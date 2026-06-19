VideoFilmové premiéry: Toy Story, Tahle párty je DEAD či dokument o Pavlíčkovi


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ve slovinském filmu Co je ti, holka? objevuje šestnáctiletá Lucia v italském klášteře dosud nepoznanou řeč vlastního těla. V české hororové komedii Tahle párty je DEAD čeká partu přátel – mezi nimi Vladimíra Polívku či Hynka Čermáka – na halloweenském večírku řetězec hádek a špatných rozhodnutí. Už popáté pokračuje v kinech Toy Story: Příběh hraček. Mezi Woodyho, Rakeťáka a další postavičky zavádí tablet ve tvaru žáby zcela nové pořádky. A dokument Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0 nabízí vhled do života hudebníka, který se vrací po zdravotních potížích znovu na pódia.

Výběr redakce

Česko nebude přijímat Istanbulskou úmluvu, rozhodla vláda

Česko nebude přijímat Istanbulskou úmluvu, rozhodla vláda

10:18Aktualizovánopřed 2 mminutami
Policie obvinila několik lidí kvůli zakázkám na pardubickém obvodě

Policie obvinila několik lidí kvůli zakázkám na pardubickém obvodě

09:39Aktualizovánopřed 14 mminutami
Babišovi se nelíbí kauza kolem Prokopa. Ten nákupy bytů hájí jako legální

Babišovi se nelíbí kauza kolem Prokopa. Ten nákupy bytů hájí jako legální

10:01Aktualizovánopřed 27 mminutami
Páteční jednání o trvalém ukončení války v Íránu se ruší

Páteční jednání o trvalém ukončení války v Íránu se ruší

07:49Aktualizovánopřed 33 mminutami
Česko letos dvě procenta HDP na obranu nesplní, řekl Babiš

Česko letos dvě procenta HDP na obranu nesplní, řekl Babiš

08:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Policie střelbu na Berounsku prověřuje jako pokus o vraždu a nebezpečné vyhrožování

Policie střelbu na Berounsku prověřuje jako pokus o vraždu a nebezpečné vyhrožování

před 1 hhodinou
Unijní lídři prodloužili protiruské sankce o 12 měsíců, uvedla mluvčí Costy

Unijní lídři prodloužili protiruské sankce o 12 měsíců, uvedla mluvčí Costy

00:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Spojenci Ukrajiny jí v Bruselu přislíbili další pomoc za miliardy dolarů

Spojenci Ukrajiny jí v Bruselu přislíbili další pomoc za miliardy dolarů

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

VideoFilmové premiéry: Toy Story, Tahle párty je DEAD či dokument o Pavlíčkovi

Ve slovinském filmu Co je ti, holka? objevuje šestnáctiletá Lucia v italském klášteře dosud nepoznanou řeč vlastního těla. V české hororové komedii Tahle párty je DEAD čeká partu přátel – mezi nimi Vladimíra Polívku či Hynka Čermáka – na halloweenském večírku řetězec hádek a špatných rozhodnutí. Už popáté pokračuje v kinech Toy Story: Příběh hraček. Mezi Woodyho, Rakeťáka a další postavičky zavádí tablet ve tvaru žáby zcela nové pořádky. A dokument Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0 nabízí vhled do života hudebníka, který se vrací po zdravotních potížích znovu na pódia.
před 35 mminutami

PR zástěrka, nebo prestiž? Albánský premiér vystavuje sochu „načmáranou“ v úřadě

Albánský premiér Edi Rama vystavuje na prestižní přehlídce Art Basel, vnímané jako největší mezinárodní veletrh současného umění. Dříve než politikem byl totiž Rama umělcem a maluje často i během „premiérování“. Kritici dlouholetého předsedy vlády se nicméně ptají, jestli si – zvláště ve světle aktuálních protestů – vystavováním v zahraničí hlavně nezlepšuje image.
před 17 hhodinami

VideoArchitekti udělili své ceny. Do Síně slávy uvedli Ladislava Lábuse

Česká komora architektů uvedla do své Síně slávy Ladislava Lábuse, u kterého ocenila celoživotní přínos oboru a nadčasové dílo. Je nejen tvůrčím architektem, ale také už od devadesátých let učí na ČVUT a podílí se na činnosti komory. Šedesát laureátů se dočkalo Ocenění za výjimečný počin. Jde o města, instituce a společnosti, které v loňském roce vyhlásily architektonickou soutěž. Mezinárodní porota pak vybrala 25 nominovaných na Českou cenu za architekturu. Jsou mezi nimi školy, kaple i hasičárna, lesní koupaliště, kulturní centrum či aréna. Výrazně jsou zastoupeny budovy pro bydlení a též dřevostavby. Výsledky budou známy v listopadu. Už nyní může pro svého favorita hlasovat i veřejnost.
17. 6. 2026

Typograf musí mít rád knížky, říká Solpera. Jedna vyšla i o něm

Vyšla kniha o díle Jana Solpery. V publikaci s názvem Typo života běh = Solpera představuje jeden z nejvýznamnějších českých typografů svá písma, loga nebo plakáty. Tvořil také knižní obálky a poštovní známky. Jeho tvorbu také aktuálně připomíná výstava v Plzni.
17. 6. 2026

Zavražděný ruský karikaturista zesměšňoval Putina, kritizoval ale i Zelenského

V polském exilu, kde žil se svou rodinou, byl v pondělí zavražděn ruský umělec působící pod pseudonymem Semjon Skrepeckij. Proslul karikaturami politiků, včetně autoritářských vládců Ruska, Běloruska a Čečenska. Trefoval se ale i do Ukrajiny a kremelské opozice. V souvislosti se zastřelením čtyřiačtyřicetiletého karikaturisty zadržela polská policie dva běloruské občany.
17. 6. 2026Aktualizováno17. 6. 2026

Olivia Rodrigová se vyzpívala z krachu lásky

Americká popová zpěvačka Olivia Rodrigová vydala své třetí studiové album. Deska You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love emotivně mapuje zamilovanost i následný krach jednoho vztahu. Na albu vystupuje jako host i zpěvák kapely The Cure Robert Smith.
16. 6. 2026

Konec jara prožívají na Zábradlí Brežněv i Dubček

Pražské Divadlo Na zábradlí jako poslední premiéru sezony uvádí dokumentární inscenaci Konec jara. Hra se vrací k jednáním předcházejícím srpnové invazi v roce 1968, ale i k tomu, co se pak dělo.
16. 6. 2026

Spor o vysílání filmu Sbormistr končí, strany uzavřely smír

Obvodní soud pro Prahu 4 schválil smír ve sporu o televizní vysílání filmu Sbormistr. Strany se dohodly ve všech bodech žaloby na kompromisu. ČT to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. Potvrdil to také zástupce mluvčího České televize Radek Konečný. Proti rozhodnutí není možné se odvolat, spor tak končí.
16. 6. 2026
Načítání...