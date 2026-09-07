Obří show, socha i šílenství. Před třiceti lety Jackson vystoupil v Praze


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Před třiceti lety koncertoval v Praze Michael Jackson. Král popu show na Letné zahájil 7. září před třiceti lety své poslední světové turné HIStory. Jeho vystoupení přilákalo druhý nejvyšší počet návštěvníků v tuzemské historii, ujít si ho nenechal ani český prezident.

„Michael Jackson byl v té době jednou z největších osobností planety. To, že přijel do Prahy, bylo něco, co se tady předtím ještě neodehrálo,“ vysvětluje význam zpěvákovy návštěvy hudební publicista Josef Vlček.

Výběr Prahy pro zahájení celosvětového turné měl z pohledu Jacksona praktické výhody, protože z města ve středu Evropy se lépe mohl přesouvat na další zastávky. „Druhý důvod byl ten, že Jackson se chtěl tehdy soustřeďovat spíš na věci, které jsou mimo hlavní centrum hudebního dění, po Praze vystupoval třeba v Bukurešti. Dokonce, když umíral, blouznil o koncertech v Praze a Bukurešti. Musel to pro něj být velký zážitek,“ dodává Vlček.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Koncert velkolepě avizovala patnáctimetrová socha Jacksona na místě někdejšího Stalinova pomníku. Po zpěvákově smrti se objevily nápady, že by zpěváka mohla jiná – sice menší, ale stále nadživotní – plastika připomínat na Letné natrvalo, to se nakonec ale nerealizovalo.

Pořadatelská služba nedokázala zabránit nedočkavcům, aby vyvrátili část zábran, ještě než byl povolen vstup na koncertní plochu. Publikum nicméně před hlavní hvězdou ještě coby předskokan měl za úkol rozehřát populární interpret devadesátkových diskoték DJ Bobo.

Jaksonova socha na místě Stalinova pomníku
Zdroj: Reuters

Přilétl s poselstvím

Jackson svou zpěváckou a samozřejmě i taneční exhibici zahájil skladbou Scream. „Hlavní fór byl ve scénickém provedení. Přiletěl jako mimozemšťan celý ve zlatém, stál tam několik desítek vteřin, aniž by cokoliv řekl, a pak se to teprve rozjelo. On vlastně přiletěl s poselstvím lásky, přátelství a tak dále a zase potom odletěl. Jen máloco od té doby bylo tak pompézní,“ míní Vlček. Dvouapůlhodinová show skončila ohňostrojem a apelem písně Heal the World.

Desetitisíce odcházejících fanoušků a stovky vozů taxislužby způsobily v okolí odpadky pokryté Letné téměř dvě a půl hodiny trvající dopravní kolaps, popisovaly tiskové agentury.

Koncert Michaela Jacksona v Praze
Zdroj: Reuters

Jacksona vystupovat naživo vidělo na 120 tisíc diváků, mezi nimi i tehdejší prezident Václav Havel, tisíce dalších poslouchaly u plotu ohrazujícího pláň.

Krále popu si tedy nenechalo ujít jen o deset tisíc méně lidí, než dorazilo o rok dříve na Rolling Stones, jejichž koncert na Strahovském stadionu vévodí tabulce těch největších v Česku. Téměř stejný počet fanoušků jako Jackson přilákali v roce 1994 Pink Floyd. „Dneska je hodně vynikajících osobností, takže se to trošku rozptýlilo a už by nás to ani tak neohromilo,“ dodává Vlček k dojmu, který Jackson v Praze zanechal.

Navštívil prezidenta i nemocné děti

V Praze se Jackson zdržel několik dní. Přiletěl s předstihem speciálem, z něhož vystupoval za jekotu fanoušků v typickém červeném sáčku a částečně ukryt za bílým slunečníkem. Starou Prahu, se kterou se prý seznámil dopředu díky fotografické knize, si měl v plánu prohlédnout blíže než jen z okna svého prezidentského apartmá.

V hlavním městě stihl nakupovat i navštívit děti v nemocnici a dětském domově. A vyrazil i na Hrad. Po vstupu do hradních prostor odložil tradiční roušku, která mu zakrývala obličej, a při setkání s Havlem si ponechal jen černý klobouk.

Michael Jackson v Praze v obležení fanoušků
Zdroj: Reuters

Ne všechny Jacksonův delší pobyt těšil, a to zejména kvůli různým dopravním omezením. Vypraveny byly i speciální autobusy a vlaky.

Fanoušci a média doslova obléhali hotel, kde zpěvák bydlel, a chvíle, kdy se Jackson mihl za záclonou nebo z hotelu odjížděl, neměly daleko k davovému šílenství. Dobové zprávy informovaly, že většinou šlo o Jacksonovy fanoušky ze zahraničí, kteří ale odjeli vzápětí po koncertě, takže popová ikona při odletu mohla zamávat „pouze přihlížejícímu letištnímu personálu a hrstce dospívajících děvčat“.

Světové turné Jackson v Praze zahájil po tříleté odmlce, během níž se bránil nařčení ze sexuálního zneužívání dětí a neúspěšně se pokusil zakotvit v manželství s Lisou Marií Presleyovou, dcerou rokenrolové legendy.

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