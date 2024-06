Německo hlásí nebývalý nárůst případů antisemitismu

V Německu se loni zvýšil počet případů antisemitismu o 83 procent oproti roku 2022. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou představila Bianca Loyová ze střediska RIAS, jež sleduje antisemitské nálady v zemi. Dramatický nárůst incidentů nastal loni po 7. říjnu, kdy teroristické hnutí Hamás zaútočilo na Izrael. Ten reagoval masivní ofenzivou v Gaze, která trvá dosud.

„Musíme si říci, že říjnový masakr motivuje lidi v Německu chovat se antisemitsky,“ řekla Loyová. Za celý loňský rok zaznamenalo středisko RIAS 4782 antisemitských incidentů. „To bylo o 83 procent více než v roce 2022. Polovina z těchto incidentů se stala po 7. říjnu,“ dodala.

Statistika podle Loyové jasně ukazuje na to, že přelomem byl říjnový teroristický útok Hamásu na izraelské civilisty, protože od ledna do září středisko zachytilo 215 případů měsíčně. „Jen v říjnu jich ale bylo asi 1200. A od 7. října do konce roku se stalo více antisemitských incidentů než za celý rok 2022,“ poznamenala. Za rok 2022 ohlásil RIAS 2616 případů.