Brazilští původní obyvatelé demonstrovali na klimatickém summitu COP30


před 44 mminutami|Zdroj: Reuters

Desítky původních obyvatel demonstrovaly na místě konání klimatického summitu COP30 v brazilském Belému. Demonstranti se střetli s bezpečnostními složkami a požadovali větší ochranu v oblasti klimatu. Incident, při němž byli zraněni dva členové bezpečnostní služby, vyvolal dočasné uzavření hlavního vchodu do areálu summitu. Zástupci původních obyvatel zároveň požadovali, aby měli silnější hlas při rozhodování o budoucnosti Amazonie.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Brazilští původní obyvatelé demonstrovali na klimatickém summitu COP30

Desítky původních obyvatel demonstrovaly na místě konání klimatického summitu COP30 v brazilském Belému. Demonstranti se střetli s bezpečnostními složkami a požadovali větší ochranu v oblasti klimatu. Incident, při němž byli zraněni dva členové bezpečnostní služby, vyvolal dočasné uzavření hlavního vchodu do areálu summitu. Zástupci původních obyvatel zároveň požadovali, aby měli silnější hlas při rozhodování o budoucnosti Amazonie.
před 44 mminutami

Izrael otevřel pro humanitární pomoc první přechod na severu Pásma Gazy

Izrael ve středu po dvou měsících trvale otevřel pro vstup kamionů s mezinárodní humanitární pomocí na palestinské území přechod Zikim na severní hranici Pásma Gazy. V provozu jsou tak nyní celkem tři přechody pro vstup pomoci do oblasti, zbylé dva se však nacházejí v jižní části regionu. Palestinská média v úterý uvedla, že židovští osadníci podnikli žhářské útoky na Západním břehu Jordánu.
před 2 hhodinami

Dronová válka často připomíná počítačovou hru, říká zpravodajka ČT

Drony naprosto mění podobu války, která je méně osobní, útoky na lidi často připomínají počítačovou hru, přiblížila zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová. Popsala také, jaké druhy bezpilotních strojů vojáci v rusko-ukrajinské válce využívají.
před 3 hhodinami

„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

Americký prezident Donald Trump řekl, že má povinnost zažalovat britskou veřejnoprávní stanici BBC kvůli svému sestříhanému projevu z 6. ledna 2021, který označil za uklidňující a krásný. BBC ho podle něj svým zásahem zmasakrovala. Trump hrozí britské stanici soudem o více než miliardu dolarů (přes 21 miliard korun), pokud se stanice neomluví a neodškodní ho. Kvůli kauze rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.
před 4 hhodinami

Ukrajinský ministr Haluščenko byl kvůli korupčnímu skandálu dočasně zbaven funkce

Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkce ministru spravedlnosti Hermanu Haluščenkovi, kterého se týká nové vyšetřování korupce. Haluščenko byl v minulosti také ministrem energetiky, přičemž jeho hlas je zachycen v nahrávce rozhovoru s některými podezřelými v případu, který vyšetřuje Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU).
před 4 hhodinami

Ambiciózní saudskoarabské město budoucnosti je v problémech

Město NEOM se mělo stát pýchou Saudské Arábie. Ale na místě, kde měly vyrůstat supermoderní domy, jsou stále jen písek a kameny. Podle novinářů je projekt v ohrožení.
před 5 hhodinami

CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

Velká Británie podle stanice CNN přestala se Spojenými státy sdílet zpravodajské informace o lodích v Karibiku, které USA podezřívají z pašování drog. Opatření mělo začít platit před měsícem. Londýn podle zdrojů CNN krok odůvodnil mimo jiné tím, že americké útoky proti plavidlům považuje za nelegální. K podobnému kroku přistoupila i Kolumbie.
03:58Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Nehodu tureckého letounu nepřežil nikdo z 20 lidí na palubě

Při úterní nehodě tureckého transportního vojenského letounu v Gruzii zahynulo všech 20 lidí na palubě, uvedl ve středu ráno středoevropského času ministr obrany Yaşar Güler. Citovala jej agentura AP.
06:25Aktualizovánopřed 6 hhodinami
