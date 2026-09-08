Kvíz: Trefíte do Středozemě, Jurského parku nebo na Laputu?


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24

J. R.R. Tolkien, Verne nebo Carroll stvořili místa, dokonce celé světy, které ve skutečnosti neexistují a pro cestu do nich stačí fantazie. Přesto mají svou historii, a dokonce mapy, jak dokládá aktuální výstava knihovny v Curychu. V kvízu si můžete ověřit, jestli byste se v atlasu smyšlených míst zvládli zorientovat.

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