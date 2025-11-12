Desítky původních obyvatel demonstrovaly na místě konání klimatického summitu COP30 v brazilském Belému. Demonstranti se střetli s bezpečnostními složkami a požadovali větší ochranu v oblasti klimatu. Incident, při němž byli zraněni dva členové bezpečnostní služby, vyvolal dočasné uzavření hlavního vchodu do areálu summitu. Zástupci původních obyvatel zároveň požadovali, aby měli silnější hlas při rozhodování o budoucnosti Amazonie.
Brazilští původní obyvatelé demonstrovali na klimatickém summitu COP30
Izrael otevřel pro humanitární pomoc první přechod na severu Pásma Gazy
Izrael ve středu po dvou měsících trvale otevřel pro vstup kamionů s mezinárodní humanitární pomocí na palestinské území přechod Zikim na severní hranici Pásma Gazy. V provozu jsou tak nyní celkem tři přechody pro vstup pomoci do oblasti, zbylé dva se však nacházejí v jižní části regionu. Palestinská média v úterý uvedla, že židovští osadníci podnikli žhářské útoky na Západním břehu Jordánu.
Dronová válka často připomíná počítačovou hru, říká zpravodajka ČT
Drony naprosto mění podobu války, která je méně osobní, útoky na lidi často připomínají počítačovou hru, přiblížila zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová. Popsala také, jaké druhy bezpilotních strojů vojáci v rusko-ukrajinské válce využívají.
„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC
Americký prezident Donald Trump řekl, že má povinnost zažalovat britskou veřejnoprávní stanici BBC kvůli svému sestříhanému projevu z 6. ledna 2021, který označil za uklidňující a krásný. BBC ho podle něj svým zásahem zmasakrovala. Trump hrozí britské stanici soudem o více než miliardu dolarů (přes 21 miliard korun), pokud se stanice neomluví a neodškodní ho. Kvůli kauze rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.
Ukrajinský ministr Haluščenko byl kvůli korupčnímu skandálu dočasně zbaven funkce
Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkce ministru spravedlnosti Hermanu Haluščenkovi, kterého se týká nové vyšetřování korupce. Haluščenko byl v minulosti také ministrem energetiky, přičemž jeho hlas je zachycen v nahrávce rozhovoru s některými podezřelými v případu, který vyšetřuje Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU).
Ambiciózní saudskoarabské město budoucnosti je v problémech
Město NEOM se mělo stát pýchou Saudské Arábie. Ale na místě, kde měly vyrůstat supermoderní domy, jsou stále jen písek a kameny. Podle novinářů je projekt v ohrožení.
CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě
Velká Británie podle stanice CNN přestala se Spojenými státy sdílet zpravodajské informace o lodích v Karibiku, které USA podezřívají z pašování drog. Opatření mělo začít platit před měsícem. Londýn podle zdrojů CNN krok odůvodnil mimo jiné tím, že americké útoky proti plavidlům považuje za nelegální. K podobnému kroku přistoupila i Kolumbie.
