Benátský festival poznává Valerii a týden divů


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, NFA

Filmový festival v Benátkách promítá československý snímek Valerie a týden divů. Dramaturgie přehlídky ho vybrala do sekce Venezia Classici mezi téměř dvacítku restaurovaných filmů z celého světa.

Filmové ztvárnění stejnojmenného románu Vítězslava Nezvala natočil Jaromil Jireš. Premiéru měl hororový snímek s Jaroslavou Schallerovou v titulní roli v roce 1970. Zrestaurovat ho nechal Národní filmový archiv v Praze.

„Československá nová vlna byla stylově velmi různorodá. Některé filmy měly blízko k dokumentární metodě, jiné byly inspirované literárními díly,“ připomíná generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant. Filmaře inspirovaly texty Arnošta Lustiga, Bohumila Hrabala nebo Vladislava Vančury.

„Básník Vítězslav Nezval a jeho román Valerie a týden divů oslovil Jaromila Jireše a (spoluautorku scénáře a kostýmní výtvarnici) Ester Krumbachovou zvláštně krutou atmosférou dospívání. Nová vlna v tomto filmu dosáhla vrcholu stylizace, aby zkoumala hranice společenských tabu,“ podotkl Bregant.

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Příběh o dospívání, spojeném s objevováním vlastní identity a hledáním jistot ve světě, se prolíná s prvky gotické romance a surrealismu. Film sleduje třináctiletou Valerii na prahu dospělosti v situacích, v nichž lze stěží rozlišit, co je skutečnost a co je sen nebo fantazie. Jireš obsadil do většiny rolí neherce, protože u tohoto filmu šlo především o vystižení výrazných typů. Třináctiletou hlavní hrdinku ztvárnila tehdy debutující, skoro stejně stará Jaroslava Schallerová, která hrála i posléze.

Sekce Venezia Classici je soutěžní. Ocenění za nejlepší restaurovaný film uděluje porota složená ze studentů kinematografie. Jirešově titulu budou konkurovat prověřené klasiky od Luise Buñuela, Romana Polanského či Andrzeje Wajdy. V roce 2019 v této kategorii zvítězil Národní filmový archiv s filmem Extase Gustava Machatého.

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