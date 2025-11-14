Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii, rozhodl soud

Britsko-australský těžební gigant BHP je zodpovědný za největší ekologickou havárii v Brazílii, stěžovatelé proto mohou po firmě žádat odškodné. V pátek o tom rozhodl soud v Londýně. Při protržení přehrady v roce 2015 zahynulo na jihovýchodě Brazílie devatenáct lidí a právníci poškozených už dříve škody vyčíslili až na 36 miliard liber (985 miliard korun).
Firmu BHP zažalovaly stovky tisíc Brazilců, desítky místních samospráv a přibližně dva tisíce podniků. Přehradu Fundão na jihovýchodě Brazílie tehdy vlastnila a provozovala společnost Samarco, což je společný podnik BHP a brazilské firmy Vale.
Nejhorší ekologická katastrofa v Brazílii spustila vlnu toxického kalu, která za sebou vedle mrtvých zanechala tisíce lidí bez domova, zaplavila lesy a znečistila řeku Doce. Odškodného se domáhá asi 600 tisíc Brazilců, uvedla agentura AP.
Soudkyně Finola O'Farrellová ve svém rozhodnutí uvedla, že „přímou a bezprostřední příčinou „protržení přehrady bylo tehdejší rozhodnutí dál zvyšovat hráz, když to nebylo bezpečné. Znamená to, že BHP je zodpovědná i podle brazilského práva. Přehrada Fundão se používala k ukládání odpadu, který vzniká při těžbě železné rudy.
BHP se odvolá
BHP uvedla, že se proti verdiktu odvolá a bude proti žalobě dál bojovat. Prezident společnosti BHP Minerals Americas Brandon Craig ve svém prohlášení uvedl, že 240 tisíc stěžovatelů v londýnské žalobě už v Brazílii obdrželo odškodnění. „Věříme, že se tím výrazně sníží velikost a hodnota nároků v hromadné žalobě ve Spojeném království,“ citovala ho agentura Reuters.
Společnost BHP, která má hlavní sídlo v Melbourne, je tedy za katastrofu zodpovědná i přesto, že přehradu v té době přímo nevlastnila. Havárie se stala 5. listopadu 2015. BHP má ve společném podniku Samarco padesátiprocentní podíl a Samarco je ustaven podle brazilského práva. Stěžovatelé žalobu podali v Londýně, protože jedna ze dvou hlavních částí konglomerátu BHP byla v té době ustavena v Británii.