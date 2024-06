Izrael udeřil na tábor Šatí v Gaze. Mezi mrtvými je podle armády sestra šéfa Hamásu

Při útoku v Šatí zahynulo nejméně devět lidí z Haníjovy rodiny, napsal Ha'arec. Sestra Haníji Zahar podle listu neměla žádnou oficiální funkci. Server The Times of Israel uvedl, že Haníja má více sester, z nichž tři se provdaly za izraelské Araby a žijí v Izraeli. Dvě z nich dostaly mimo jiné v minulosti osmiměsíční podmíněné tresty za to, že nelegálně navštívily rodinu v Gaze.

V dubnu izraelská armáda v oblasti Šatí zabila tři syny Haníji, který dlouhodobě žije v Kataru. Amír, Muhammad a Hazím byli podle armády terčem útoku proto, že byli identifikováni jako členové vojenského křídla Hamásu v Gaze. Armáda nekomentovala zprávy, že při úderu zemřelo také několik Haníjových vnoučat. Haníja tehdy označil syny za mučedníky.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli oznámil, že fáze intenzivních bojů se blíží ke konci, což však podle něj neznamená konec války v Pásmu Gazy. Podle předchozích prohlášení premiérových poradců válka potrvá zhruba do konce roku.