VideoKapela Něco něco přidala ke kytarám a synťákům Majonézu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Kapela Něco něco je prý na svém čtvrtém albu přímočařejší. Za hlavní esence nové nahrávky označují kytary, synťáky a majonézu – podle poslední ingredience se deska i jmenuje. Před křtem o ní mluvili zpěvačka Alžběta Trusinová a zpěvák, kytarista a producent Tomáš Tkáč.

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