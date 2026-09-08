J. R.R. Tolkien, Verne nebo Carroll stvořili místa, dokonce celé světy, které ve skutečnosti neexistují a pro cestu do nich stačí fantazie. Přesto mají svou historii, a dokonce mapy, jak dokládá aktuální výstava knihovny v Curychu. V kvízu si můžete ověřit, jestli byste se v atlasu smyšlených míst zvládli zorientovat.
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Z Renoirova muzea někdo ukradl čtyři díla
Z muzea Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihovýchodě Francie byla ukradena nejméně čtyři díla. Bezpečnostní kamery v noci na úterý zachytily dva zloděje, kteří jedno z děl na útěku nechali na místě. Starosta města odhadl hodnotu artefaktů na devět milionů eur (asi 218 milionů korun).
Kvíz: Trefíte do Středozemě, Jurského parku nebo na Laputu?
J. R.R. Tolkien, Verne nebo Carroll stvořili místa, dokonce celé světy, které ve skutečnosti neexistují a pro cestu do nich stačí fantazie. Přesto mají svou historii, a dokonce mapy, jak dokládá aktuální výstava knihovny v Curychu. V kvízu si můžete ověřit, jestli byste se v atlasu smyšlených míst zvládli zorientovat.
Benátský festival poznává Valerii a týden divů
Filmový festival v Benátkách promítá československý snímek Valerie a týden divů. Dramaturgie přehlídky ho vybrala do sekce Venezia Classici mezi téměř dvacítku restaurovaných filmů z celého světa.
Obří show, socha i šílenství. Před třiceti lety Jackson vystoupil v Praze
Před třiceti lety koncertoval v Praze Michael Jackson. Král popu show na Letné zahájil 7. září před třiceti lety své poslední světové turné HIStory. Jeho vystoupení přilákalo druhý nejvyšší počet návštěvníků v tuzemské historii, ujít si ho nenechal ani český prezident.
Kdo je M? Portmanová se možná stala hrdinkou nelichotivého románu
Vyšla románová biografie herečky Natalie Portmanové. Tedy možná. Hrdinka knihy Life of M (Život M) má totiž s filmovou hvězdou mnoho společného. Novinka od britsko-kanadské spisovatelky Rachel Cuskové tak podnítila řadu nebulvárních dohadů, jestli o herečce pojednává a jestli je to vlastně důležité.
Ve věku 80 let zemřel spoluzakladatel a frontman Yo Yo Bandu Richard Tesařík
Ve věku 80 let zemřel v neděli zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Yo Yo Band. ČTK o tom informoval jeho syn Štěpán, který řekl, že otec zemřel po nemoci. Rodina prosí o respektování soukromí. Informace o posledním rozloučení zveřejní později.
Tajemník odjel a Medek i Koblasa vystavovali zákazu navzdory
Říká-li se, že knihy mají své osudy, platí to také přinejmenším pro některé výstavy. Expozice Zákazu navzdory, již připravila Galerie výtvarného umění v Chebu, k takovým rozhodně patří.
VideoNedožité jubileum Zagorové připomíná muzikál, kompilace i kniha
Zpěvačka Hana Zagorová by 6. září oslavila osmdesáté narozeniny. Pražské Divadlo Kalich uvádí pod názvem Biograf láska 2 už druhý muzikál postavený na písničkách několikanásobné Zlaté slavice. Hity Zagorové i písně, které se nestihly proslavit, připomíná také kompilace s příznačně osmdesáti skladbami. A za kariérou i životem zpěvačky se ohlíží také nová kniha s podtitulem Žít tady a teď.
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„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště
1. 9. 2026