Útoků na židy v Evropě přibývá, někteří migrují do Izraele

Válka v Gaze s sebou mimo jiné přinesla i novou vlnu antisemitismu v Evropě. Mnozí francouzští židé už se proto necítí ve Francii bezpečně. Očekává se, že se jich kvůli tomu letos ze země vystěhuje do Izraele třikrát víc než loni. Stejně prudce narůstá ve Francii i počet antisemitských útoků.

„Taková je realita. A myslím si, že nám všem přísluší to odsoudit, bojovat proti tomu, být neúprosní, protože to nelze připouštět. Napadnout židovského Francouze znamená napadnout všechny Francouze,“ prohlásil letos v srpnu bývalý francouzský premiér Gabriel Attal.

„V Izraeli budu vždycky pod ochranou, zatímco jakožto Francouzka žádnou ve Francii nemám. Je hrozné něco takového říct, ale takto to cítím a a myslím si, že to tak vnímá řada Francouzů židovského vyznání,“ uvedla designérka šperků Delphine Hervieuová. Ta zvažuje právě přestěhování do Izraele.

Přesun do Izraele

Aktuálnímu trendu odpovídá i dění na telavivském letišti. Přímo u východu od spojů z Paříže čeká francouzsky mluvící zaměstnanec ministerstva pro integraci a vyvolává pasažéry, kteří se rozhodli vykonat aliju, tedy přesídlit do Izraele.

„Není nic uspokojivějšího než jim všem říct: Jste tady, jste Izraelci, jste v Izraeli. A odteď už nebudou žádné problémy, alespoň co se týče skutečnosti, že jste Židé,“ svěřuje se zaměstnanec izraelského ministerstva pro integraci Rudy.

V Izraeli příliv nových obyvatel vítají. „Imigrace je samozřejmě živnou silou Izraele. Do jisté míry byla rozhodujícím faktorem v hospodářském, kulturním, politickém a vojenském rozvoji země,“ podotýká ředitel výzkumu Politického institutu židovského národa Dov Maimon.

Počet útoků v Evropě setrvale stoupá

Podle unijní agentury pro základní práva čelí židé vysoké míře antisemitismu v celé Evropě. Mnoho jich proto raději nepřiznává svou identitu. Rakouský parlament také hostil mezinárodní konferenci o antisemitismu s mottem Nikdy víc, které se účastnili zástupci evropských židovských komunit a politiků.