Vyhrožoval vystřílením redakci. Za propagaci terorismu půjde muž před soud

Státní zástupce obžaloval třicetiletého muže z Příbramska, který měl v roce 2023 vyzývat k útokům na vysoce postavené české politiky nebo také na redakci jednoho zpravodajského webu. V případě prokázání viny mu za trestné činy podpory a propagace terorismu a vyhrožování teroristickým činem hrozí až patnáct let odnětí svobody. O případu teď bude rozhodovat Krajský soud v Praze. České televizi to potvrdil mluvčí soudu Jiří Wažik.
„Mohu potvrdit podání obžaloby, a to dne 10. prosince 2025,“ uvedl Wažik. „Skutky jsou kvalifikovány jednak jako zločin podpory a propagace terorismu a jednak jako zločin vyhrožování teroristickým trestným činem,“ dodal. Podle mluvčího karlovarské policie Jakuba Kopřivy hrozí v případě odsouzení muži pět až patnáct let vězení.
Obviněný muž podle kriminalistů od září do konce prosince 2023 prostřednictvím sociálních sítí úmyslně podněcoval uživatele ke spáchání teroristického činu. „Zároveň měl vyzývat k útokům na přední představitele České republiky a také na redakci českého zpravodajského kanálu,“ popsal dříve Kopřiva.
Obviněný podle policie například reagoval na sociální síti na příspěvek, který se týkal dvaašedesátiletého muže obviněného z podpory a propagace terorismu. Ten byl následně u Krajského soudu v Praze uznán vinným. Muž z Příbramska v komentáři použil například slovo „vystřílet“ a vyzýval uživatele k sehnání trhaviny. Konkrétně například podle serveru Novinky.cz napsal: „Sežeňte mi semtex a osvobodím Česko od fialový mafie“.
Jindy zase podle policie reagoval na článek ke tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kdy v prosinci 2023 jeden ze studentů zastřelil čtrnáct lidí a dalších 25 zranil. Obviněný muž z Příbramska přál redakci, která článek zveřejnila, vystřílení. To přirovnal k útoku na pařížskou redakci satirického magazínu, při kterém v roce 2015 zemřelo dvanáct lidí.