studován, byl zhudebněn, a přesto se v jeho životě nachází bílá místa. Jedno bylo nasvíceno díky knize České úlohy, kterou k vydání připravil Matěj Klíma. Přibližuje, za jakých okolností budoucího myslitele vyloučili coby studenta ze všech rakouských škol.
před 1 hhodinou

O Oscara pro Česko bude usilovat osobní dokument o závislosti

Do klání o mezinárodního Oscara vyslala Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) celovečerní dokument režisérky Pepy Lubojacki Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Snímek natočený v koprodukci České televize měl premiéru na festivalu Berlinale, kde získal cenu za nejlepší dokumentární film a také vedlejší nezávislé ocenění Caligari. Do české kinodistribuce oficiálně vstoupí na konci září.
08:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Energie od publika stojí za všechna ocenění, říká osmdesátník Prokop

Michal Prokop oslavil v srpnu na festivalu Krásný ztráty ve středočeských Všeticích osmdesáté narozeniny. Jeho hudební kariéra čítá s přestávkami šest dekád a je spojená především se skupinou Framus Five. Prokop se za ní krátce ohlédl i jako host Událostí, komentářů. „Snažím se bilancovat důstojně, a pokud možno ne sentimentálně,“ říká.
před 2 hhodinami

Brazilští indiáni v Liberci ukáží, jak vyrábí šperky z českých skleněných perliček

Letošní festival Crystal Valley Week v Liberci se zaměří na propojování kultur. Příkladem jsou české skleněné perličky, které k výrobě svých šperků využívá i brazilský domorodý kmen Panará. Jeho zástupci ukáží své šperkařské dovednosti i na festivalu.
před 4 hhodinami

Ve věku 77 let zemřel bubeník kapely ZZ Top Frank Beard

Ve věku 77 let zemřel bubeník americké rockové skupiny ZZ Top Frank Beard. Hudebník, který byl členem slavného texaského tria téměř šedesát let, v úterý zemřel v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. V posledních chvílích života byl obklopen rodinou, uvedl jeho publicista Bob Merlis. Informovala o tom agentura AP.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoZpěvačka Lenny dokončila nové album, vydá ho v září

Zpěvačka Lenka Filipová, známá jako Lenny, dokončila nové studiové album. Slibuje, že na něm bude rockovější. Vydá ho koncem září, ke třem skladbám už zveřejnila videoklipy. I nadále v textech zpívá anglicky o věcech odpozorovaných kolem sebe, je však znát odklon od popovějších písní. Dokládá to letní, rockově laděný song Casanova.
17. 8. 2026

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Ostrov svaté Anastázie by se mohl stát jedním z hlavních dějišť Eurovize 2027 v Burgasu. Jediný obydlený ostrov v Bulharsku se připravuje na účinkující i další hosty. Konat by se tam mohly tvůrčí dílny, setkání zaměřená na psaní písní nebo speciální večírek.
17. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

před 40 mminutami
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

před 2 hhodinami
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

včera v 17:35
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

včera v 17:25
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026