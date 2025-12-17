Vyhrožoval vystřílením redakci. Za propagaci terorismu půjde muž před soud


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Státní zástupce obžaloval třicetiletého muže z Příbramska, který měl v roce 2023 vyzývat k útokům na vysoce postavené české politiky nebo také na redakci jednoho zpravodajského webu. V případě prokázání viny mu za trestné činy podpory a propagace terorismu a vyhrožování teroristickým činem hrozí až patnáct let odnětí svobody. O případu teď bude rozhodovat Krajský soud v Praze. České televizi to potvrdil mluvčí soudu Jiří Wažik.

„Mohu potvrdit podání obžaloby, a to dne 10. prosince 2025,“ uvedl Wažik. „Skutky jsou kvalifikovány jednak jako zločin podpory a propagace terorismu a jednak jako zločin vyhrožování teroristickým trestným činem,“ dodal. Podle mluvčího karlovarské policie Jakuba Kopřivy hrozí v případě odsouzení muži pět až patnáct let vězení.

Obviněný muž podle kriminalistů od září do konce prosince 2023 prostřednictvím sociálních sítí úmyslně podněcoval uživatele ke spáchání teroristického činu. „Zároveň měl vyzývat k útokům na přední představitele České republiky a také na redakci českého zpravodajského kanálu,“ popsal dříve Kopřiva.

Za vyhrožování úředníkovi na internetu udělil soud muži podmínku a pokutu
Ilustrační foto

Obviněný podle policie například reagoval na sociální síti na příspěvek, který se týkal dvaašedesátiletého muže obviněného z podpory a propagace terorismu. Ten byl následně u Krajského soudu v Praze uznán vinným. Muž z Příbramska v komentáři použil například slovo „vystřílet“ a vyzýval uživatele k sehnání trhaviny. Konkrétně například podle serveru Novinky.cz napsal: „Sežeňte mi semtex a osvobodím Česko od fialový mafie“.

Jindy zase podle policie reagoval na článek ke tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kdy v prosinci 2023 jeden ze studentů zastřelil čtrnáct lidí a dalších 25 zranil. Obviněný muž z Příbramska přál redakci, která článek zveřejnila, vystřílení. To přirovnal k útoku na pařížskou redakci satirického magazínu, při kterém v roce 2015 zemřelo dvanáct lidí.

Francie si připomíná deset let od útoků na Charlie Hebdo a košer supermarket
Francouzský prezident a starostka Paříže na pietě před bývalou redakcí k deseti letům od útoku na Charlie Hebdo a židovský supermarket Hypercacher

Výběr redakce

Vyhrožoval vystřílením redakci. Za propagaci terorismu půjde muž před soud

Vyhrožoval vystřílením redakci. Za propagaci terorismu půjde muž před soud

před 8 mminutami
Personální šéfka Bílého domu se pustila do Trumpa, Vance i Muska. Výroky hýbou USA

Personální šéfka Bílého domu se pustila do Trumpa, Vance i Muska. Výroky hýbou USA

11:24Aktualizovánopřed 20 mminutami
Střelce ze Sydney obvinili z terorismu a patnácti vražd

Střelce ze Sydney obvinili z terorismu a patnácti vražd

07:56Aktualizovánopřed 22 mminutami
Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu

Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu

před 32 mminutami
Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny

Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny

09:38Aktualizovánopřed 36 mminutami
Ukrajinci znovu ovládli sever Pokrovsku, tvrdí ukrajinský generál

Ukrajinci znovu ovládli sever Pokrovsku, tvrdí ukrajinský generál

před 39 mminutami
Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

10:15Aktualizovánopřed 49 mminutami
Trump doufá ve spolupráci s Babišem v obraně či energetice

Trump doufá ve spolupráci s Babišem v obraně či energetice

04:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Vyhrožoval vystřílením redakci. Za propagaci terorismu půjde muž před soud

Státní zástupce obžaloval třicetiletého muže z Příbramska, který měl v roce 2023 vyzývat k útokům na vysoce postavené české politiky nebo také na redakci jednoho zpravodajského webu. V případě prokázání viny mu za trestné činy podpory a propagace terorismu a vyhrožování teroristickým činem hrozí až patnáct let odnětí svobody. O případu teď bude rozhodovat Krajský soud v Praze. České televizi to potvrdil mluvčí soudu Jiří Wažik.
před 8 mminutami

Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny

Ústavní soud (ÚS) ve středu zrušil právní úpravu, která umožňovala oddělené zápisy dětí z Ukrajiny na základní školy. Vyhověl tak návrhu skupiny senátorů, podle kterých jsou oddělené zápisy diskriminační a vedou k segregaci. ÚS kritizoval odlišné zacházení se zvláště zranitelnou skupinou lidí, tedy dětmi uprchlíků, jimž právní úprava mohla komplikovat přístup ke vzdělání. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je porušování principu rovného přístupu ke vzdělávání nepřípustné. Ocenil, že to potvrdil i Ústavní soud.
09:38Aktualizovánopřed 36 mminutami

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Česko nezpochybňuje potřebu podpory Ukrajiny Evropskou unií. Měla by být ale financována jako dosud, žádné mimořádné garance Česká republika dávat nebude, řekl před nadcházejícím jednáním Evropské rady premiér Andrej Babiš (ANO). Koalice podle něj o pozici jednala v úterý řadu hodin.
10:15Aktualizovánopřed 49 mminutami

Trump doufá ve spolupráci s Babišem v obraně či energetice

Americký prezident Donald Trump pogratuloval Andrejovi Babišovi (ANO) ke jmenování českým premiérem. Na své sociální síti Truth Social v noci na středu šéf Bílého domu vyjádřil přesvědčení, že společně s českým ministerským předsedou „dosáhnou úspěchu mimo jiné v oblasti obrany nebo energetiky“. Český prezident Petr Pavel jmenoval kabinet Andreje Babiše v pondělí. Nový premiér ve středu dopoledne sdělil, že je za gratulaci od Trumpa rád.
04:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Soud poslal do vazby muže, který podle policie na Zlínsku unesl a věznil chlapce

Okresní soud ve Zlíně poslal do vazby muže, který podle policie v minulém týdnu unesl a následně věznil v chatce dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku, řekl státní zástupce Martin Malůš. Pětadvacetiletého muže kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody. Hrozí mu patnáct až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. Muž podle Malůše využil svého práva nevypovídat, práva stížnosti proti rozhodnutí o vazbě se vzdal.
10:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Na Ukrajině padl další Čech, píše iRozhlas.cz

V bojích na Ukrajině podle oficiálních údajů ministerstva zahraničí dosud padli čtyři Češi, nejméně pět se jich pohřešuje a jeden je v zajetí, sdělil mluvčí ministerstva Daniel Drake. Zdůraznil, že skutečný počet padlých či pohřešovaných může být vyšší. Web iRozhlas.cz informoval o případu dobrovolníka z Plzeňska, který na Ukrajině padl letos na podzim. V úterý se s ním rozloučila rodina, přátelé a kolegové.
před 1 hhodinou

ŽivěSenát letos naposledy zasedá, vystoupil i vicepremiér Havlíček

Senát v prvním čtení podpořil návrat úrazové chirurgie mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) informoval senátory o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady. Dále je na programu jednání například schvalování ročního odkladu povinnosti předkládat novely v systému elektronické tvorby zákonů či volba místopředsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
10:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Přesunutí poplatků za zelené zdroje je dle Davida správné. Na dluh, míní Hladík

„Nepochybuji o tom, že to je krok správným směrem, ale nebude to stačit,“ reagoval europoslanec Ivan David (SPD) na krok vlády, která počítá s tím, že bude ze státního rozpočtu hradit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Vyjít by to mělo na sedmnáct miliard korun, což bude každoročně na dluh budoucích generací, varoval exministr životního prostředí a poslanec Petr Hladík (KDU-ČSL). Vyzval k pomoci energeticky náročným odvětvím. Převedení poplatků na stát je podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje „extrémně důležitý krok“ pro energeticky náročný průmysl, po němž svaz volal mnoho let. Pozvání do Událostí, komentářů přijala také ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková. Moderoval Daniel Takáč.
před 4 hhodinami
Načítání...