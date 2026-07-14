Dobrá hudba není pro Rolling Stones cizí jazyk, potvrzuje nové album


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, The Guardian, NME, Guardian, Pitchfork
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ani po více než šesti dekádách na scéně neopouští The Rolling Stones chuť tvořit. Nejnovějším přírůstkem do bohaté diskografie se stalo album Foreign Tongues. Veskrze pozitivní recenze vyzdvihují pestrost, řadu slavných hostů i politický podtext.

Novinka má dost společného s předchozí deskou Hackney Diamonds, kterou Rolling Stones vydali v roce 2023 jako první studiovou nahrávku po osmnácti letech. Obě alba produkoval Andrew Watt, přičemž web Pitchwork oceňuje, že pod dohledem tohoto producenta zní hudba Stounů stále v souladu s principy současného popu, i když kapela nenásleduje „ducha doby“ tak okatě jako v sedmdesátých a osmdesátých letech.

Část materiálu pro obě poslední desky vznikala ve stejné době a některé písně mají opět i otisk dalších hvězd. Například basovou linku v písni Covered in You nahrál Paul McCartney, který podobně hostoval už na Hackney Diamonds.

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Rolling Stones při představení alba Hackney Diamonds

Ve studiu nyní při nahrávání dělali kapele společnost také Bruno Mars nebo Robert Smith z The Cure. „Způsob naší spolupráce je víceméně náhodný. Lidé se za námi přijdou podívat do studia, aby si něco poslechli. Třeba Robert Smith, kterému říkám: ‚Roberte, nemůžeš jen poslouchat, měl bys něco zazpívat. Tak prostě zazpíval a také něco zahrál na kytaru‘,“ prozradil Mick Jagger.

Foreign Tongues je rovněž druhým albem vydaným po smrti bubeníka Charlieho Wattse v roce 2021. V jedné ze skladeb se ale objevuje part, který ještě stihl nahrát.

Zemřel bubeník Rolling Stones Charlie Watts
Charlie Watts

Stouni vědí, jak mají znít Stouni

Už při oznámení o chystaném vydání alba kapela ujišťovala, že bude věrné „zvuku Rolling Stones“ s kořeny blues, country a rocku a klasickými texty „Stounů“. Podle recenze v magazínu Rolling Stone kapela svému slibu dostála. Posluchače nečekají žádné experimenty, ale typický stoneovský zvuk, koneckonců Stouni vědí, jak by měla deska od Stonů znít, podotýká recenzent. S tím, že kdyby mělo být Foreign Tongues posledním albem kapely, je hodné odkazu této hudební legendy.

S tím souhlasí i hudební časopis NME, který poznamenává, že Jaggerův stesk v jedné z písní, že se už „trochu rozpadá“, se zjevně z hlediska hudby nezakládá na pravdě. Foreign Tongues považuje NME za plné skvělých skladeb, ačkoliv mezi nimi chybí výrazný hit.

Rolling Stones při představování alba Foreign Tongues
Zdroj: Reuters/Shannon Stapleton TPX

Komentáře k politice

Rolling Stones se na nové desce nevyhýbají komentářům k americké politice. V baladě Ringing Hollow zpívá Jagger o soše Svobody, která s trhlinou na šatech nevypadá nejlépe, v písni Covered in You vyjadřuje znechucení a únavu z autokratů. V punkově laděné Mr Charm se naváží do „šíleného magnáta pana Muska“ a všech dalších, kterým jde jen o peníze, shrnuje list The Guardian.

Politické pozadí měla i první návštěva Rolling Stones v Československu v srpnu 1990. Zájem zahrát poslali faxem. „To byla ta náklonnost k Václavu Havlovi a tomu, co se tady odehrává. Sledovali, co se ve východním bloku děje. Oni vůbec netušili, jak to vypadá na Východě. To bylo – česká hranice a za ní na východ už to bylo ‚tady jsou lvi‘,“ popisuje dobovou náladu tehdejší pořadatel koncertu Lubomír Schmidtmajer.

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Na první velký koncert v demokratickém Československu dorazilo sto tisíc lidí. Kapela později poslala poděkování, opět faxem. Pražský koncert byl jedním z nejúspěšnějších na turné Urban Jungle, stálo ve zprávě. „Tenkrát různí promotéři chodili a říkali, važte si toho, to je poslední turné,“ dodává Schmidtmajer.

Od té doby odjeli Rolling Stones dalších dvanáct šňůr. A stále nekončí. Opatrně totiž naznačují návrat na pódia v příštím roce.

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