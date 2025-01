Francie si připomíná deset let od útoků na Charlie Hebdo a košer supermarket

„Bratři Kouachiové se potom vydali na útěk, měnili auta a zanechali průkaz totožnosti v jednom z těchto vozů, což policistům pomohlo dostat se jim na stopu. Oni se potom kousek od Paříže zablokovali v tiskárně – jednu noc strávili v lese, pak ukradli vůz a dostali se do tiskárny,“ popsal útěk teroristů Šmíd. Právě v tiskárně byli islamisté zneškodněni policií.

Ve Francii je podle zpravodaje velká polemika o tom, jestli nebyla svoboda autocenzurována. „Nemyslím jen Charlie Hebdo, i když na tomto týdeníku je patrné, že došlo k určité změně. My jsme měli možnost mluvit s jedním z redaktorů, který nastoupil po zavražděných kolezích. A – on nám to samozřejmě nepotvrdil – ale když se podíváme na jednotlivá čísla, tak vidíme, že v současné době se mnohem více zaměřují třeba na krajní pravici, na různé společenské neduhy. A co se týče kreseb, nebo karikatur proroka Mohameda, tak jsou výrazně opatrnější,“ informoval Šmíd.

Většina považuje svobodu projevu za základní právo

Útok na Charlie Hebdo vyvolal velkou vlnu solidarity s oběťmi a pozůstalými a konaly se i demonstrace na podporu svobody slova. Lidé vycházeli do ulic s transparenty „Je suis Charlie“ (Jsem Charlie).