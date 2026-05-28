Jan Svěrák se jako režisér vrací komedií Pět švestek, v hlavních rolích s Lenkou Termerovou, Oldřichem Kaiserem či Petrem Kostkou. Film vypráví o seniorech na společné dovolené u moře. Další premiérová komedie Mladí v průseru vznikla v Severní Makedonii. Pojednává o primabaleríně, která se pokusí o vydírání. Do kin se rovněž chystají dva horory. V Posedlosti plachý mladík pořídí stroj, který plní přání, aby získal lásku své kolegyně. Ta se do něj ovšem posedle zamiluje. Ve snímku Backrooms se hlavní hrdinka dostane do labyrintu mimo realitu. Na své si přijdou i děti. Animovaný snímek Mrzutá rybka se odehrává hluboko v oceánu, kde klid naštvaného pana Ryby naruší energická malá Pip.