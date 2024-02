Už pominul boom, kdy Češi chtěli pochopit Ukrajinu skrze umění, říká překladatelka Marie Iljašenko

„Z mého pohledu by toho mohlo být víc. Třeba vidím, že v Polsku vydali několik antologií současné ukrajinské poezie i jednotlivé básníky, nám zatím něco takového chybí,“ podotýká. Dluh mají podle ní nakladatelství i vůči klasickým titulům ukrajinské literatury. Nicméně stále vychází poměrně dost ukrajinských knih, a to díky překladům několika generací ukrajinistů.

Výpad ruské agrese proti Ukrajině v únoru 2022 přinesl podle Marie Iljašenko do Česka větší zájem o ukrajinskou literaturu. Lidé chtěli lépe pochopit, co se děje – nejen sledováním zpravodajství, ale i skrze prózu a poezii. „Tento první boom už pominul,“ poznamenává Iljašenko.

Měl by o válce psát jen ten, kdo ji zažil?

Válce se jako tématu věnují také čeští autoři. Podle překladatelky zastávají Češi roli pozorovatelů, kteří jsou sice válce blízko, i kvůli příchodu uprchlíků, zároveň k nim doléhají spíše ozvěny konfliktu. „Podle toho i čeští autoři nebo autorky hledají způsoby, jak o tom mluvit. Někteří se snaží vžít do role někoho, kdo je na Ukrajině, jako třeba Adéla Knapová,“ zmiňuje Iljašenko novinářku, kterou k románu Zbabělé zápisky z ukrajinské války inspirovaly vlastní reportážní cesty po Ukrajině.

„Čeští autoři soucítí s Ukrajinou, je cítit velká empatie, ale nemám pocit, že bychom měli dostatečně hluboký vhled, ale to je naprosto přirozené,“ míní Iljašenko. S literárními texty o konfliktu se vrací otázka, zda by o takových tématech měli psát jen ti, kdo mohou čerpat z bezprostřední zkušenosti. Podle Iljašenko je to na osobní zodpovědnosti každého autora.

„Osobně si myslím, že pokud chceme psát o závažných, těžkých tématech, jako je válka nebo genocida, tak bychom si to měli pořádně rozmyslet, a pokud nejsme přímými účastníky, udělat poctivý výzkum a nestavit se k tomu povrchně,“ dodává.

Umělci hlasem Ukrajiny

Na Ukrajině potřeba autentického svědectví proměnila roli umělce. Podle Iljašenko se tamní autoři stali hlasem Ukrajiny. „Působí jako vyslanci ve světě, vyprávějí to, co bylo zamlčeno, dělí se o historii Ukrajiny, cítí, že je to velice zodpovědné,“ upřesnila. Tematicky literáti často sahají do minulosti, protože reflektují i předchozí pokusy Ruska si Ukrajinu podmanit. Knih přitom ve válčící zemi vychází více než dříve, konají se i literární festivaly i veletrhy.