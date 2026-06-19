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Ve slovinském filmu Co je ti, holka? objevuje šestnáctiletá Lucia v italském klášteře dosud nepoznanou řeč vlastního těla. V české hororové komedii Tahle párty je DEAD čeká partu přátel – mezi nimi Vladimíra Polívku či Hynka Čermáka – na halloweenském večírku řetězec hádek a špatných rozhodnutí. Už popáté pokračuje v kinech Toy Story: Příběh hraček. Mezi Woodyho, Rakeťáka a další postavičky zavádí tablet ve tvaru žáby zcela nové pořádky. A dokument Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0 nabízí vhled do života hudebníka, který se vrací po zdravotních potížích znovu na pódia.