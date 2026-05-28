před 29 mminutami|Zdroj: ČT24
Jan Svěrák se jako režisér vrací komedií Pět švestek, v hlavních rolích s Lenkou Termerovou, Oldřichem Kaiserem či Petrem Kostkou. Film vypráví o seniorech na společné dovolené u moře. Další premiérová komedie Mladí v průseru vznikla v Severní Makedonii. Pojednává o primabaleríně, která se pokusí o vydírání. Do kin se rovněž chystají dva horory. V Posedlosti plachý mladík pořídí stroj, který plní přání, aby získal lásku své kolegyně. Ta se do něj ovšem posedle zamiluje. Ve snímku Backrooms se hlavní hrdinka dostane do labyrintu mimo realitu. Na své si přijdou i děti. Animovaný snímek Mrzutá rybka se odehrává hluboko v oceánu, kde klid naštvaného pana Ryby naruší energická malá Pip.

Japonci chtějí kulturní artefakty chránit přesunem na Měsíc

Japonská letecká společnost Japan Airlines (JAL) chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. V novém projektu plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof. Pokud se záměr uskuteční, JAL se stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na Měsíc, uvedly agentury Kjódó a The Japan News.
před 1 hhodinou

VideoGenerace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

V Česku jsou aktuálně někteří z tvůrců dokumentárního projektu Generace Nika, který od roku 2024 umožňuje mladým Ukrajincům filmovat autentické příběhy o dospívání během války – například v Charkově či Chersonu. V tuzemsku pořádají besedy na školách, kde své filmy promítají a diskutují se svými vrstevníky, přiblížil ve Studiu 6 autor projektu Vojtěch Hönig. Členka týmu Generace Nika Tija Byčchidžy se svěřila, že se divila, že školáky téma tak moc zajímalo. Na filmovém festivalu ve Zlíně zároveň proběhne za několik dní premiéra krátkého filmu Nezvaný natočeného v rámci projektu v ukrajinském Čuhujivu.
před 4 hhodinami

VideoČeská televize uvede novou talk show Na jednoho

Česká televize natáčí novou talk show s názvem Na jednoho. První řada přinese devět epizod – osm osobností v samostatných rozhovorech a jeden speciál. Na dotazy třiceti účinkujících s poruchou autistického spektra bude odpovídat mimo jiné herečka Aňa Geislerová nebo herec Jan Cina. Rozhovory se vyznačují otevřeností a absencí tabu: žádné téma není předem vyloučeno. Formát pořadu převzala Česká televize ze zahraničí. Poprvé se show objevila ve francouzské veřejnoprávní televizi a následně se rozšířila do dalších dvaadvaceti zemí. Českou verzi režíruje Jan Bártek, na obrazovkách bude k vidění letos na podzim.
před 15 hhodinami

Třetina filmových geologů se nedožije závěrečných titulků, odhalila studie

Není to výzkum, který změní svět, ani za něj autoři nedostanou Nobelovu cenu. Ale nová studie popisuje, jak stereotypně se ve filmech popisují vědci v geologických oborech, i to, jak dramaticky v nich tento jinak klidný obor vypadá.
před 20 hhodinami

Nejdelší z cest. Ukrajinská esejistka se zamýšlí nad počátky ruské války proti své zemi

Oksana Zabužko patří k nejpřekládanějším současným ukrajinským spisovatelkám. V češtině vyšlo několik jejích knih, nově získala překlad esej Nejdelší z cest. V ní se autorka zabývá počátky války Ruska proti Ukrajině a tím, jakou roli v takové situaci zastává literát.
včera v 10:13

Klíčovou dírkou se do Ostravy vrací nekorektní humor

Ostravské Divadlo Mír varuje, že humor v nové hře je nekorektní. Nastudovalo totiž komedii anglického dramatika Joea Ortona s názvem Klíčovou dírkou. Psychiatrická klinika se v ní stává místem, kde obyčejný pracovní pohovor spustí sérii nečekaných situací.
včera v 07:29

Lidé byli z královny Alžběty II. vyděšení, říká autor biografie

Britskou královnu Alžbětu II. jako společenský fenomén zkoumá biografie napsaná satirikem Craigem Brownem. Autor na panovnici nahlížel z různých úhlů – a z mnoha vzpomínek, anekdot i citací z médií složil několikasetstránkovou koláž. Kniha Podivuhodná cesta kolem královny vyšla v českém překladu Michaela Žantovského. Brown byl letos v květnu hostem festivalu Svět knihy Praha, kde s ním mluvil Tadeáš Hlavinka.
26. 5. 2026
