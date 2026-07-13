Státy USA podaly žalobu kvůli fúzi mediálních firem Warner a Paramount


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Skupina dvanácti států USA v čele s Kalifornií podala žalobu s cílem zablokovat převzetí americké mediální firmy Warner Bros. Discovery domácím konkurentem Paramount Skydance za 110 miliard dolarů (zhruba 2,3 bilionu korun). Tvrdí, že spojení podniků omezí konkurenci v distribuci filmů a v kabelové televizi. Informují o tom agentury.

Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.

Americké ministerstvo spravedlnosti transakci schválilo už v červnu, zatímco Evropská komise (EK) hodlá rozhodnout do 22. července. Proti spojení podniků se staví řada herců, režisérů, scenáristů a dalších lidí z filmového a televizního průmyslu.

Ministerstvo USA schválilo převzetí Warner Bros společností Paramount
Hollywood

„Kalifornie a sesterské státy touto žalobou bojují za volné a spravedlivé trhy,“ uvedl generální prokurátor státu Kalifornie Rob Bonta. „Nezákonné spojení těchto dvou zábavních gigantů by vedlo k vyšším cenám, nižší kvalitě a menšímu množství obsahu ve filmovém a televizním průmyslu,“ dodal.

Warner Bros, HBO, CNN či Animal Planet

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří slavné filmové studio Warner Bros s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku.

Součástí skupiny jsou rovněž kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Ta za své zpravodajství dlouhodobě čelí kritice od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Paramount Skydance vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, úřady fúzi schválily na konci loňského července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.

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Ilustrační foto

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Státy USA podaly žalobu kvůli fúzi mediálních firem Warner a Paramount

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